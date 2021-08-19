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"Им нечего делать в Лиге чемпионов". Экс-игрок Ливерпуля высказался об игре Шерифа Юрия Вернидуба
Радикально
RTL7
Бывший форвард английского "Ливерпуля" Дирк Кюйт в эфире RTL7 прокомментировал победу молдавского "Шерифа" в первом поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов над загребским "Динамо" (3:0).
"Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде "Шерифа" из Тирасполя там делать нечего".
Дирк Кюйт завершил карьеру в 2018-м году. Также он защищал цвета "Утрехта", "Фейеноорда", "Фенербахче" и любительского клуба "Квик Бойз". Напомним, также бывший нидерландский футболист высказался по поводу донецкого "Шахтера".
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