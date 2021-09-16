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Воробей: Шахтер играл слишком медленно, в современном футболе так нельзя
Экс-игрок раскритиковал игру "горняков" после матча с Шерифом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал поражение "горняков" от "Шерифа" (0:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтер" не показал ту игру, которую мы от него ждали. Сегодня он играл слишком медленно. В современном футболе так играть нельзя.
Команда владела мячом 70% игрового времени, но что толку, если ты медленно играешь с мячом?", - сказал Воробей.
Напомним, донецкий "Шахтер" стартовал с поражения в групповом раунде Лиги чемпионов.
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