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Отаменди: Если мы победим Динамо в первом матче - дальше будет легче
ЛЧ стартует уже во вторник
abola.pt
Защитник "Бенфики" Николас Отаменди поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "
"Это будет сложный, первый матч в группе, и мы надеемся сыграть хорошо, постараться выиграть. Если мы победим в первом матче - дальше будет легче.
У нас сейчас хороший период - победы вселяют уверенность, помогают работать более спокойно, но мы не можем почивать на лаврах. Идеальных игр не бывает, всегда есть что исправить и куда расти.
Я дважды играл против "Динамо" в составе "Порту" и дважды в составе "Манчестер Сити", и скажу, что это соперник уровня Лиги чемпионов. Мы уважаем "Динамо", но вместе с тем, будем стараться играть в свою игру", - сказал Отаменди.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" состоится во вторник,14 сентября, и начнется в 22:00.
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