  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Монако", квалификация ЛЧ, 25 августа 2021

Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Для выхода в группу ЛЧ донецкому "Шахтеру" осталось провести один матч. Один шаг отделяет "горняков" от турнира, в котором они играют почти постоянно. 90 минут и Роберто де Дзерби сможет дебютировать в главном клубном турнире старого света. Но последний шаг - всегда самый трудный. Да, "Шахтер" на выезде обыграл "Монако", но матч был очень сложный, соперник много атаковал и местами доминировал. В Харькове вряд ли будет проще.

Читайте такжеДе Дзерби: У нас нет футбольной злости, когда мы должны забить больше

"Монегаски" на неделе проиграли еще один матч чемпионата, в очередной раз подтвердив, что все силы они оставляют на ЛЧ. Да, психологическое состояние французов далеко на самое лучше, но Роберту де Дзерби нужно готовиться к очень серьезному оппоненту. У "Монако" один шанс спасти старт сезона - выйти в группу ЛЧ. Для этого они сделают все.

Смотрите матч раунда плей-офф квалификации ЛЧ во среду, 25-го августа, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - новый официальный транслятор еврокубков в Украине.

Отметим, что матч "Шахтер" - "Монако" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Монако" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Монако".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
winter (Berlin)
24.08.2021 в 15:32
% 90 тих , хто захоче подивитись матч, будуть дивитись в неті безкоштовно або піратські сервіси. Багато хто взагалі не буде дивитись, бо не знатимуть , коли матч і де його дивитись
Ответить
+1
0
oleg81y (Львів)
24.08.2021 в 15:43
Матч завтра.
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.08.2021 в 15:18
Кинули Дениску и его Ф 1-2-3
Ответить
+3
-1
дЫркофан
24.08.2021 в 17:09
ещё одно убогое.плати своему .....мегого(такая же шарага как и олл.тв).нормальные любители футбола смогут посмотреть матч при желании.возможностей очень много.
Ответить
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
24.08.2021 в 14:51
Смешно, когда кротовские футболы не могут показывать матчи своей помойки)
Ответить
+3
-6
дЫркофан
24.08.2021 в 15:17
ты чмо лучше смотри матчи своей занюханной помойки-диннамо и не гавкай придурок
Ответить
+2
-2
avatar
СТОП крот (Киев)
24.08.2021 в 16:14
Ух ты, сын алкаша и шлюхи, везде успеваешь между отсосами колибри
0
-1
дЫркофан
24.08.2021 в 17:06
твоя мама известная проститутка,а папаша-опущенный петух.прикрой хлебало дырявая мразь.на кого бы ты шавка тявкал если не было шахтёра.выдави прыщи на своей прыщавой .опе и прикуси язык чмошник
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...