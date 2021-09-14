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Михалик: Лига чемпионов это не уровень Гармаша на позиции форварда

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Сумеет ли Мирча Луческу удивить составом?

Михалик: Лига чемпионов это не уровень Гармаша на позиции форварда

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Тарас Михалик прокомментировал предстоящий матч 1-го тура группового этапа ЛЧ киевлян с "Бенфикой".

"Сложно дать прогноз на этот поединок, прежде всего, из-за того, что нет определенности с тем, кто сыграет у хозяев на острие атаки. На мой взгляд, вариант с полузащитником Гармашом в роли центрфорварда не актуален, все же Лига чемпионов это не его уровень на этой позиции. Также может сказаться на атакующем потенциале киевлян и отсутствие Буяльського с его голевым чутьем.

Виталий уже провел две тренировки в общей группе, но не думаю, что Мирча Луческу доверит ему место в старте. Буяльский много пропустил и находится не в том игровом тонусе, как одноклубники.

Поэтому не исключен вариант, что киевляне сделают ставку на качественный отбор на своей половине поля и резкие контрвыпады. Мне как молодому тренеру самому любопытно, какую схему возьмет на вооружение Мирча Луческу.

Конечно, интерес к матчу подогревает присутствие в рядах "Бенфики" украинца Романа Яремчука. Думаю, что тренерский штаб португальцев осведомлен, что свой путь в большом футболе нападающий сборной Украины начинал именно в "Динамо", поэтому будет сильно мотивирован. Однако, на мой взгляд, Яремчук , скорее всего, выйдет на замену.

До стартового свистка арбитра я всегда оцениваю шансы команд 50 на 50.Однако учитывая, как в Киеве мощно поддерживают "Динамо" в еврокубках, то считаю, что помощь 12 игрока может помочь хозяевам сыграть с запредельной самоотдачей и добиться сегодня положительного результата, - сказал Михалик.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Тарас Михалик Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.09.2021 в 18:47
Гнида голодуюча
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
14.09.2021 в 18:15
Забити в google: Михалик допомагав українській армії
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+2
0
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2.dc (Николаев)
14.09.2021 в 18:44
+1 … таки ДА, запрос не остался без ответа. …
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0
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
14.09.2021 в 18:02
Щось цього заробітчанина занадто багато стало останнім часом на різних ресурсах. Думає, що його ескпертна думка когось цікавить. :(
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+3
-2
Рівнянин (Рівне)
14.09.2021 в 17:55
Ліга Чемпіонів,не рівень Михалика на будь-якій позиції!А Гармаш-тонкий,технічний і розумний гравець.Жаль тільки,що це помітив тільки Луческу.
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+3
-7
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.09.2021 в 17:33
это тот Тарас, который играл за МАскву и там же контракт продлевал, а Масква в это время ввела войска в Украину???
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+5
-4
cucumber (Киев)
14.09.2021 в 17:47
Той самий.
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+4
-4


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