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Воробей: Шахтер играл слишком медленно, в современном футболе так нельзя

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Экс-игрок раскритиковал игру "горняков" после матча с Шерифом

Воробей: Шахтер играл слишком медленно, в современном футболе так нельзя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" не показал ту игру, которую мы от него ждали. Сегодня он играл слишком медленно. В современном футболе так играть нельзя.

Команда владела мячом 70% игрового времени, но что толку, если ты медленно играешь с мячом?", - сказал Воробей.

Напомним, донецкий "Шахтер" стартовал с поражения в групповом раунде Лиги чемпионов.

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В статье: Андрей Воробей Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (5)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
16.09.2021 в 11:48
Ахмета, ты про рал Донбасс, с таким Итальяшкой угробишь и Шахтер. Нужно чем быстрее тем лучше избавиться от тренера балабола. Предложи Марковичу, может , что-то получиться, но с такой игрой стыдно в Европе показываться.
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2021 в 11:22
ШД нет тренера есть физрук который работает языком --ещё один проиграшь и Ахмет его уберёт а колхозное УПЛ можно найти тренера на много дешевле и без затрат --своих физруков полно сидят ждут
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aa19464 (Макеевка)
16.09.2021 в 11:59
Вообше Ахметов отличается выдержкой при работе с тренерами но видно это не тот случай. Для Де Дзерби победа в Италии была подвигом а в Украине выигрыш для Шахтера это норма.Видно Де Дзерби не понял куда попал..
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aa19464 (Макеевка)
16.09.2021 в 12:06
Шахтер играет без огня в глазах в команде нет лидера каким с вое время был Срна А сам Дарио видно глубоко ошибся в своем протеже.
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очстарчер (Одесса)
16.09.2021 в 11:21
В первом тайме они не играли очень медленно, они просто стояли очень быстро.
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