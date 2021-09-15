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Шериф - Шахтер 2:0. Пощечина от Вернидуба

Лига Чемпионов
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(13 голосов)

Вице-чемпион Украины катастрофически начал групповой этап

Шериф - Шахтер 2:0. Пощечина от Вернидуба

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" прошел очень тяжелый путь, чтобы сыграть на групповом этапе Лиги Чемпионов. И с "Генком", и, что очевидно, с "Монако", коллективу де Дзерби пришлось помучиться, дабы всеми правдами и неправдами доползти до списка 32-х лучших команд. Однако попадание сюда - не конец пути, а только его начало. "Шахтер" часто позиционировал себя, как клуб амбициозный, который всегда борется за выход в плей-офф ЛЧ. Сегодня он должен был это доказать. К матчу против "Шерифа" он подходил в статусе явного фаворита, но с самого начала все полетело в тартарары.

Состав двух коллективов читался нами практически полностью. По сути, мы ошиблись дважды - в "Шахтере" Тете занял место Патрика, а нападающий "Шерифа" Яхшибоев подменил Янсане. В остальном полностью прогнозируемый набор игроков и стандартная схема - 4-2-3-1.

Юрий Вернидуб идеально изучил "Шахтер". Хозяева были не против, что соперник подолгу владел мячом, однако "Шериф" со своей стороны обеспечивал агрессивный прессинг и постоянно наказывал "горняков" за обрезки и потери мяча. А таких за тайм набралось немало. Контратаки от "Шерифа" несли постоянную угрозу и после одной из них хозяева повели в счете. Тете потерял мяч на чужой половине, быстрый выпад от хозяев, прострел с левого фланга от Кристиано и завершающий удар от Траоре. Не Лассины. Адама Траоре. И не того, который играет в составе "Вулверхэмптона". Винить де Дзерби мог сразу нескольких - Тете за обрезку, Матвиенко за падение в штрафной, Исмаили за то, что упустил Траоре, Пятова за то, что не отбил. Но и с самого алленаторе спрос немалый.

Тактика "Шахтера" в первом тайме была непонятна никому. Вице-чемпион Украины владел мячом более 70-ти процентов. Статистический портал насчитал восемь ударов от двух команд, но особо сложных задач перед кипером соперника "горняки" не ставили. Вспоминается только выстрел Траоре с разворота после передачи Фернандо. Это было красиво, но Атанасиадис, в отличие от кэпа "Шахтера", сыграл отлично. Можно много говорить о дерзости "Шерифа" или плохом поле, которое рассыпалось, как свежее песочное пирожное, но прежде всего именно "Шахтер" проиграл себе. Благо времени на исправления ситуации хватало.

Сразу после перерыва вместо Тете, который провалился полностью, появился Марлос. "Шахтер", что логично, начал серьезно поддавливать команду из Тирасполя, включил немного агрессии, но "Шериф" умело держал оборону, накапливая силу для еще одной контры. У "горняков" запомнились удары от Марлоса и Педриньо, но греческий вратарь "Шерифа" справился. Команда Вернидуба ответила одним единственным выпадом и сразу сделала счет 2:0. И ведь ничего особенного предложено не было - быстрая атака, навес с левого фланга, удар головой от Янсане. На часах главного арбитра заканчивалась 61-я минута.

В принципе, счет 0:2 спасти еще можно было, жаль только, что нынешний "Шахтер" не способен был на это, да и вряд ли заслужил. За последующие полчаса, которые оставались после второго пропущенного, украинская сторона не запомнилась ничем. Только вдумайтесь - 21 удар, из которых всего четыре в створ. А классные парни Вернидуба под конец сообразили еще одну контратаку, которая закончилась опасным ударом. Пятов выручил. Больше не было ничего. 2:0. Подытожим матч немного позже, ибо из цензурного в голове крутится только одно: "Это что такое было?".

ЛЧ, групповой этап. 1-й тур
15 сентября, Тирасполь, стадион "Шериф"
Шериф - Шахтер 2:0
Голы: Адама Траоре 16, Момо Янсане 62
Шериф: Гиоргос Атанасиадис, Данило Арбодела, Адама Траоре, Франк Кастаньеда (Бобан Николов 85), Фернандо Пейшоту, Кристиано, Джуасурбек Яхшибоев (Бруно Фелипе Соуза да Силва 67), Эдмунд Аддо (Стьепан Раделич 85), Димитрис Коловос (Момо Янсане 54), Себастьян Тилль, Густаво Дуланто
Шахтер: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Майкон де Андраде, Маркос Антонио (Алан Патрик 65), Тете (Марлос 46), Николай Матвиенко, Лассина Траоре, Исмаили, Педриньо, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 65)
Предупреждение: Густаво Дуланто 42

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (324)
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Zonder (Днепр)
15.09.2021 в 22:37
Прям жду уже воскресный кротячий Великий футбол, где Метревели будет вылизывать эту кучу ахметовского кала
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
15.09.2021 в 22:37
Я не видел. Выполнил ли вернидуб свое обещание. В случае победы ?
Ответить
+1
0
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:45
Та наче було. Він тільки впав на коліна і його взялися чи то піднімати, чи то хотіли колихати... Підкату не було, але на траві костюмом побував)
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0
0
kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 22:45
Да, но камера не успела
Ответить
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.09.2021 в 22:37
Шахтар вписав своє ім'я золотими буквами в історію фк.шериф. Для шерифа це була 1) перша грав в гр.лч.2) перший забитий гол.3) сухий матч.4) виграний матч.у всіх випадках суперником були гірники.
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+3
0
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 22:35
Пока Луческу одаптировся в Шахтере, прошло минимум полгода, а рулил Прокопенко, шо вы хотите от Де Дзерби?
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0
-4
avatar
IvaneZZZ (Київ)
15.09.2021 в 22:33
Я не понял, а где болелы Шахтера? Где? Чего молчим, чего не оцениваем игру своей любимой комманды?
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+6
0
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 22:42
Да оценки постыдные:)
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 22:31
Цим педріньям треба подивитися, як зараз Брюгге бодається з ПСЖ...
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+4
0
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 22:30
На татарина наверное понос напал
Ответить
+3
-1
vinn (Khmelnitsky)
15.09.2021 в 22:27
Згадую 30.09.2010. І їдливі коменти кротів. Ну... буває, пацани)
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+3
-1
kazimko. vasiliy (Київ)
15.09.2021 в 22:25
Коли коментатори і експерти називають шахтар українською командою то хочеться сміятись ,бо українського в ній немає майже нічого. тільки два українця грали,.а девять іноземців (до речі в Динамо навпаки) Явже не говорю про тренерську команду Єдине,що українське--гроші,які ахметка здирає зусіх українців Ну а пятов "красава" пропускає мячі які беруться середняками,тому пора вже йому відпочивати.
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+5
0
Locanus (Kiev)
15.09.2021 в 22:36
Це клуб який представляє Україну восени і навесні в єврокубках. А українські команди нинішні Єврокубки вже відіграли.
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0
-2
osadob07 (жмеринка)
15.09.2021 в 22:25
та чё вы паритесь?вон у поляков вообще голяк ,и ничо ,живут же ...люди
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+1
-2
Pianist (Киев)
15.09.2021 в 22:22
Где Дзерби, где?! :)) Ахах, какой приятный вечер!
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+4
0
Не дармоед (Запорожье)
15.09.2021 в 22:20
Позор за позором и позор позором поганяет, что происходит?
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+4
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
15.09.2021 в 22:19
Ну что, помогли вам ваши миллионы? Загнали крота в норку, вернее в копанку.
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+5
0
kuandrew (Львов)
15.09.2021 в 22:18
Мда...Щось не везе Шахтарю на команди із 4 кошика...Минулого року Боруссія їх насилувала, а цього року Шериф буде
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:31
Им нравится когда их "имеют" разные...
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+2
0
Lev 27 (Кропивницкий)
15.09.2021 в 22:17
Пенисов и Ко уже придумывают отмазки, заговоры против шахты раскрывают, поле не такое, мяч спущенный, а по факту шахтер опущенный. Де Дзерби в отставку, и тут на арену выйдет Даша Срна, спасать страну)))
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+8
0
SavkaY (Львів)
15.09.2021 в 22:16
Здається мені що скоро стане актуальною пісня Мірей Матьє "Ciao bambino sorri"
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+2
0
VAO (Луганск)
15.09.2021 в 22:15
Этот коллективчик дать бы Луческу потренировать и я думаю он бы реально хорошую команду сделал. Конкретно в этом матче к Де Дзерби кстати вопросов меньше чем в играх с монако. И ладно с ним с обороной. Но в атаке ты этим пацанам объясни то хоть что делать. Они бегут в атаку или играют позиционку и не создают для своих партнеров пространство. Не создают 3 в 2 на флангах штрафной. ЦАЗ или Траоре не забегают в штрафную и не уводят за собой футболистов ломая тем самым оборонительный строй. АУУУ на дворе 2021 год! Сейчас стоя на месте обороняться умеют все. Даже при этом всем Шахтер наиграл на 2-3 гола, но реализация .... Мы все должны сказать спасибо Монако за то что мы вообще в группе если честно. Я лично не вижу работы Де Дзерби от слова совсем. Это при том ШД усилялся игроками и не хило так.
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+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 22:15
садится будут на секретный аэродром.....почетный караул с битами уже думаю подогнали.
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+2
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
15.09.2021 в 22:15
Ого. Шо це було? Жах. Страхіття.
Ответить
+1
0
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 22:20
Порно))) Молдавське
Ответить
+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 22:15
Шериф сьогодні заробив собі бюджет на пару років вперед
Ответить
+5
0
Shadow (Киев)
15.09.2021 в 22:14
Кажется де Дзерби долго не задержится
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+2
0
avatar
walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:21
Как Хацик физрук
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0
0
avatar
Американец 2000
15.09.2021 в 22:14
Надо было наверное наших выставлять , украинцев - они к таким дебильным полям более привычны (((((((
Ответить
+2
-7
avatar
walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:13
Пятак нулевой полностью
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:16
Лев матчу!!!
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:33
То как он пропускал между ушей скорее Чебурашка матча.
0
0
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 22:13
Даже не знаю, то-ли радоваться победе Вернидуба, то-ли плакать по Шахтеру.
Ответить
+3
-1
Golfik25 (Киев)
15.09.2021 в 22:26
плакать по очкам в копилку
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 22:13
Вот вам и разница между тренерами двух ведущих украинских команд. Один отказывался от дорогих трансферов и говорил, что и с теми игроками, которые есть, он справится, другой выставил целый список с заоблачными ценниками…результат на лицо. В Шахтере до сих пор локти кусать должны , что Луческу выгнали.
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+3
-1
prostors (Вольногорск)
15.09.2021 в 22:12
Порадовали. Посмотрим дальше на Вернедуба.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 22:12
Точно! Вспомнил! Это у них юбилей! Все праздники Шахтер отлично отмечают!
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:20
Що ти верзеш?
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0
-2
avatar
walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:11
а я говорил, когда кидали шапки, что ЛЕ уже в кармане.))
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:14
ЛЕ в пролёте.
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
15.09.2021 в 22:11
і ще одне хочеться написати про Пятова,,,перший гол його дитяча помилка....а все могло піти по другому сценарію...так що йому треба "подякувати"
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+2
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 22:12
Не дитяча - он так же банально подскользнулся - поехали две ноги ((((((((((((((((((((
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0
-4
football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 22:14
что первый гол, что второй, можно смотреть на Пятова, а можно с другой стороны посмотреть на защитников, которые спокойно дали пробежать и без сопротивления навесить в штрафную. Особенно это касается второго гола, когда Додо просто смотрел футбол
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+1
0
avatar
Американец 2000
15.09.2021 в 22:15
Фанат !!!
0
-2
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Neon11 (Ахтырка)
15.09.2021 в 22:10
Шахтар отримав від Вернидуба не ляпас, а нокаут!
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+4
0
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 22:10
Даже не знаю. Толи радоватсься победе Вернидуба, толи плакать по Шахтеру:)
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:14
Надо радоваться победе тех, кто это заслужил, это нормально
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.09.2021 в 22:09
Помнится мне как кроты посмеивались в течение нескольких лет, когда Динамо проиграло Шерифу. Ну что подземные, хватает вам места в будке? Не тесно с арендуполем?
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+7
-1
Gafan777 (Каменка)
15.09.2021 в 22:09
Зебра всех предупредил, мы можем сгореть любой команде, а можем и выиграть у любой команды в этой группе, поэтому ждемс)
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.09.2021 в 22:13
Не переживай сильно, скоро утешитесь просмотревши порнофильм Шахтёр-Мариуполь.)))
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+3
0
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Neon11 (Ахтырка)
15.09.2021 в 22:08
Від Вернидуба не ляпас Шахтарю, а нокаут!
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:15
Нокаут они нанесут в Украине...
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
15.09.2021 в 22:07
а у шерифа в составе малдаване есть ,а то шото я не понимаю
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0
-1
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walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:09
как у шахтера украинцы
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+2
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 22:10
Не было ни одного ! Вообще в составе нет молдаван ! У них нет лимита на легионеров !
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+1
-1
osadob07 (жмеринка)
15.09.2021 в 22:12
то цэ наши бразилы против кого играли?
+2
0
avatar
walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:12
у нас один и тот дырявый
+1
0
Locanus (Kiev)
15.09.2021 в 22:22
Це такий проект на рік два , а-ля Анжі з Р.Карлосом
0
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
15.09.2021 в 22:07
Накуя усі ці перепасовки на відстань 1,5м.Це така тікісрака ві Дзербі? Ковтайте кроти, ковтайте. Дякую вам за рейтингові бали.
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+4
0
Gafan777 (Каменка)
15.09.2021 в 22:05
Ну ничего. Теперь переосмыслят может свое отношение к игре и самоотдаче
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+2
-5
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 22:06
Срна...ты?
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+6
-2
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walcom (Киев)
15.09.2021 в 22:10
палкин
+1
0
маклауд (Украина)
15.09.2021 в 22:05
ну шо там, сліпі! Все стає на свої місця!))) Гівно повертається до свойого природного стану!)))
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+4
-1
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 22:04
А тепер представляємо Луческу тут прямо зараз. Впевнений не було б стільки бразильців на полі, і буб би виніс молдаван... З українським центром захисту і стьопою в опорці....
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+7
-1
oleg dynamo (львівська)
15.09.2021 в 22:07
точно...
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+2
-1
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 22:11
Надо же продать весь этот бразильский шлак... Надо рекламировать. Хотя такая реклама... не очень
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+1
0
football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 22:12
так у Луческу и состав был бы другой. Многих бы уже продали или сбагрили в аренду. Он не любит сильно тяжелых и хитроделанных. Например, однозначно Соломона в команде точно не было бы. Человек, который отказывается играть в футбол по РЕЛИГИОЗНЫМ причинам , это за гранью наглости
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+1
0
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dima1968bogdan (москва)
15.09.2021 в 22:04
В этом году надежда только на Зарю на счет набора очков
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+2
-5
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:10
Пздуй про своїх бєрьозок в болотах розказуй. Тут без тебе справляться
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+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
15.09.2021 в 22:04
Это не пощечина, это удар в пах
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:17
А в Украине будет нокдаун...
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.09.2021 в 22:03
Чому Шахтар зганьбився, хто винуватий? Так це ж "всі знають": Суркіс всьо купіл; Караваєв і Забарний, і взагалі це "гра на контору" )))
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+3
-1
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 22:02
Отпидриняли весь Шахтёр. И вообще, сегодня на поле в футболках шахтера играло, нет паслось 11 педринят.
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+6
0
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Mariner888 (Одесса)
15.09.2021 в 22:02
Луческу - лучший. Палкины, верните Деда !!!
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+2
-6
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djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 22:02
назад они вернутся не мужчинами.........
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+3
-1
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 22:00
лучшее наказание для зебры это заставить жрать холодную мамалыгу со шкварками , так чтоб с пол кастрюли уработал бы
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+2
-2
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eloy (Днепропетровск)
15.09.2021 в 22:08
Хорошо приготовленная мамалыга со шкварками даже холодная будет вкусней, чем любое итальянское блюдо
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+2
-1
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 22:00
Без нормального опорника, як,наприклад, Степаненка, проти таких команд, як Шериф, шансів, як виявилося, нема. Я не засмучуюсь з приводу стану газону, величини поля, тактики Шерифа, гри П’ятова (з цим все зрозуміло). Але ж чим брати таку амбразуру, я не побачив. Тренерська думка відсутня
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+2
-1
dmytrohr (Київ)
15.09.2021 в 22:00
Та таке.. Нема гри, нема результату. А якщо чесно, я б заборонив грати міжнародні матчі на штучному полі, хоча це і не причина.. Проте деякі можуть отримати з цього результат: Шериф, Янг Бойз, Казахстан. Таке "своє" поле. На справжньому полі була би зовсім інша гра.
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+1
-4
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dima1968bogdan (москва)
15.09.2021 в 22:00
Стыдоба, верните Дезерби в Италию а Вернедуба в шахту
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+5
-4
dmytrohr (Київ)
15.09.2021 в 22:02
Вернидуба в шахту? Танунах?
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+6
0
barsetka (koppengaag)
15.09.2021 в 22:06
Юра на понижение не работает
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+6
-1
Фанат АПЛ
15.09.2021 в 21:59
Ну если Шерифу проигрывать,дальше делать нечего!!! Последнее место...финиш.
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+7
0
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eloy (Днепропетровск)
15.09.2021 в 21:59
Юрий Вернидуб - красавец! показал как нужно настраивать команду на игру. игра "Шахёра" сегодня - ниже уровен первой лиги Украины. Полное днище!
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+8
0
osadob07 (жмеринка)
15.09.2021 в 21:59
уважаемые,а по какому каналу вы смотрели футбол?
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
15.09.2021 в 21:59
МАТЧ ТВ
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+8
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 22:01
МОЙ ФУТБОЛ
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 22:02
Матч ТВ
Ответить
+1
0
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eloy (Днепропетровск)
15.09.2021 в 22:04
Канал Матч Футбол 2 (Россия). Прости господи, грешен
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 22:04
1+1
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.09.2021 в 22:06
По Рудане
Ответить
+1
0
dmytrohr (Київ)
15.09.2021 в 22:08
Та таке.. Воюємо з ерефією, а футбол доступніше на матчтв, це вам не мегоговно
Ответить
+2
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:19
Матч ТВ. У нас же футбол игра народная, была, все делается, чтоб меньше его видели простые люди.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:20
У нас в футболе такие "патриоты" Украины работают, что свой футбол нужно по каналам оккупантов смотреть...
Ответить
+1
0
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 21:59
так кто Тренер а кто Физрук --взяли понтавитого ДЗЕ он такой как Ротань свой парень --теперь 2 проиграша от Реала и Интера --вся Украина сейчас смеёться над ШД кому проиграть а бабки получат но без премиальных --Палкин выдай
Ответить
+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 22:03
Тебе Ротань згвалтував поц ???!!!
Ответить
+2
-1
Locanus (Kiev)
15.09.2021 в 21:58
А чому такі почесті Вернидубу? Чоловік на заробітках собі… Там в тій команді молдованами і не пахне ще коли вони Загреб винесли… А кротам незачот, Монако вимучили а тут… но може ще зачепимось з третє місце
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+3
-8
avatar
Il Gatto
15.09.2021 в 22:02
Бо фізруки в країні в пошані, дуже поважна професія.
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+2
-1
Locanus (Kiev)
15.09.2021 в 22:13
В якій країні?
0
0
dmytrohr (Київ)
15.09.2021 в 22:10
Ага, а в Шахтарі Пятов з Матвієнко під бразильським соусом..
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
15.09.2021 в 21:58
Казали в Англії що роблять в ЛЧ такі команди як Шериф. Вот і відповідь.
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+5
0
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Footballer16
15.09.2021 в 21:58
И опять Пятов между ушей пропускает.
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+8
-1
ВиктАн
15.09.2021 в 22:02
Пятов уже давно хуже табуретки. Человек вообще без реакции и играет нет слов.
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+4
0
avatar
okolegko (Київ)
15.09.2021 в 22:04
І неодноразово
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 22:07
100%. Хоч би до гри з фінами Бущан форму набрав, бо якщо його Петраков у склад всуне, буле взагалі кисло(
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:22
Чебурашка.
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0
0
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Il Gatto
15.09.2021 в 21:57
Ляпас ляпасом, цілком заслужений і справедливий рахунок, але газон просто огидний, на такому грати в лч один сором.
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+1
-3
oleg dynamo (львівська)
15.09.2021 в 21:57
страшно не те що програли(буває різне...),а як програли.....повна імпотенція....повна...
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 21:57
К о н ч е н і.
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+8
0
Lev 27 (Кропивницкий)
15.09.2021 в 21:57
Дно, днище просто... Что строил ДД? Во что играли? Играли ли вообще? На 80 й минуте перехватывают мяч, один с мячом бежит и понимает, что дать некому!!! Партнёры с Амазонии сзади идут не спеша к центру поля... Среда и Де Дзерби, где те стальные яйца? Рыжий хан вам обоим их отрежет и по делу. Вернидуб и Шериф красавцы, был план, самоотдача, желание, есть результат. С самого начала второго тайма смотрел на это все и понимал, ничего не изменят, уж очень все безнадежно выглядело со стороны Шахтера. Теперь для ЛЕ надо брать отчёт с Реалом и Интером, а они будут мстить за прошлый сезон, в общем Шахтёру будет не просто даже в Киеве молдован обыграть.
Ответить
+7
0
jmen2986 (Kiev)
15.09.2021 в 21:56
Саша Пенисов : Коллеги ,Шахтер был весьма неплох,просто не повезло!Витя Леон : Мои коты играют лучше...Саша Пенисов : Витя,не забывай кто и за что тебе платит !
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+9
0
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Американец 2000
15.09.2021 в 21:56
Вы слепые все ? Не видите что с полем сделали специально молдаване ?Я написал уже на одной ветке что многие слабые команды специально заливают так поля , чтоб ноги скользили (((((((( А свои игроки одевают обувь которая не так скользит ((((( Это подстава для Шахтёра и позор Вернидубу за такие подлянки ((((((((Пробовали играть в футбол на льду ? Это то же самое ((((((((
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+3
-23
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 21:57
Ринатик ты что ли ?
Ответить
+8
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 22:05
ZNAK_VOPROSA ты что ли, олексін ???!!!
+2
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:57
Зебра...это ты?..или елкины слезы?????
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+9
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:58
Ну ти й ібанько...)))
Ответить
+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 21:58
А у Шахты нет в штате спеца, чтоб проверить это поле и дать рекомендации по обуви?
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+8
0
avatar
Американец 2000
15.09.2021 в 22:00
Думаю Де Дзерби не ожидал ТАКИХ подлянок (((((
0
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 21:58
Плохим танцорам поле мешает.
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+6
0
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Il Gatto
15.09.2021 в 21:59
Гравці Шерифу також «їздили» по полю. Інша справа, що вони менше в атаку йшли, тому й не мали достатньо шансів так покататись.
Ответить
+2
-2
avatar
Американец 2000
15.09.2021 в 22:08
Гравці Шерифу были готовы к такому полю , и потому меньше двигались (((((
0
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.09.2021 в 22:00
Ответить
+4
-1
Lev 27 (Кропивницкий)
15.09.2021 в 22:00
Поле для обеих команд одинаковое, или Шериф на другом поле играл?
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+3
0
C_Ballack (Днепр)
15.09.2021 в 22:01
Ага, а шериф играл наверное на другом поле. Смотри, просто Шериф не отбивался и еле-еле закатил. Шериф просто переиграл шахтер. На ровно том же поле, где играл Шахтер.
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+4
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
15.09.2021 в 22:17
Поле было нормальным, подготовленным специально для Шахтера. Комментаторы сказали, что поле всю ночь рыли кроты.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
15.09.2021 в 21:56
Луческу на днях казав, що бразильців зразу після трансферу випускати в Європі грати не можна. Вони не готові до швидкостей і польоту думки, що і показав цей матч. Зі всіх бразилів при Луческу зразу заграв тільки один. Всі інші довго підходили до основи. ДеДзербі того не знає.
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+6
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:23
І випускає всіх пачкою в основу. Хоча він напевно нічого взагалі не знає, а те що хтось не готовий до швидкостей європейських то для нього високі матерії зовсім.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 21:55
Мля, думал в 21.45.. А тут такое...
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+2
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 22:00
Ти нічого важливого не пропустив. Краще такого не бачити.
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+2
-1
barsetka (koppengaag)
15.09.2021 в 21:55
СРНА ринату (посмоктуючи) -- Лутшє так програть Шяріфу чєм такая нічья с Бєєнфікой!
Ответить
+7
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
15.09.2021 в 21:55
Жаль, что Каштру ушёл. То хотя бы 5:5 с Шерифом сыграли бы. Но и Де Дзерби тоже молодец, смог в первом же туре с Шахтой 4-е место в группе занять. Так ещё уметь надо. )))З.Ы. А Вернидубу респект!!!
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+6
-3
bezzzv (Кривой Рог)
15.09.2021 в 22:02
При Каштру Шахта также мучалась как и сейчас. Как по мне то при Фонсеке играли красиво размашисто. Нет бегунков, Тайсон ушел, Марлос состарился, The end.
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+1
-1
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
15.09.2021 в 22:12
Ну на счёт Каштру то тоже, как бы, сарказм был. Сам понимаешь, что и ничья с Шерифом для Шахтёра тоже ужасный результат. Но там хоть весело все происходило бы. ))) А сейчас вообще кошмар. Боюсь представить, что там Реал с Интером это Шахте устроят...
0
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:25
Каштру был никакой, но чтоб такой бездарный хаос на поле, даже при нем такого не было и Шерифу б не проиграли
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
15.09.2021 в 21:55
....ХА ХА ХА...., Вернидуб посадил на задницу всухую Шахтер! Видно он и в Африке слепит "мужиков", даже из черных. Честно, Шахтер не показал с основой своих возможностей, потеряв для нас очки. Удивлялся хладнокровию Шерифа - вот чему учит Вернидуб. Фаворит в ужасном состоянии, разболансирован, схемы игры не наблюдается, отговорок нет (поле одинаково для всех). М-да, видно бессонные ночи Вернидуба нашли решение..., кто бы мог подумать, Шериф новичек впервые и наш фаворит! Де Дзерби, что ты там впихивашь, какие тактики проповедуешь, что футболисты не могут даже запихать мяч такой команде. С ужасом представляю игру с реалами и прочими, просто крах надежд. Найдите решение, где там Срна "мотиватор", где игра?! Позорище! Вернидуб восстановил реальность подготовки команд... Вас победил украинский тренер Вернидуб, вывевший впервые клуб, который почти никто не знал в "европах", ....- помните это!....
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+9
0
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 21:54
Пєдріло з трамвая, ну, як тобі? Класно шохтьор грав? Супергранд Шериф в суперниках, як не як був.
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+8
0
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 21:56
Оно только на ветках ДК гадит.
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+7
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
15.09.2021 в 21:54
Пам'ятаю ті мульки шо нібито чуть не пів команди Шахтаря хочуть провідні європейські клуби....
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+6
0
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DOMENICO (Lviv)
15.09.2021 в 21:54
Пощечина от Вернидуба ?Та це скоріше - добрий копняк в дупу Шахтаря.Дядько Вернидуб із глухого Тирасполя показав мегамільйонному макаронному стаффу їхній справжній рівень...
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+6
0
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 21:54
З трибун кричали "Впєрьод Шахтьор!" Їх тільки два гравці розуміли: воротар і центральний захисник. Вони особливо не повпєрьодять в силу своїх позицій. Решті по болту ваш Шахтьор. Хтось взагалі розуміє, як грає ШД? Чого вони стоять? А ще казали, що Каштру поганий тренер? Та в нього хоч вистачало розуму не ламати кардинально і українців ставити, бо ті розуміють, що таке Шахтар. Цим підаріньям плювати. З такими "швидкостями" заснути можна. Чого ота макака, що із самим 3,14дарним прізвищем вирішила, що вона рятівник нації??? Мяч перетримує, пасу нема, лупить відразу... Це така думка тренера? І треба було за такі гроші наймати його? Багатих не зрозуміти, в них свої причуди...
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+10
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 21:54
Кончені.
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+8
-2
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 21:53
Зачем прорывались в групповой этап ЛЧ? Видимо не достаточно потратили на трансферы летом. А вообще,такого унылого и бесхитростного Шатхтера я давно не видел-скучная и не привлекательная команда. Скажите Де Дзерби, что просто выпустить всех легионеров ещё не достаточно для успеха. А ведь впереди Интер и Реал. В памяти ещё свежи воспоминания как Шахтер классно с ними играл в прошлом сезоне. Видимо будет реванш. Вернидуба с победой!
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+7
-1
C_Ballack (Днепр)
15.09.2021 в 21:53
На месте Ахметова, я бы вызвал Палкина и спросил, вот как так отпустить Луческу, который с Динамо идёт на второе подряд чемпионство и пригласить вот этот весь шлак. А потом, как говорил Поворознюк, упал в яму, по дороге домой и поломал две ноги... Ну вы поняли)
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+8
-2
bezzzv (Кривой Рог)
15.09.2021 в 21:53
Палка и Ахметка, как вам игра????Молдавская резня бензопилой.
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+7
0
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 21:52
молдавские сепаратисты победили ахметку
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+10
-2
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kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:58
донецького сепара
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+5
0
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Il Gatto
15.09.2021 в 21:52
Шож, знаєм, проходили. Удар по репутації і рейтингу. Співчуття кротам.
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+4
0
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Zapp Brannigan (Київ)
15.09.2021 в 21:52
Де Дзербі хоч на кар'єр звозять тепер?))
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+6
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
15.09.2021 в 21:51
Это не пощёчина от Вернидуба-это издевательский плевок от Вернидуба!Умница.Как настроил свою команду,как по косточкам разобрал Шахтёр.Умница,молодец,полный респект ему.А Шахтёр-ПОЗОР!!!! Вообще нечего говорить и комментировать.Нет команды,нет тренера,нет характера,по сути это не команда,а сборище высокооплачиваемых дармоедов.ПОЗОР!!!Это говорю я,болельщик Шахтёра почти с 50-летним стажем.Спасибо Дарио Срне за "супер прогрессивного тренера".Пока он ноль без палочки.В подмётки не годится Мирче.Тот пришел в никакое Динамо и уже через месяц команда заиграла.Те же игроки,только пришел умница-тренер.И не покупали за миллионы евро игроков,но играют.А Шахтёру надо задуматься-у кого тогда выигрывать в группе?Помню сенсационное поражение от Агробизнеса.Думал после этого позора в команде сделают должные выводы.Нет.Футболисты получают свои многотысячные зарплаты в валюте,отдыхают на шикарных курортах и ложили кое-что на нас-болельщиков.Стыдно пан Ахметов,пан Палкин и дружище Срна.Спасибо за Де Дзерби
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+19
-2
George_D (Харьков)
15.09.2021 в 21:57
Вообще, странно. У себя тренеров не ценим, выгоняем (почему-то), они уезжают и добиваются очевидных успехов. Даже в чемпионатах, на порядок слабее нашего. Сначала Григорчук, потом Ребров, теперь Вернидуб. Нет пророков в своем отечестве, да?
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:26
Долбодятлам из УАФ нужные тренеры не умные а послушные...
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:51
Грачов, Морозов, Леоненко, ваш вихід...
Ответить
+11
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.09.2021 в 21:55
Плеяда
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+6
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
15.09.2021 в 21:51
ЗА-СРАН-ЦЫ...
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+6
0
George_D (Харьков)
15.09.2021 в 21:58
Это по-корейски или по-китайски? :)
Ответить
+1
0
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 22:17
По-молдавськи)))
0
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
15.09.2021 в 21:51
Вони зіграли на своєму рівні… ахмета тупо розводять на бабло, палкін з сирною мстять.
Ответить
+5
0
Acsakal (Kharkov)
15.09.2021 в 21:51
Дивився лише перший тайм. На другий не було ніякого бажання. Якщо у Де Дзербі і був якись тактичний план на гру, то він вирішив його залишити утаємничиним. Ніякого прогресу за час роботи італійця я не бачу. Шахтар вийшов грати з Шерифом приблизно з таким настроєм, як він грав з Олександрією. Бразильці чекають на ігри з грандами, щоби себе продати. Шериф їм не цікавий.
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+11
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:29
Так вже ж напівгранд Монако їм все пояснив, хто вони і що вони, саме по грі.
Ответить
0
0
barsetka (koppengaag)
15.09.2021 в 21:51
Відпедринили по самі дедзерби
Ответить
+6
0
Rukyn90 (Умань)
15.09.2021 в 21:50
Вернидуб втер носа нашим, експертам,, Молодець.
Ответить
+12
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:50
реально рад за Вернидуба). показал модным днищам зал...пу.))))) племя овец)))
Ответить
+16
0
George_D (Харьков)
15.09.2021 в 22:00
Теперь видно невооруженным глазом, что основным мужиком в Заре был Вернидуб-отец. Ушли МУЖИКА - и остальные мужики превратились в пацанов.
Ответить
+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 22:05
100%
+3
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 21:50
Думаю Де Дзербі вже пішов
Ответить
+6
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:56
Куди?))
Ответить
+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 22:05
Додому, в Італію, пішки. Думаю в Україні його вже чекають хлопчики які хочуть поїхати з ним на шашлики в ліс.
+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
15.09.2021 в 21:49
А где то далеко во Франции горько плачут игроки Монако. И на их лице недоумевающий немой вопрос: «Ну как мы могли проиграть им?» :'( :~-
Ответить
+21
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:31
Та и мы уже начинаем горько плакать, почему вы нас не обыграли, чтоб мы сейчас в Лиге Европы играли и так не позорились
Ответить
0
0
jmen2986 (Kiev)
15.09.2021 в 21:49
Прости нас Ринат,мы проипали 45 млн
Ответить
+11
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 22:29
И он "простил" каждого, по очереди...
Ответить
0
0
tamerlan58 (Львов)
15.09.2021 в 21:49
Шахтер "сильно" поднял рейтинг и таблицу коэффициентов украинского футбола. Такого позора и безвольного футбола давно не видел. Мрак!!!!!
Ответить
+14
-2
George_D (Харьков)
15.09.2021 в 22:02
Это только цветочки. Ягодки соберем в конце года. Дай Бог в ЛЕ попасть..
Ответить
+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:49
Ось вам і ахметівський приматарій. Ганьба ганебна.
Ответить
+15
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
15.09.2021 в 21:49
Верните Деда в Шахтёр. Луческу лучший.
Ответить
+6
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.09.2021 в 21:49
Можно начинать "Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками -..." Шериф одной ногой в евровесне.
Ответить
+10
-1
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 21:48
Ринат, а хочешь я во всей квартире свет на ночь включенным оставлю....хоть как то тебе настроение подыму
Ответить
+24
-3
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:51
Ахахахаха, ржу))))))))))))))
Ответить
+5
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 21:52
Достатньо від тебе олексін міньєту !
Ответить
+1
-3
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 21:56
Та не буду я у тебя хлеб отнимать
+3
-1
Lion Killer (Львів)
15.09.2021 в 21:48
Браво Вернидуб! Склеїв команду з ноунеймів. Красава
Ответить
+16
0
Zonder (Днепр)
15.09.2021 в 21:47
Дзерби ещё тренер?
Ответить
+14
-1
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:34
Еще физрук, тренером надо стать для начала
Ответить
0
0
C_Ballack (Днепр)
15.09.2021 в 21:47
Больше всего возмутили комментаторы я которые в начале закидывали шапками. В итоги обосрались по полной (
Ответить
+10
0
Тренерую (Столица)
15.09.2021 в 22:04
Ответить
+1
0
mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
15.09.2021 в 21:47
Це укр. чемпіонат отримав ляпаса! Так і потрібно! Тут же не купиш ЛЧ а потрібно доводити своєю грою! А за Динамо немає чого радіти просто відстояли нічию і неграмотно постійно заходили в офсайди ! Проте з такими супер форфардами як Шкурін та Гармаш нічого іншого сподіватися не потрібно! Чекаю завтра на розгром Зорі і все стане на своє місце! Корумпований та зрежисований чемпіонат без справжньої здорової конкуренції дає про себе знати!!!
Ответить
+6
-8
George_D (Харьков)
15.09.2021 в 22:08
Шкурин и Гармаш еще ничего. Скажи спасибо, что дед Беседина с Супрягой не выпустил.
Ответить
+1
0
octavi4 (Warszawa)
15.09.2021 в 21:47
Че там, кроты решили ничего судье не заносить и понадеялись на себя? Зачем привычное дело портить? Вернидуб молодец!
Ответить
+9
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.09.2021 в 21:47
Де дзерби в отставку.Матвиенко как защитник всегда дно.Всех с моста .Оставить только Траоре
Ответить
+8
-7
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:47
я почему не додо?
Ответить
+8
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.09.2021 в 22:23
Додо редко ошибается а Матвиенко всегда
0
0
kuandrew (Львов)
15.09.2021 в 21:47
Мда... Занавес
Ответить
+7
0
Zonder (Днепр)
15.09.2021 в 21:46
Помойка ахметовская
Ответить
+15
-2
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:46
я чекаю на вэликий хфутбол)))))
Ответить
+13
0
GAAD (Бучач)
15.09.2021 в 21:49
Всерівно винними будуть ДК ))
Ответить
+8
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:51
отменили...технические причины. ж...пы лечат.
Ответить
+5
0
football_soccer (Украина)
15.09.2021 в 21:46
аххаха , вы только осознайте этот момент. Какой-то нагеленный итальяшка приезжает в страну и разводит на огромнейшие бабосы главного шулера и бандоса всей страны, а возможно и во всей Восточной Европе. Аххаха , с учетом своей зарплаты , комиссионных и трансферов нагеленный размотал ахмета на 50+ лямов и все это, что бы терять очки с колхозами в чемпионате и без шансов отлететь от колхоза в Лиге чемпионов... Не, ну такой сюжет даже Тарантино не смог бы написать про такого наглого тренера. Сейчас еще поверх 50+ лямов , сверху ляжет неустойка, которую он поимеет за то, что его выгонят )))
Ответить
+25
-2
avatar
Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 21:49
Время прохиндеев и аферистов ныне.
Ответить
+11
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 21:54
Брехня ! Тоді б гейська Барса рвала б всіх !
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:46
Кому???!!! Молдаванам???))) Даже не соизволили приехать раньше и провести тренировку на таком поле. Чемпионы позорные
Ответить
+12
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.09.2021 в 21:46
Вот это итальяшку подписали, мгагагага, да этот же ноунейм совсем беспомощный.
Ответить
+12
0
magnum power (БОМЖ)
15.09.2021 в 21:45
может итальянскому физруку стоит попробовать играть без вратаря. без защиты как-то не очень выходит.
Ответить
+11
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:36
Так он и так играет и без защиты и без нападения. Хаотические пасы случайно открывшимся игрокам можно не считать
Ответить
0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
15.09.2021 в 21:45
радий за земляка Вернидуба ! завжди вболiваю проти кротiв з ким би вони не грали , а тут такий шикарний подарунок !!! Браво !!!!
Ответить
+12
-3
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:45
Надо на ворота бразильца! И тренера бразильца!
Ответить
+12
0
GAAD (Бучач)
15.09.2021 в 21:53
І вишенька на торті бразільські Болбої (від анг. ballboy)
Ответить
+2
0
BleiK61 (Київ)
15.09.2021 в 21:45
Ну Де Зебра під ЛЧ приходив же, а тут Вернидуб зі своїми "брудними" стратегіями рівня УПЛ... Нічого, в наступному турі продемонструє знаня по Інтеру
Ответить
+11
0
Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 21:45
Ринатик как настроение ? Ну ты там не плачь сильно....
Ответить
+13
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 21:59
А під ніком Водітєль трамвая -- ти криса олексін будеш плакати ????
Ответить
+1
0
tamerlan58 (Львов)
15.09.2021 в 21:45
ПОЗОРИЩЕ !!!! Может это стадо
Ответить
+9
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
15.09.2021 в 21:45
Юра Вернидуб поставил мат распиаренной макаронной бездарности по имени Де Дзерби.Пятов мог бы и выручить, над ухом просвистело - ноль на массу((( Такие матчи надо смотреть с бокалом пива, а не переживать с вискарём.
Ответить
+15
0
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:49
Пятов старье, рефлекс не тот уже
Ответить
+8
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
15.09.2021 в 22:02
А за кого переживати??? За тих гнилих макак, яких привезли за спи* дені в народу гроші, яким платять мільйони тих самих спи*дених в народу, і які навіть ригнути не хочуть, щоб хоч якось їх попробувати відробити... і це в самій бідній країні Європи...
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
15.09.2021 в 22:04
Це фішка Пятова - пропускати над собою)))
Ответить
+1
0
svital (Poltava)
15.09.2021 в 21:44
Что-то меня начинают терзать смутные сомнения, или тренер переоценен или игроки зазвездились или все вместе.
Ответить
+10
0
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 21:45
Забагато бразильців в складі. Вот і вся причина...
Ответить
+7
-2
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:50
А прикинь не было бы лимита в ПЛ, так там ни одного украинца в заявке в принципе бы не было
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 22:00
Ну не, трубин бы отстаивал честь страны. И думаю все...
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:39
Прочь сомнения. Они развеяны
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:44
Интерсено, кто-то считал сколько комментаторы за матч произнесли слово "поле" ? Я понимаю, что коментаторство у нас дно, но в этот раз мне показалось, что мужики у лавочки более красноречивы, чем эти.
Ответить
+11
0
tartar (Львів)
15.09.2021 в 21:48
коментатори окрема донна тема. це біда якась. виключав звук по ходу матча.
Ответить
+8
0
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:53
Смотрел на рашистском канале. Отличный комментатор
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
15.09.2021 в 22:14
Ну там про поле тоже много говорили.
0
0
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 21:54
Не знаю, мне пришлось какую-то катсапскую трансляцию смотреть. Мегеге - хрен я буду платить
Ответить
+4
-1
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:44
А шахтер выйдет?Не, он наказан ШЕРИФОМ!
Ответить
+16
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
15.09.2021 в 21:44
Це не "пощечина"...це-по самі помідори...треба було ,краще,Селезня повернути...він за "кусок хлеба" порвав-би всіх...на крайняк-пики натовк-би
Ответить
+12
-2
avatar
Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 21:44
В Шахтёре слишком много негров развелось. А думать на поле ведь надо кому-то..
Ответить
+12
-4
C_Ballack (Днепр)
15.09.2021 в 21:49
А у шерифа?
Ответить
+4
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 22:00
Дк ти дебіл відригнувся ???
Ответить
0
0
tamerlan58 (Львов)
15.09.2021 в 21:44
ПОЗОРИЩЕ !!!!! Или это стадо латиносов сплавляет тренера,или они вообще не готовы НОРМАЛЬНО играть футбол. Может пора обратиться к УКРАИНСКИМ футболистам.
Ответить
+9
-1
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:44
Вышло 9 негритят и два украинских дятла. Они уже выходили победителями, как пижоны, ходили по полю пешком, опять же те самые пасы назад и паузы. Макаронника домой! Пижонов на пальмы или в зоопарк, а Пятова с Матвиенко на хрен с футбола!
Ответить
+15
-4
avatar
Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 21:43
Ви колись бачили бразильський чемпіонат, як вони там грають? Так от, вони там грають танцюльки в атаці, а в обороні на от*бісь.( Тому і танцюльки ). І от таку команду ти випускаєш в лч, з м'якотілим опорником і бразильцями захисниками. Та люба команда з Бразилії, буде с*сати в середняка від лч. А з такою тактикою то дабл кіл собі в голову. Я на 100 % впевнений, що з 2-3 українцями додатково в складі, ми би виграли. Я не бачу що хоче построїти італієць, тому думаю що Динамо і того року бере лігу. Хоча не вірив. І я радий цій поразці, щоб той впертий баран накінець переглянув свій склад і зробив висновки...
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+12
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:42
Ну як баран щось може переглянути та ще і висновки зробити, він же баран. Якби нормальний вже б давно щось змінював
Ответить
0
0
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 21:43
Браво Украинец Ю.Вернидуб!!! Браво Шериф!
Ответить
+19
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.09.2021 в 21:43
Почався довгочікуваний процес очищення мозків задурманених членів секти "Свідків вєлічія горняцкого клуба". Це дуже добре, футбольне життя в Україні стане вільнішим, що сприятиме розвитку футболу в нашій країні у вільній конкуренції.
Ответить
+22
-1
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:43
Радовались,что случайно прошли Монако)))))) это было понятно всем,только даунецкому глорью нет)))
Ответить
+17
-3
avatar
леонид Угринович
15.09.2021 в 21:43
Стыдоба!!!!
Ответить
+15
0
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:42
Ахахаха, ну где там водитель, алекс и колибри? Ну че, получили, вєлікій клуб? Ахахахахахаха.
Ответить
+13
-2
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:44
Педринь поимели,будут тушить пердаки месяц))))
Ответить
+8
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
15.09.2021 в 21:50
Сховалися в нори для коротів
Ответить
+6
0
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:42
Трансферы Шерифа - 0 млн. Траснферы Шахтера - 45 млн. Зачем приглашать иностранца в клуюба, если в ЛЧ его как пацана уделывает украинский тренер. ?
Ответить
+16
-1
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:46
Более того, я уверен, что играли б украинцы, результат был бы другим
Ответить
+6
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.09.2021 в 21:42
Че-то ржу...) Давай Ринат, еще пучок бразил и тренера помоднее. Это точно даст и игру и результат. Представил лицо Луческу перед телеком)). Куда яйца дел, Де Дзерби?
Ответить
+19
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
15.09.2021 в 21:51
О! запорожец, и ты тут?)
Ответить
0
0
wist15 (Киев)
15.09.2021 в 22:43
чем Шева плох?. Он очень модный.
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
15.09.2021 в 21:42
Пока 0 забитых голов на двоих. Но есть подозрение, что Заря завтра тоже не забьёт.
Ответить
+10
-2
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:47
Зорька выиграет. Вот увидишь
Ответить
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:48
Успокоил.. ))
Ответить
+3
0
avatar
Drovko (Lviv)
15.09.2021 в 21:42
І що то було? Невже гравці Шахтаря думали, що зможуть пішки обіграти команду, яка пройшла Црвену Звезду і Динамо Загреб? Навіть, коли програвали, все одно далі був лише отой стоячий футбол...може в гравців Шахтаря зарплати завеликі? Молдаванам програвати, докотилися ..ех, а такий був шанс був обійти ранку в таблиці коефіцієнтів.
Ответить
+15
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.09.2021 в 21:42
Долго думал что написать, скажу так, вот эти негры что были на поле, для них эмблема клуба пустой звук, они даже не пытались. После жеребьевки я говорил что Динамо наберёт больше очей чем негры, похоже к этому все и идёт, ну что, облизыватели татарина, теперь и у вас есть свой личный позор в лице Шерифа. А Юру Вернедуба с победой, добротный тренер, но очень недооценённый у нас в Украине.
Ответить
+17
-3
kre4et (Киев)
15.09.2021 в 21:42
Шахта вышла на матч, как будто они уже ведут в счёте 3:0, в атаке вообще ничего не создали... В обороне тоже слабая игра, Пятову пора повесить перчатки - вот Ризныка заберут из Ворсклы, хуже точно не будет, надеюсь, что в сборную Пятова вызывать больше не будут, разве что на прощальный товарняк
Ответить
+18
0
wist15 (Киев)
15.09.2021 в 22:39
кроты хотят Ризныка задарма взять. Я бы сейчас шахте его продавал в 3 раза дороже чем хотела Ворскла. Пусть рыжее чудовище раскошелится. Ибо нет в шахте вратарей.
Ответить
0
0
r o l e x (полтава)
15.09.2021 в 21:42
Какая там пощечина! Я б сказал, что такой увесистый подсрачник по самоуверенной итальянской заднице !
Ответить
+21
0
avatar
scorpius (Ck)
15.09.2021 в 21:42
Ну их на х..у..й.. олени кривоногие, 4 место в группе и провал в чемпионате обеспечен!!
Ответить
+10
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
15.09.2021 в 21:41
Вернидуба в презЕденты!.Шахтар обсалютно безвільна гра, зрозуміло що поле лайно але де бажання?Жах
Ответить
+10
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 21:41
Сьогодні від Шахтаря по полю бігало стадо бібізьян...
Ответить
+17
-8
Ramses_ua (Запоріжжя)
15.09.2021 в 21:43
Як же задовбали расисти,щоб ти почернів коли небудь)
Ответить
+4
-9
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 21:44
Сам ти расист, довбню...Це про рівень гри, а не колір шкіри...
+3
-3
Ramses_ua (Запоріжжя)
15.09.2021 в 21:47
Таке собі порівняння ,будь здоров,лось.. в плані нерозумно)
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:46
Если бы бегали... вяло ходили... итог на табло
Ответить
+5
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 21:51
Ну то стань на коліна, та попроси вибачення...Це до " борця" з расизмом...
+2
-2
Ramses_ua (Запоріжжя)
15.09.2021 в 22:09
Algrab ,перед ким просити вибачення та за що?)
0
0
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 22:33
За "бібізьян"... і перед Шахтьором...
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
15.09.2021 в 21:41
Ще один доказ що педринья,антоніо,марлон,і траоре,а разом з ними дзербі і решта бразил,то є купа шлаку.
Ответить
+18
-2
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:41
Я бы на месте Ахметова уволил бы этого итальяшку прямо сегодня. И взял бы назад Фонсеку. Ибо он вообще за эти три месяца ни одной вразумительной игры не провел.
Ответить
+10
-1
Golfik25 (Киев)
15.09.2021 в 22:06
Скорее всего увальнение будет после игр с Динамо в 10 туре и Суперкубке. Шансов там на победу мало у шахты, та как Динамо по сильнее Шерифа и Луческо по умнее зебры.
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:41
Срочно нужно вратаря из Бразилии притащить,тогда будет совсем другое дело))))
Ответить
+12
0
ВиктАн
15.09.2021 в 21:42
Даже если табурет поставить , хуже чем с пяточкиным не будет.
Ответить
+8
0
ВиктАн
15.09.2021 в 21:41
Шахта дно. Это позорище . Пяточкин,заканчивай уже позорить сборную и клуб.
Ответить
+13
-3
Karamba911 (Львів)
15.09.2021 в 21:41
Шериф сьогодні мав український характер у лиці Вернидуба, тому і переміг!!!
Ответить
+14
0
Даунбацкий обизянник (Киев)
15.09.2021 в 21:43
А у шлюхтера характер почернел
Ответить
+6
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
15.09.2021 в 21:41
Шукав Шахтар тренера по всьому світу. І обов'язково ж не українця, бо не модно, а виявилось він був тут недалеко в Молдові і він українець.
Ответить
+16
0
Zloy Pingvin
15.09.2021 в 21:41
А я думал бред был во вчерашнем матче... А нет есть куда падать...
Ответить
+6
-6
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:40
Браво Вернидуб))))) Палкины и К...жгите дальше....днище....)))). Зато автобус покрасили...менеджмент работает))))
Ответить
+17
0
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:40
Дожились, уже молдованам попу подставляем
Ответить
+13
0
Golfik25 (Киев)
15.09.2021 в 21:40
Вернидуб снимаю шляпу, достойно опустил великих. Кроты просто днище. А ыксперды на футболах во главе с денисовой говорили, что 6 очков уже в кармане и шериф аутсайдер. Короче спасибо за 0 очков в таблицу коеф.
Ответить
+21
-4
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 21:40
Ура шахта в ЛЕ Кто-то прочил ей победу над молдаванами во дали просраться джережаблину
Ответить
+12
-1
Дрюон (Одесса)
15.09.2021 в 22:08
Шахта в ЛЕ?? Да ты оптимист, однако)
Ответить
+2
0
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 22:45
Почему это я? Так СМИ писали. Философ.
0
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 22:46
Та да, за ЛЕ теперь надо еще драться, с разницей в три мяча дома у Шерифа выиграть, а по такой игре это нереально
0
0
Footballers (Умань)
15.09.2021 в 21:39
Вернидуба в збірну.Натягнули педрінь по самі помідори.
Ответить
+10
-2
трамвай за трамваєм (найкращий)
15.09.2021 в 21:39
за торілку зупи (супа)можна обіграти жахтарів
Ответить
+7
0
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:39
Срна, а где яйца:)))?? Негры за пять копеек Поставили переоценены бибизян на место. Вообщем уже не донецкие и совсем не киевские уходят в пике. И по делом.
Ответить
+19
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 21:39
при Каштру такой муйни не было!
Ответить
+20
-2
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 21:40
Каштру это Гвардиола по сравнению с пацаном Дзерби
Ответить
+18
-1
ulych (Запоріжжя)
15.09.2021 в 21:39
Вернидуб - Віват! НедоДністроукраїна каструє лугандонію Ахмєтхана!
Ответить
+16
-2
В. Банев (Харків)
15.09.2021 в 22:00
?
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
15.09.2021 в 21:39
Всрався рАдной Шахтьор. Позорники, бездари, по заслугам, крототабор это уровень Лиги Конференции. Им прямая дорога только туда с Гибралтаром играть. Динамо чемпион, кротоферма ДНО!!! Где Шахтьор, где???!!!))))))
Ответить
+19
-3
jmen2986 (Kiev)
15.09.2021 в 21:39
Где Динамо,где ?)))
Ответить
+7
-4
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 21:42
А шахта где?
Ответить
+7
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:44
Ой, только пусть не повторят подобных подвигов там где они .
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 21:39
Если по игре..... или о игре..... КОН ЧЕ НЫ Е!!!!!!!
Ответить
+13
0
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 21:40
Как и вы все даунецкие!!!! пхахахаха
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+10
-6
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 21:39
А помните, когда-то давно, как кроты ржали, когда Динамо влетело молдаванам? Ваша очередь настала. В целом, я такой ход матча и предполагал. Вернидуб - умный тренер, его команда сумела воспользоваться импотентностью кротов. По честному, кротам повезло, что они прошли Монако. Видимо, фарт на Монако закончился.
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+19
-2
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 21:40
Да они и Монако не должны были проходить.
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+15
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2021 в 21:39
ожидал до матча подобный результат! алени, мля!
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+16
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 21:39
Позорище. Даже и сказать по "игре" не чего... В суперкубке ДК должно разорвать этих пиженов на тысячу маленьких кротов и загнать глубоко под землю...
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+14
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2021 в 21:45
Не чекав такого розбору гри......
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+2
0
vlotko (Броди)
15.09.2021 в 21:50
Суперкубок не показник - це надуманий матч. На мою думку там має грати Зоря, вона була фіналістом, до чого тут Шахтар? Так у положенні спеціально записали, щоб у фіналі грали Шд і ДК. Таким чином дискридитуєть Кубок України.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
15.09.2021 в 21:39
Даже после разгрома от Боруссии, не было так стыдно за игру горняков. Не знаю, что там строит Де Дзерби, но такого медленного Шахтера, как при нем, никогда не было. Улитки бесхарактерные. Шериф с заслуженной победой.
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+22
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2021 в 21:47
Незрозуміло, аалекс?, так швидко перейти в табір супротивника великого бразильського шахтьора.
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+2
-1
аалекс ( Крым)
15.09.2021 в 22:00
За Шахтер болею с 1975г, не пропускал ни одного матча на Локомотиве(Олимпийском) и на Шахтере. 25 лет живу в Крыму и никогда не изменял своему клубу.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 21:39
походу кроты отрабатывают фарт за Монако. и не сказать же, что сильно прям не повезло - ну,владели мячом, ну качали автобус, и что. счет на табле
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+15
-1
kapkan (Луганск)
15.09.2021 в 21:38
Тут нечего комментировать. Провал!!!! Позорище!!! А дальше, судя по всему только хуже будет!!!
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+17
0
ВиктАн
15.09.2021 в 21:38
Шериф на 2 головы выше Шахтера. И дело не только в пенсионера Пятове, который позорится хуже тимохи.
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+16
-2
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 21:38
Божевільна недооцінка.
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+10
-3
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 21:38
не думал , что когда нибудь скажу так про любимый клуб...но все же... да пошли вы на йуг с такой игрой..
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+18
-2
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 21:40
ТЫ можешь пройти туда же, наш ватноголовый друг
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+10
-8
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 21:43
там занято, ты еще не вернулась оттуда маня , и свой спермоприемник прикрывай, а то вонь на всю троещину... когда нужен будет совет тупого иплана- я может к тебе обращусь
+1
-6
вежливый* (Буда)
15.09.2021 в 21:44
бомжи с троещины твои друзья) жертва аборта
+2
-5
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2021 в 21:52
То може зразу в Бразилію, там таких любимих клубів, хоч пруд пруди.
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+3
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
15.09.2021 в 21:38
Ай молодца молдоване! Сколько-сколько вы говорите потратил Шахтер на трансферы???
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+16
-4
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Просто Толик (Одесса)
15.09.2021 в 21:38
Прекрасный матч! Поздравляю всех любителей футбола, с победой! Шериф с Вернидубом молодцы! Вперёд, Шериф!
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+16
-4
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Aleksandr.t (Донецк)
15.09.2021 в 21:37
Рука-лицо. Вернидубу респектище, искренне рад за него.
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+22
0
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Horus (Днепропетровск)
15.09.2021 в 21:37
Для выхода в Лигу Европы теперь надо обыгрывать Шериф 3:0 :DЕдинственный вопрос после этого матча: почему Вернидуб тренирует молдаван, а Шахтер тренирует какая-то Зебра.
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+22
-2
KpaMapb (Краматорск)
15.09.2021 в 21:37
Бездарно сыграли.
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+9
-2
rivnenskyi (Рівне)
15.09.2021 в 21:37
Готовий битися об заклад, що цього вечора Ахметов хоча б один раз та подумав - а чому мій клуб не тренує цей Вернидуб?
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+14
0
Mexxxxx (Просяная)
15.09.2021 в 21:36
Где они взяли это нулище! Ему дали в руки добротную бразильскую команду и мы видим вот этот бардак на поле. Теперь уже и с дивана всем видно, что тренера у Шахтера нет. Это ж важные матчи начались – игры ноль. Просто на поле выходят 11 игроков как-то сыграть. Ни атаки организованной, ни защиты. Команда не играет ни в какую схему ни в какую-то тактику-стратегию. Символ этой команды сейчас Марлон. Дошел пешком до центра, встал, поставил ногу на мяч и стоит. Просто тупо стоит, не знает куда дальше давать, кому, как будет игра развиваться. Нет ни плана, ни игрового построения. Монако переиграло по всем статьям просто не повезло, теперь какой-то Шериф, у которого кстати нормальный тренер, просто переигрывает как хочет. Позорище!!!
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+25
0
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Aleksandr.t (Донецк)
15.09.2021 в 21:40
Про Мурлона в точку, верх футбольного мастерства, меня трясёт от его фееричного бразильского футбола!
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+8
0
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 21:42
Как нет? А джережаблин?
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+4
0
аалекс ( Крым)
15.09.2021 в 21:52
Ну Шериф не какой-то, а очень дисциплинированная команда и с характером. А в основном согласен.
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+3
0
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С.Карпович. (Ланівці)
15.09.2021 в 21:36
То підсрачник.
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+18
0
Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 21:41
Копняк
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+9
0
rivnenskyi (Рівне)
15.09.2021 в 21:48
Згадав чомусь знамените фото підсрачнка Ракицькому.
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+5
-1


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