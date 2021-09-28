Владимир Горилый: С Баварией Забарному и Сироте придется не сладко

Бывший защитник "Динамо" и "Днепра" Владимир Горилый поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевляне сыграют на выезде с мюнхенской "Баварией".

- В еврокубках "Динамо" играет, выжидая шанс и ошибки оппонента. Сейчас едут к сильному и мощному сопернику, где наверняка будут в игре "ставить автобус". Поможет ли это в Мюнхене?

- Откровенно говоря, шансов почти нет. К сожалению, это два разных полюса. Можно надеяться на какое-то стечение обстоятельств, утешая себя приятными мыслями, но мастерство нужно перенести на футбольное поле. И вот тут возникают вопросы. Да, для "Динамо" сейчас присуща игра "ставить автобус". И если в чемпионате они играют с позиции силы, не ощущают давления, все дается легко, как например, в последнем матче с "Рухом", то в Лиге чемпионов все да наоборот. Что говорить, мы это увидели в поединке за Суперкубок с "Шахтером", где команда не выдержала давления и проиграла по всем показателям. Когда Луческу работал в "Шахтере", он не практиковал тактику сидеть полностью в обороне, потому что имел классный подбор футболистов, что позволяло играть в атакующий и агрессивный футбол с любым соперником. Они просто не могли играть от обороны! В "Динамо" другая ситуация, и коуч отталкивается от того, какие у него исполнители. Надежд на положительный исход мало. Даже поражение в один или два мяча будет успехом.

- В "Динамо" сейчас две проблемные позиции: центральный нападающий, которая не решаема уже два года, и игра пары центральных защитников Забарного и Сироты. Если в чемпионате они выглядят хорошо, то на международном уровне с сильными соперниками, мягко говоря, неубедительно.

- Да, внутри чемпионата они считаются талантливыми футболистами, но когда приходиться играть под жестким прессом, сразу же видны проблемы. У Забарного есть неудачные матчи в сборной, и ему одним словом пока некомфортно. С одним молодым должен играть опытный футболист, чтобы избегать провалов в обороне. Время не обманешь, к сожалению, и футбол обмануть также тяжело. На каком-то коротком промежутке можно продержаться, но на длинной дистанции молодым без опыта тяжеловато. С "Баварией" им придется не сладко, если тренер не поменяет сочетание. В таких матчах каждый игрок на вес золота, и жаль, что не будет играть Буяльский - на данный момент лучший в составе "Динамо". Это серьезная потеря. Поэтому даже на ничью нет шансов. Хотелось бы ошибиться, а вдруг произойдет чудо!

Матч "Бавария" - "Динамо" состоится в среду, 29 сентября. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка >>