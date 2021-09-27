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Маркевич: У Шахтера Де Дзерби результата еще нет. Выставочный матч за Суперкубок - не показатель

Лига Чемпионов
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Еще рано судить о тренерском гении итальянца

Маркевич: У Шахтера Де Дзерби результата еще нет. Выставочный матч за Суперкубок - не показатель

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Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матчей "Динамо" и "Шахтера" во втором утре Лиги чемпионов против "Баварии" и "Интера" соответственно.

— На этой неделе наши клубы будут проводить матчи в Лиге чемпионов. "Шахтер" сыграет дома с "Интером", а "Динамо" на выезде против "Баварии". Можно рассчитывать на успех в этих матчах?

— Я не думаю, что "Шахтер" проиграет "Интеру". С "Шерифом" "горняки" нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра "Шахтера" вселила оптимизм. А "Динамо" будет очень сложно. "Бавария" сейчас хороша.

— Как вы оцените работу Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера"?

— Пока не о чем говорить, ведь результата еще нет. В конце сезона будет понятно. Выставочный матч против "Динамо" за Суперкубок еще не показатель, хотя "Шахтер" там хорошо выглядел. Если будут так и дальше продолжать, то Де Дзерби влияет на процесс. Посмотрим.

— Почему Де Дзерби игнорирует Степаненко в еврокубковых матчах?

— Это его решение, не хочу это обсуждать. Степаненко — этот тот игрок, который заводит команду.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
fanday

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