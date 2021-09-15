Шведский променад Старой синьоры. Мальме – Ювентус 0:3. Обзор матча и видео голов

Вчера, 14 августа, прошел матч группового этапа ЛЧ между итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальме". Команды встречались на стадионе "Эледа". Гости обыграли хозяев со счетом 0:3. На 23-й минуте Алекс Сандро открыл счет. На 45-й минуте Дибала реализовал пенальти, а затем почти сразу же Рабьо нашел передачей Морату – Альваро свой шанс реализовал. Отметим, что и 11-метровый для Пауло заработал именно испанский форвард.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового этапа ЛЧ между "Ювентусом" и "Мальме".

Мальме. "Эледа".

"Мальме" – "Ювентус" 0:3

Голы: Алекс Сандро (23), Дибала (45), Мората (45+1)