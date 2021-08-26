Сабо: Видел крайние игры Яремчука - нулевой вообще. Не знаю, как его купили в Бенфику

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"У "Шахтера" группа легче, а у киевлян "Барселона", "Бавария" и "Бенфика" - очень приличные соперники. "Горняки" третье место могут занять - есть слабое место "Шериф". У "Динамо" будут очень тяжелые игры с "Барселоной" и "Баварией". "Бенфика" тоже не подарок, но с ними еще можно играть. Видел крайние игры Яремчука - "нулевой" вообще. Не знаю, как его купили в "Бенфику". Думаю, что оба наших клуба будут бороться за третье место.

Игры с "Шерифом" "Шахтеру" могут обеспечить третье место. Киевлянам будет ощутимо сложнее выйти из группы", - сказал Сабо.