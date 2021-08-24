Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Для выхода в группу ЛЧ донецкому "Шахтеру" осталось провести один матч. Один шаг отделяет "горняков" от турнира, в котором они играют почти постоянно. 90 минут и Роберто де Дзерби сможет дебютировать в главном клубном турнире старого света. Но последний шаг - всегда самый трудный. Да, "Шахтер" на выезде обыграл "Монако", но матч был очень сложный, соперник много атаковал и местами доминировал. В Харькове вряд ли будет проще.

"Монегаски" на неделе проиграли еще один матч чемпионата, в очередной раз подтвердив, что все силы они оставляют на ЛЧ. Да, психологическое состояние французов далеко на самое лучше, но Роберту де Дзерби нужно готовиться к очень серьезному оппоненту. У "Монако" один шанс спасти старт сезона - выйти в группу ЛЧ. Для этого они сделают все.

Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ во среду, 25-го августа, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - новый официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Шахтер" - "Монако" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Монако" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Монако".