Все начиналось с победы над Динамо (Берлин). Против Шерифа Шахтер сыграет в день большего юбилея

По итогам сезона-1975 дончане впервые стали вице-чемпионами СССР и осенью следующего года взяли старт в Кубке УЕФА. Прорубать свое окошко в Европу "оранжево-черным" довелось в поединках 1/32 финала против серебряного призера первенства ГДР берлинского "Динамо".

"К тому времени этот восточногерманский клуб уж имел определенный вес в Европе, в сезоне-1971/72 они дошли до полуфинала Кубка Кубков, где, к слову, проиграли в серии пенальти московскому "Динамо", – вспоминает историк "Шахтера" Алексей Бабешко. – В их составе было пятеро игроков сборной ГДР, неплохо выступившей на ЧМ-1974, и два олимпийских чемпиона-1976: Лаук и Ридигер. Тренер немцев Харри Нипперт очень основательно подошел к изучению будущего соперника, лично посетив сразу две игры "горняков" в чемпионате СССР: в Донецке со "Спартаком" (1:0) и в Москве против ЦСКА (0:1). Последний матч он даже снял на пленку и потом показывал своим игрокам. Тренер "Шахтера" Владимир Сальков тоже слетал в ГДР, побывав на берлинском дерби "Динамо" – "Унион", в котором будущий соперник дончан, к слову, неожиданно проиграл дебютанту чемпионата 0:1, хотя и имел явное преимущество".

Гости из Восточной Германии прилетели в Донецк за два дня до игры, поздно вечером 13-го сентября, разместившись в отеле "Дружба". А на следующий день провели сразу две тренировки на стадионе "Шахтер" – утреннюю и вечернюю. "Самое интересное, что, несмотря на статусность матча, особого ажиотажа вокруг него не было, уж не знаю, с чем это было связано, – продолжает Алексей Бабешко. – Но в результате из 42 тысяч мест на стадионе заполненными оказались только 26 тысяч".

"Горняки" начали поединок без разведки, словно играли с хорошо знакомым соперником. И уже одну из первых атак хозяев немцы прервали с нарушением правил – сбили Соколовского недалеко от правого угла своей штрафной площадки. Выполнявший стандарт Яремченко навесил на дальнюю штангу, где уже выпрыгивал Старухин. Лучший форвард "оранжево-черных", проводивший тот сезон с капитанской повязкой, до мяча не дотянулся, но отвлек внимание защитников "Динамо" на себя, а за ним оказался почти неприкрытый Роговский, и головой отправил круглого в сетку.

"Я бил зряче, главное было – попасть в створ. Так и забил, – рассказывал мне много лет спустя автор дебютного еврокубкового гола "горняков". – Случилось это на третьей минуте матча. И, кстати, я потом уже где-то прочел, что этот мой гол еще в течение 15 лет считался самым быстрым в истории Кубка УЕФА. Перед игрой с немцами Сальков не давал нам специальную установку на быстрый гол. Просто у "Шахтера" в то время вообще тактика такая была в домашних матчах, с кем бы ни играли – постараться обескуражить соперника, запрессинговать, пока он еще не втянулся в игру. Знаете, некоторые команды ведь выходят на поле, как у нас говорили, еще с чаем во рту. Была у нас, например, наигранная комбинация при розыгрыше мяча из центра в начале игры. Тогда нельзя было, как сейчас, сразу отдавать мяч назад, первый удар обязательно надо было сделать вперед. Подходили к мячу двое: Старухин и кто-то из полузащитников. Бабуся легонько катнет его вперед и сразу бежит в чужую штрафную. За ним следом крайки - я и Сафонов. Мяч в это время отдается заднему защитнику Горбунову, у которого был сильный и точный плассирующий пас. Шла передача через полполя на Старухина, сброс под удар – и уже "пожар" у ворот соперника".

Поведя в счете, хозяева поля почувствовали себя еще увереннее, заиграли на высоких скоростях, при потере мяча включая высокий прессинг. Никто из игроков "Шахтера" не стоял на месте, никто не уклонялся от борьбы, никто не дрогнул в жестких единоборствах. Следствием такого тотального футбола стали многочисленные голевые моменты, возникавшие у ворот голкипера берлинцев Швердтнера. Тем не менее, немцам долго удавалось удерживать минимальный счет: гости полностью сосредоточились на обороне своих ворот, ради чего в начале второго тайма поменяли одного из атакующих хавов на дополнительного защитника. Но постоянное напряжение в конце концов расшатало оборону "Динамо". В заключительные четверть часа игры сначала Соколовский, а затем и Старухин по очереди оказывались лицом к лицу с вратарем и не упустили случая отличиться.

После уверенной победы 3:0, фактически предопределившей исход двухраундового противостояния (через две недели в Берлине соперники расписали ничью 1:1), Виталий Старухин заявил немецким журналистам: "В этом матче каждый из нас сделал чуть больше, чем он мог".

"Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Берлин, ГДР) – 3:0 (1:0).

15.09.1976. Донецк. Центральный стадион "Шахтер". 26 000 зрителей.

Арбитр: Димитр Пармаков (Болгария).

"Шахтер": Дегтярев, Яремченко, Горбунов, Кондратов, Пьяных, Шевчук, Роговский, Соколовский, Старухин, Дудинский (Васин, 63), Сафонов (Латыш, 74).

Тренер: Владимир Сальков.

"Динамо": Швердтнер, Ноакк, Йонелат, Айгендорф, Лаук, Вроблевски, Терлецки, Трилофф, Шуленберг (Нетц, 56), Шютце (Юнглинг, 70), Ридигер.

Тренер: Xарри Нипперт.

Голы: Роговский (3), Соколовский (75), Старухин (80).

За прошедшие с тех пор 45 лет "Шахтер" провел еще более 250 еврокубковых матчей, в которых забил ровно четыре сотни голов и одержал без малого 120 побед. Действиями "горняков" в этих встречах руководили 12 наставников: Мирча Луческу (134 игры), Паулу Фонсека (28), Луиш Каштру (22), Виктор Прокопенко (18), Валерий Яремченко (13), Владимир Сальков (10), Виктор Носов (10), Валерий Рудаков (6), Бернд Шустер (6), Анатолий Бышовец (4), Роберто Де Дзерби (4) и Невио Скала (3).

По еврокубковым турнирам эти матчи распределились так: