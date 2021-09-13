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Вернидуб: Надеюсь, сможем попить крови у Шахтера, Реала и Интера

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Украинский тренер намерен дать бой европейским грандам

Вернидуб: Надеюсь, сможем попить крови у Шахтера, Реала и Интера

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов.

"Вы все это увидите 15 числа. Понятно, что с этими клубами, как "Шахтер", "Реал" или "Интер", разве с ними можно выйти с шашками наголо? Понятно, что будем анализировать команды. У любой команды есть как сильные стороны, точно, так и слабые.

Главное этими слабыми сторонами правильно воспользоваться. Вы что думаете, у нас нет слабых сторон? Конечно есть. Тем более, что мы новички Лиги чемпионов.

Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим играм, правильным настроем, подготовкой. И тоже сможем попить кровь у любого из этих клубов.

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Понятно, что фаворит номер один – "Реал", фаворит номер два – "Интер", не обижая "Шахтер". И мы – четвертые. Пока что.

Есть шесть игр, если мы хотим нашу сказку продлить и доказать, что мы тут не случайно – должны показать, что заслуживаем играть в группе Лиги чемпионов, – сказал Вернидуб.

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Италия)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (6)
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Соколов (Никополь)
13.09.2021 в 14:55
Главное у шахтера.....отобранные очки у них им гарантия не выхода далее
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tolina-ystas (Краматорск)
13.09.2021 в 14:19
Смотрите не захлебнитесь.Была надежда увидеть настоящий футбол а тут кровопускание намечается.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2021 в 14:19
Хлебнешь, не переживай!
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Русланбай (Рівне)
13.09.2021 в 14:17
Ну у Реала і Інтера крові попити можна. А от у останніх не вийде. Там просто немає крові. Там одне ЛАЙНО.
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+1
-4
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tolina-ystas (Краматорск)
13.09.2021 в 14:20
Это ты по себе определил!
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+3
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2021 в 15:15
..., - сказало русЛАЙНАб
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