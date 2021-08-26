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Сабо: Видел крайние игры Яремчука - нулевой вообще. Не знаю, как его купили в Бенфику

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Слово экспертам о жеребьевке ЛЧ

Сабо: Видел крайние игры Яремчука - нулевой вообще. Не знаю, как его купили в Бенфику

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"У "Шахтера" группа легче, а у киевлян "Барселона", "Бавария" и "Бенфика" - очень приличные соперники. "Горняки" третье место могут занять - есть слабое место "Шериф". У "Динамо" будут очень тяжелые игры с "Барселоной" и "Баварией". "Бенфика" тоже не подарок, но с ними еще можно играть. Видел крайние игры Яремчука - "нулевой" вообще. Не знаю, как его купили в "Бенфику". Думаю, что оба наших клуба будут бороться за третье место.

Игры с "Шерифом" "Шахтеру" могут обеспечить третье место. Киевлянам будет ощутимо сложнее выйти из группы", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (30)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 23:22
Что он дерево, это и так все знают, но если будут доверять и ставить в состав, то он будет забивать. Подобных напов история знает!
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
26.08.2021 в 23:22
Дєду больше нє налівать!
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 23:27
Немножко ещё! На коня!
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
26.08.2021 в 23:32
0
0
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2.dc (Николаев)
26.08.2021 в 23:12
Согласен с Йо. Йо. практически полностью. А по Яремчуку он вообще в точку попал, один Бог знает, как он в Б оказался. А так, Ёжик Ёжикович четко позицию обрисовал - 3-и места для для обоих, и это задача min … Ежели такового не ставить, то нечего и в ЛЧ соваться …
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+1
-4
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Loader (Днепр)
26.08.2021 в 23:15
Третье место никак не может быть задачей. Если цель - ЛЕ, то зачем напрягаться в ЛЧ? Финансовое утешение за выход в группу ЛЧ, разве что. Просто деньги и никакой спортивной гордости.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 23:26
Сейчас весь футбол деньги! Это ещё совковые мотивы пытаются поднять дух кому-то..... Но этих команд почти нет уже, Динамо пытается что-то сделать без трансферов, но даже преданным, когда переписывают контракт, то они душевно забывают! Пример перехода поколения в Динамо, это времена Милевского......
0
0
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2.dc (Николаев)
26.08.2021 в 23:41
Ты не внимательно прочитал - выход в ЕвроВесну - это задача минимум. Думаю, это верно для всех участников перегонов ЛЧ. Ну а случись ЛЕ - плохо, но не смертельно - а для наших "грандов", так результат вполне приемлемый
0
0
tamerlan58 (Львов)
26.08.2021 в 23:09
Сабо-тупой !!!
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+3
0
kukarekin (Одесса)
26.08.2021 в 23:17
Согласен что сабо тупой как тренер, как аналитик. Игроком был хорошим, немного застал его игру. А в отношении групп и шансов в них наших команд мы все знаем и без него, все очень просто. В данном случае можно взглянуть в трансмаркет
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
26.08.2021 в 22:58
Видел крайние игры Яремчука - "нулевой" вообще” - Сабо действительно сказал «крайние игры»? Уважаемые журналисты UA-Футбол обращаю Ваше внимание, а также передайте Й.Й. Сабо, что слово «крайний» в данном контексте использовать не правильно. Вот мнение российской журналистки, кандидата филологических наук Марины Королевой: « Всё, нет больше сил терпеть. Никакой самый опасный вирус не сравнится с этим прилагательным по скорости распространения. С ним еще можно было смириться, пока оно не покидало профессиональной среды, но сейчас, когда оно без боя берет торговые центры, крупные компании, офисы, я должна сказать о нем всё, что думаю.Так вот: говорить "крайний" вместо "последний" - ужасно! Безграмотно, неправильно, бескультурно. Само по себе прилагательное "крайний" ничем перед нами не провинилось. Крайний - находящийся на краю (крайний дом на улице). Крайний - синоним "последнего" в таких выражениях, как "крайний срок" или "в крайнем случае". Крайний - очень сильный в проявлении чего-нибудь (крайние меры, крайняя необходимость).» Очень прошу Вас не использовать слово «крайний» в контексте, например: «последние игры». Спасибо!
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+3
0
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Loader (Днепр)
26.08.2021 в 23:10
Я уже писал им об этом. Конкретно Владу Петрушевскому, но он не перестал использовать это слово. Таков уровень журналистики, да и вообще образования сейчас. Мусорные слова... Как слово "кушать".
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+2
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
26.08.2021 в 23:19
Я когда вижу это слово в таком контексте, то просто теряю контроль над собой и хочется просто кричать от возмущения. Также и когда слышу в разговорах это слово.
0
0
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Goleon (Одесса)
26.08.2021 в 23:26
Это были замыкающие игры Яремчука)
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0
0
Andriy Mironyuk
26.08.2021 в 23:31
Роззвизділись філолухи. Просто дідо вже того, земелькою попахує, от і боїться використовувати слово "останній".
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 22:55
ну да....а ДК одни "звезды" играют...намного выше уровня Яремчука......это же очевидно.что ни игрок--то "Звезда".
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0
-2
DROP D (Винница)
26.08.2021 в 22:50
Деда, опять не принял таблетки
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+6
-1
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 22:58
то точно, хєрню змолов
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+3
0
stiler75 (Днепр)
26.08.2021 в 22:49
Да закрой уже свой рот, старый дурак!
Ответить
+5
-1
Andriy Mironyuk
26.08.2021 в 22:48
Експердень Сабо
Ответить
+5
0
Gerd Muller (Житомир)
26.08.2021 в 22:47
Можливо і нульовий, але майже в кожній грі або гол забиває або гольову передачу віддасть..
Ответить
+5
0
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 22:58
і який ж він тоді нульовий?
Ответить
+1
0
Черноморчик (Одесса )
26.08.2021 в 22:46
После того как он сказал , что с этими футболистами в лч делать нечего а Лобановский с ними же дошел до полуфинала он как тренер и эксперт для меня умер
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+5
0
Камонплей
26.08.2021 в 22:45
чому лікарі заборонили діду тренувати, а соромитись в медіа - ні? нехай іде займається своїми дідовими справами - виховує онуків, копирсається в садку/городі, рибу ловить і цінує здоров'я своє та оточуючих.
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+4
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 22:42
мда уж. в этот раз этот старик переплюнул все рамки приличия и адекватности восприятия.
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+5
-6
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 22:47
дед хоть и с перегибом, но прав. Последние 2 игры Яремчук мяча толком не касается, единоборства проигрывает, в офсайдах сидит, статистические порталы ставят низкие оценки.
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+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 22:53
ну может он 2 игры и плохо провел, но в других матчах неплохо смотрелся. Спартак дожал, ПСВ голевуху сделал. И гооворить что он нулевой и как его могли купить - это явно необъективно.
+3
-1
stiler75 (Днепр)
26.08.2021 в 22:53
Я прошу прощения, но нужно полагать в Бенфике трудятся олени, а вы со старым дураком - д,Артаньяны?
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.08.2021 в 22:58
к Сабо можно относиться по разному, ясно что дед в маразме, но если по существу, Рома не впечатляет. Слишком много проигрывает единоборств - это мне не понятно.
0
-1
Камонплей
26.08.2021 в 23:02
в нього одна з кращих в команді оцінок за другу гру з псв (більше 7). Слабко лише з жільвісенте зіграв, але навіть Шева не в кожному матчі феєрив. Людина тільки прийшла. Мене більше дивує що він одразу так багато і непогано грає, його підтримали і довіряють а не адаптовують до лавиці пів року як це буває в деяких тренерів і клубів. Бо минулий сезон був слабенький.
+1
-1


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