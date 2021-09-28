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Цыганков: Понимаем, что с Баварией будет трудно, но на результат посмотрим уже после игры
Посмотрим, как будет на деле
fcdynamo.com
Хавбек и вице-капитан "
- Сегодня состоялась прессконференция тренера "Баварии" Нагельсмана, и тренер мюнхенцев отметил твою левую ногу. Что значат эти слова для тебя и насколько мотивируют перед завтрашним матчем?
- В первую очередь, я стараюсь качественно делать свою работу, чтобы нравилось моей команде, тренеру. То, что наставник соперника отмечает - приятно, но, повторюсь, работаю настойчиво каждый день, чтобы достигать успешных результатов с "Динамо".
- Какое настроение перед матчем с топ-клубом Европы? Хочется играть с такими соперниками, есть ли переживания?
- Конечно, хочется. Хочется выступать в таком турнире, как Лига чемпионов, играть против сильнейших футболистов мира. Тем не менее, когда играешь с лучшими, то и сам становишься лучше. Уверен, команда завтра выйдет с хорошим настроением. Главное выполнить установку тренера, на каждом клочке отдать 100%, и только тогда мы можем пытаться конкурировать с такими командами. Конечно, мы понимаем, с кем играем, но тем и интересны такие игры.
- Какие у вас эмоции перед этим матчем?
- Понимаем, что завтра будет трудно. Тем не менее, наш уровень и "Баварии", а также уровни чемпионатов Украины и Германии разные. Но нужно выполнить установку тренера и отдать все силы на поле. А после игры уже посмотрим, как нам удастся сыграть.
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