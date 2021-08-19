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"Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Радикально

"Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба

RTL7

Новина українською

Бывший форвард английского "Ливерпуля" Дирк Кюйт в эфире RTL7 прокомментировал победу молдавского "Шерифа" в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов над загребским "Динамо" (3:0).

"Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде "Шерифа" из Тирасполя там делать нечего".

Дирк Кюйт завершил карьеру в 2018-м году. Также он защищал цвета "Утрехта", "Фейеноорда", "Фенербахче" и любительского клуба "Квик Бойз". Напомним, также бывший нидерландский футболист высказался по поводу донецкого "Шахтера".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Дирк Кюйт
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Источник:
index.hr

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Комментарии (11)
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dabo28
19.08.2021 в 10:53
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
19.08.2021 в 10:47
Так.зовсім інша справа Фенербахче з договорняками.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.08.2021 в 10:15
Такое себе игрочело было, такое и несёт.....
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+5
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.08.2021 в 10:15
Низкоземельцы такие амбициозные, а последний раз что-то выигрывали в 88м, когда случайно обыграли Динамо Киев, ослабленное московским вратарем в финале Евро
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
19.08.2021 в 10:11
А когда из Голанских деревень там клубы играют то это норм ? По его логике выходит .
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
19.08.2021 в 10:08
Рыжий, а бабки ты им заплатишь, за не выход в группу, которые они могут получить выйдя туда. Это для них космическая сума получится...
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2021 в 09:57
вот бы в скором времени посмотреть матчи шериф - ливерпуль)))
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+9
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
19.08.2021 в 10:55
Посмотреть - то таке... от, якби рахунок 3:0 і там був - що тоді б говорив той спец?.. А в цілому він правий, команд 5-6 там явно лівих... але "Шериф" ще не в ЛЧ... а якщо буде - то пройшов не останні команди в Європі...
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0
0
Acsakal (Kharkov)
19.08.2021 в 09:46
Схоже, що клуби на літеру "Ш" викликають у цього "Хюйта" ідіосинкразію.
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+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2021 в 10:06
ждём высера в сторону шеффилдов, штутгарта, шальке, шарлеруа, штурма, шэмрока, ...
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+6
0
FC Energy (Новая Каховка)
19.08.2021 в 09:43
Раскудахтался, эксперт
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+8
0
Djibouti (Djibouti)
19.08.2021 в 09:42
Дирк поставить сейчас твою последнюю команду в которой ты играл, не уверен что они будут сильнее Шерифа
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+7
0


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