Воробей: Шахтер играл слишком медленно, в современном футболе так нельзя

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" не показал ту игру, которую мы от него ждали. Сегодня он играл слишком медленно. В современном футболе так играть нельзя.

Команда владела мячом 70% игрового времени, но что толку, если ты медленно играешь с мячом?", - сказал Воробей.