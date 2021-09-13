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Вернидуб: Надеюсь, сможем попить крови у Шахтера, Реала и Интера
Украинский тренер намерен дать бой европейским грандам
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов.
"Вы все это увидите 15 числа. Понятно, что с этими клубами, как "Шахтер", "Реал" или "Интер", разве с ними можно выйти с шашками наголо? Понятно, что будем анализировать команды. У любой команды есть как сильные стороны, точно, так и слабые.
Главное этими слабыми сторонами правильно воспользоваться. Вы что думаете, у нас нет слабых сторон? Конечно есть. Тем более, что мы новички Лиги чемпионов.
Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим играм, правильным настроем, подготовкой. И тоже сможем попить кровь у любого из этих клубов.
Понятно, что фаворит номер один – "Реал", фаворит номер два – "Интер", не обижая "Шахтер". И мы – четвертые. Пока что.
Есть шесть игр, если мы хотим нашу сказку продлить и доказать, что мы тут не случайно – должны показать, что заслуживаем играть в группе Лиги чемпионов, – сказал Вернидуб.
Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.
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