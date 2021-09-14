UA-Футбол представляет соперника: Бенфика (Португалия)

Сегодня "Динамо" в первом туре группового турнира Лиги Чемпионов встретится с "Бенфикой". Легендарный клуб остается несомненно самым популярным и самым титулованным в Португалии. Правда, в последние годы его показатели на футбольном поле значительно ухудшились, а в кабинетах и вовсе длится землетрясение с дополнительными толчками. В предыдущем сезоне он проиграл борьбу за выход в Лигу Чемпионов ПАОКу, сейчас еле-еле прошeл юный состав ПСВ. Он пребывает на перепутье, и более стабильный "Динамо" может этим воспользоваться.

Клуб

Когда ищут идеальный пример определения "больше, чем клуб", о "Бенфике" вспоминают сразу же. Sport Lisboa e Benfica - не просто клуб, даже не просто политическая и общественная организация, а жизненный путь для 230-ти тысяч его членов и десятков миллионов болельщиков. За него болеют, согласно оценкам, 47 процентов болельщиков Португалии плюс миллионы в ее бывших колониях. С его лого на ура распродаются кровати, свадебные платья, его телеканал, газета и журнал конкурируют с общенациональными спортивными. Все это налагает огромную социальную ответственность.

С такой ответственностью в последние годы "орлы" не справляются. Клубу, основанному в аптеке, срочно нужны лекарства. В 2011-2017 годах он был первым в Европе по заработкам от продаж игроков (617), и Marca называл его "Золотой жилой". Тогда же взял четыре чемпионских титула подряд, дважды подряд играл в финале Лиги Европы, был и в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Но за последние четыре года у него лишь один трофей чемпиона. Сезон 2020/21 и вовсе стал первым бестрофейным за восемь лет и первым без трофеев и достижений за 13 (в 2013-ом был финал ЛЕ).

По мании величия этот клуб для рабочих в Европе точно уступает разве что мадридскому "Реалу". Здесь любое поражение воспринимается как трагедия и яростно обсуждается миллионами, здесь постоянно кипят страсти, крепко связанные с политикой. А этим летом и вовсе взорвалось. Президент Луис Филипе Виейра, правивший с 2003-го года, был обвинен в отмывании денег, махинациях с налогами. В том числе и связанными с клубом. Он даже провел несколько дней в тюрьме. Что скорее вызвало радость, поскольку его диктаторские популистские методы правления многим надоели.

Виейру спешно сняли с должности, но бывший вице-президент Руй Кошта считается его креатурой и теряет авторитет, набранный блестящей карьерой игрока. Его яростно критикуют, заявляют, что узурпировал власть, назначив себя будто он император, что намеренно не объявляет о том, каким образом будут проходить выборы. Состоятся они девятого октября, и до тех пор градус будет лишь повышаться. Сам Кошта признает, что летние события стали шоком, землетрясением. А оппозиция говорит о самых темных временах в истории клуба. С такими заявлениями никто не спорит.

"Нужно поскорее убрать последние следы Виейризма. Те, кто думают, что уход Виейры вернул демократическую культуру в "Бенфику", будут разочарованы. Отвратительное лицо Виейризма все еще полностью здесь", - такие слова одного из лидеров оппозиции Нороньи Лопеша продолжают жаркую кампанию.

Сезон

Впрочем, июль остался позади, а ныне клуб в удивительно хорошей форме. Оглашенные на днях данные о бюджете сезона 2020/21 обнадеживают. Да, впервые за семь лет объявлено о годовом убытке. Но он составил всего 17.4 миллиона евро, что в сезон коронавируса и без Лиги Чемпионов - отличный показатель. Активы клуба впервые превысили 500 миллионов (523), снижение операционного дохода со 130-ти до 94-ех миллионов евро и повышение задолженностей с 326-ти до 380-ми для эры короны также не катастрофа. "Контролируемые долги", как заявили в отчете клуба.

Цена его акции даже на днях впервые в истории превысила пять евро после сообщений о том, что намерен заставить Виейру продать его долю.

Руй Кошта, фото - Getty Images

Удивила началом и команда. Восемью победами и ничьей в девяти матчах с общей разницей мячей 19:3. Ей приходилось отбиваться в численном меньшинстве 35 минут от "Морейренсе" в лиге и 58 от ПСВ в Квалификации Лиги Чемпионов (0:0, отчет о матче Maisfutebol озаглавил "Миллионы страданий"), пришлось ждать 84-ой минуты для первого гола в ворота "Жил Висенте", отыгрываться с 0:1 и побеждать "Тонделу" на 88-ой. Она часто застревает в позиционной атаке, создавая лишь с контратак и "стандартов", часто действует слишком медленно и осторожно. Зато эффективно.

Главный тренер Жорже Жезуш признает, что в этом году у него гораздо более глубокий и сбалансированный состав, чем в предыдущем. "Я могу сменить четырех-пятерых игроков, и это не повлияет на общую силу". Этим, активной ротацией, специалист и занимается. Также его подопечные не очень устали от матчей сборных, ведь лишь трое полевых игроков отыграли в трех матчах более 110-ти минут. А защитник Ян Вертонген отмечает, что, в отличие от сезона 2020/21, когда ярко атаковала, но проваливалась в обороне, команда гораздо более солидна и лучше перекрывает поле.

Все это заметно. "Бенфика" любит владеть мячом, терпеливо разыгрывать его. Как отмечали на форумах, желает "зайти с ним в ворота". "Жил Висенте" она забила после 16-ти передач, один из голов "Санта Кларе" в субботу - после 28-ми между десятью игроками. В третьем Квалификационном раунде ЛЧ против "Спартака" она владела мячом 65 процентов времени. Но, когда нужно, она умеет и быть прагматичной, обороняться. Дома против ПСВ в четвертом раунде ЛЧ процент достиг всего сорока, а в гостях вдесятером она и вовсе мяча не видела (27).

Бывший тренер команды Тони отмечает, что она гораздо более солидна, спокойна и уверена в себе, чем в предыдущем сезоне. А также, что "Жезуш ведет себя гораздо менее высокомерно".

Тренер

Слова о Жезуше особенно важны. Речь о самом высокомерном персонаже в мировом футболе, который даст фору Жозе Моуриньо и Златану Ибрагимовичу. С заявлениями вроде "я лучший тренер в мире, никто не знает о футболе больше, чем я". И одном из самых буйных. Он дрался с полицейскими на стадионе, нецензурно бранил коллег с неприличными жестами. Об одном из них, Руе Витории, двукратном чемпионе Португалии, он даже сказал: "Он мне не коллега". А в августе даже заявил, что немецкие тренеры не представляют собой ничего особенного и слабее даже южноамериканских.

Жорже Жезуш, фото - Getty Images

Клопп, Тухель, Флик, Нагельсманн наверное, даже не обиделись, а посмеялись.

В первой каденции в "Бенфике" в 2009-15 годах Жезуш был здесь королем, кумиром. Два финала ЛЕ, три чемпионских титула, пять Кубков Лиги, Суперкубок Португалии - его заслуга. За игрой его команды следили в Европе, за ним охотились сильные клубы и говорили, что он не перешел лишь из-за незнания английского. Однако в итоге, не договорившись о повышении зарплаты, ушел в стан злейшего врага - "Спортинга". С которым взял Кубок Лиги и Суперкубок, но в целом проиграл борьбу. "Бенфике" с Виторией. Затем взял Чемпионат Бразилии и Копа Либертадорес с "Фламенго".

В сущности, в "Бенфику" он сумел вернуться лишь благодаря дружеским связям с Виейрой. Экс-президента Жезуш публично поддерживал и во время скандала. За это, за "Спортинг", за провальный предыдущий сезон болельщики его не любят. Давление из клуба также было мощным, со словами Кошты о недопустимости невыхода в Лигу Чемпионов во второй раз подряд. Такой исход мгновенно выбросил бы Жорже с должности. Но нынешний Жорже - и вправду иной. Менее упрямый, более спокойный, более прагматичный. Даже о Витории, ныне тренере "Спартака", высказался уважительно.

В лиге его команда играет по его любимой тактической схеме 4-4-2. А вот против "Спартака" и ПСВ играла по схеме 3-4-2-1. С латералями, много помогающими в розыгрыше мяча от обороны и успевающими ассистировать в атаке, с мобильными опорниками, выполняющими огромный объем работы, с атакующими полузащитниками, которые и сужают в центр, и расширяют на фланги (они обычно бывшие вингеры). Также следует отметить, что при давлении на "орлов" они теперь не стыдятся просто выбивать мяч в расчете на верховую борьбу форварда, подхваты вингеров и быстрые прорывы.

Такой стиль вместе с прорывами латералей - ныне их главные пути к голу.

Игроки

Ворота защищает Орестис Влаходимос. Уроженец Штутгарта и игрок сборной Греции отлично берет удары, стал героем битв с ПСВ, но на выходе не очень хорош. Весной потерял место в стартовом составе, и в Португалии удивились, что вернул его. Против "Санта Клары" он вышел на перехват из штрафной, сфолил, и Жезуш признал, что мог получить не желтую, а красную карточку. В центре обороны не нужно представлять Николаса Отаменди и Вертонгена. Они очень умны, сильны духом, надежны, чем компенсируют низкую скорость. Жезуш оберегает их, дает как можно больше отдыха.

Рядом с ними - техничный, быстрый и жесткий дебютант сборной Бразилии Вериссимо, но в Киеве он не сыграет из-за дисквалификации. Хотя его способен прикрыть похожий по стилю юный воспитанник клуба Морато.

Особое внимание на латералей - Гонсалвеша и Жилберто справа, Гримальдо слева, Эвертона на обоих флангах. Гримальдо, воспитанника "Барселоны", и вовсе уже заждались в сильных клубах лиг Топ-5.

Гримальдо, фото - Getty Images

Все они очень техничны, остро атакуют, ассистируют и даже заходят в штрафную с фланга и забивают. В субботу на счету Гримальдо два ассиста, Эвертона - один. И все они слабы в обороне, на чем можно и нужно ловить.

В центре поля солируют Юлиан Вайгль и Жоау Мариу. Воспитанник дортмундской "Боруссии" неуступчив в отборе, мобилен и техничен, прикрывает сзади. Воспитанника "Спортинга" встретили поначалу примерно как Жезуша, но Чемпион Европы-2016 быстро стал своим. Он - плеймейкер команды, успевает все, и прежде всего креатив. Уже забивал с подключения в штрафную, отдавал ассисты пасом вразрез. Очень опасный игрок. Адель Таарабт был таким, но в "Бенфике" больше работает в отборе. Игрок для оборонительной схемы. Как и физически мощный Мейте, весной игравший в "Милане".

Под нападающим/и прежде всего играют опытные Рафа Силва и Пицци. Чемпионы Лиги Наций-2019 со сборной, Чемпион Европы-2016 (Рафа). Оба очень быстры, техничны, изобретательны, двигаются и на флангах, и в центре. Первый ставит на дриблинг и крученые удары, второй - на подключения в штрафную без мяча. Их может подменить тот же Эвертон, а также взятые в аренду в самом конце августа Лазаро и Радоньич. Первый скорее напоминает Пицци, второй - Рафу.

В атаке у Жезуша целых пять человек, и это после освобождения Винисиуса и Вальдшмидта. На форумах даже шутили, что "Бенфика" собирается выпускать на поле не 11 игроков, а 23. Роман Яремчук начал отлично, англоязычный Твиттер клуба даже переименовался на Benficachuk, а затем на Benficachuk again. Правда, затем немного потерял ритм и постоянное место в стартовом составе. Жезуш называет его форвардом штрафной площадки, "девяткой", но на самом деле мы знаем, что Роман умеет помогать из глубины. У него уже четыре ассиста в этом сезоне. И два гола.

Дарвин Нуньес - самое дорогое приобретение в истории клуба. За 24 миллиона. Жезуш называет его "будущей самой дорогой продажей". Претенциозно, учитывая 127 миллионов, в свое время полученные за Жоау Фелиша. Пока же уругваец пропустил почти все лето из-за травмы, но вернулся двумя голами против "Санта Клары". Высокий, мощный, но в то же время техничный и мобильный игрок. Самый статусный форвард команды палач Франции на Евро Харис Сеферович также начал сезон с травмы, но и его умение прессинговать, убежать в контратаку и пробить головой опасны.

Убегать способен и 20-летний воспитанник клуба Гонсалу Рамуш. Жезуш уже не раз восхищенно отмечал, что этот форвард пробегает по 12-13 километров за матч и ставит его в пример всем. Проблема Рамуша, как и Яремчука, и Сеферовича - реализация. Все они просто дико мажут с убойных позиций.



"Бенфика" - мощная, солидная, опытная команда. Она очень любит владеть мячом, доминировать. При этом умеет и ставить намертво "автобус". Впрочем, она сейчас далеко не так сильна, как три, пять, восемь лет назад. Даже первый тайм матча в субботу, выигранного со счетом 5:0, Жезуш и Нуньес признали слабым. А ПСВ возил ее три тайма подряд, убивал высоким прессингом и прорывами на дриблинге. Его наставник Рогер Шмидт четко обозначал главные задачи - держать их подальше от своих ворот, не засыпать и пресекать быстрые атаки. "Динамо" способно их выполнить.