Вернидуб: Надеюсь, сможем попить крови у Шахтера, Реала и Интера

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов.

"Вы все это увидите 15 числа. Понятно, что с этими клубами, как "Шахтер", "Реал" или "Интер", разве с ними можно выйти с шашками наголо? Понятно, что будем анализировать команды. У любой команды есть как сильные стороны, точно, так и слабые.

Главное этими слабыми сторонами правильно воспользоваться. Вы что думаете, у нас нет слабых сторон? Конечно есть. Тем более, что мы новички Лиги чемпионов.

Я надеюсь, что мы правильно подойдем к этим играм, правильным настроем, подготовкой. И тоже сможем попить кровь у любого из этих клубов.