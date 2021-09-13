Отаменди: Если мы победим Динамо в первом матче - дальше будет легче

Защитник "Бенфики" Николас Отаменди поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против " Динамо ".

"Это будет сложный, первый матч в группе, и мы надеемся сыграть хорошо, постараться выиграть. Если мы победим в первом матче - дальше будет легче.

У нас сейчас хороший период - победы вселяют уверенность, помогают работать более спокойно, но мы не можем почивать на лаврах. Идеальных игр не бывает, всегда есть что исправить и куда расти.

Я дважды играл против "Динамо" в составе "Порту" и дважды в составе "Манчестер Сити", и скажу, что это соперник уровня Лиги чемпионов. Мы уважаем "Динамо", но вместе с тем, будем стараться играть в свою игру", - сказал Отаменди.