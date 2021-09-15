Шериф - Шахтер 2:0. Пощечина от Вернидуба

Донецкий "Шахтер" прошел очень тяжелый путь, чтобы сыграть на групповом этапе Лиги Чемпионов. И с "Генком", и, что очевидно, с "Монако", коллективу де Дзерби пришлось помучиться, дабы всеми правдами и неправдами доползти до списка 32-х лучших команд. Однако попадание сюда - не конец пути, а только его начало. "Шахтер" часто позиционировал себя, как клуб амбициозный, который всегда борется за выход в плей-офф ЛЧ. Сегодня он должен был это доказать. К матчу против "Шерифа" он подходил в статусе явного фаворита, но с самого начала все полетело в тартарары.

Состав двух коллективов читался нами практически полностью. По сути, мы ошиблись дважды - в "Шахтере" Тете занял место Патрика, а нападающий "Шерифа" Яхшибоев подменил Янсане. В остальном полностью прогнозируемый набор игроков и стандартная схема - 4-2-3-1.

Юрий Вернидуб идеально изучил "Шахтер". Хозяева были не против, что соперник подолгу владел мячом, однако "Шериф" со своей стороны обеспечивал агрессивный прессинг и постоянно наказывал "горняков" за обрезки и потери мяча. А таких за тайм набралось немало. Контратаки от "Шерифа" несли постоянную угрозу и после одной из них хозяева повели в счете. Тете потерял мяч на чужой половине, быстрый выпад от хозяев, прострел с левого фланга от Кристиано и завершающий удар от Траоре. Не Лассины. Адама Траоре. И не того, который играет в составе "Вулверхэмптона". Винить де Дзерби мог сразу нескольких - Тете за обрезку, Матвиенко за падение в штрафной, Исмаили за то, что упустил Траоре, Пятова за то, что не отбил. Но и с самого алленаторе спрос немалый.

Тактика "Шахтера" в первом тайме была непонятна никому. Вице-чемпион Украины владел мячом более 70-ти процентов. Статистический портал насчитал восемь ударов от двух команд, но особо сложных задач перед кипером соперника "горняки" не ставили. Вспоминается только выстрел Траоре с разворота после передачи Фернандо. Это было красиво, но Атанасиадис, в отличие от кэпа "Шахтера", сыграл отлично. Можно много говорить о дерзости "Шерифа" или плохом поле, которое рассыпалось, как свежее песочное пирожное, но прежде всего именно "Шахтер" проиграл себе. Благо времени на исправления ситуации хватало.

Сразу после перерыва вместо Тете, который провалился полностью, появился Марлос. "Шахтер", что логично, начал серьезно поддавливать команду из Тирасполя, включил немного агрессии, но "Шериф" умело держал оборону, накапливая силу для еще одной контры. У "горняков" запомнились удары от Марлоса и Педриньо, но греческий вратарь "Шерифа" справился. Команда Вернидуба ответила одним единственным выпадом и сразу сделала счет 2:0. И ведь ничего особенного предложено не было - быстрая атака, навес с левого фланга, удар головой от Янсане. На часах главного арбитра заканчивалась 61-я минута.

В принципе, счет 0:2 спасти еще можно было, жаль только, что нынешний "Шахтер" не способен был на это, да и вряд ли заслужил. За последующие полчаса, которые оставались после второго пропущенного, украинская сторона не запомнилась ничем. Только вдумайтесь - 21 удар, из которых всего четыре в створ. А классные парни Вернидуба под конец сообразили еще одну контратаку, которая закончилась опасным ударом. Пятов выручил. Больше не было ничего. 2:0. Подытожим матч немного позже, ибо из цензурного в голове крутится только одно: "Это что такое было?".

ЛЧ, групповой этап. 1-й тур

15 сентября, Тирасполь, стадион "Шериф"

Шериф - Шахтер 2:0

Голы: Адама Траоре 16, Момо Янсане 62

Шериф: Гиоргос Атанасиадис, Данило Арбодела, Адама Траоре, Франк Кастаньеда (Бобан Николов 85), Фернандо Пейшоту, Кристиано, Джуасурбек Яхшибоев (Бруно Фелипе Соуза да Силва 67), Эдмунд Аддо (Стьепан Раделич 85), Димитрис Коловос (Момо Янсане 54), Себастьян Тилль, Густаво Дуланто

Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антонио (Алан Патрик 65), Тете (Марлос 46), Николай Матвиенко, Лассина Траоре, Исмаили, Педриньо, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 65)

Предупреждение: Густаво Дуланто 42