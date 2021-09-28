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Цыганков: Понимаем, что с Баварией будет трудно, но на результат посмотрим уже после игры

Лига Чемпионов
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Посмотрим, как будет на деле

Цыганков: Понимаем, что с Баварией будет трудно, но на результат посмотрим уже после игры

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек и вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков ответил на вопросы журналистов перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

- Сегодня состоялась прессконференция тренера "Баварии" Нагельсмана, и тренер мюнхенцев отметил твою левую ногу. Что значат эти слова для тебя и насколько мотивируют перед завтрашним матчем?

- В первую очередь, я стараюсь качественно делать свою работу, чтобы нравилось моей команде, тренеру. То, что наставник соперника отмечает - приятно, но, повторюсь, работаю настойчиво каждый день, чтобы достигать успешных результатов с "Динамо".

- Какое настроение перед матчем с топ-клубом Европы? Хочется играть с такими соперниками, есть ли переживания?

- Конечно, хочется. Хочется выступать в таком турнире, как Лига чемпионов, играть против сильнейших футболистов мира. Тем не менее, когда играешь с лучшими, то и сам становишься лучше. Уверен, команда завтра выйдет с хорошим настроением. Главное выполнить установку тренера, на каждом клочке отдать 100%, и только тогда мы можем пытаться конкурировать с такими командами. Конечно, мы понимаем, с кем играем, но тем и интересны такие игры.

- Какие у вас эмоции перед этим матчем?

- Понимаем, что завтра будет трудно. Тем не менее, наш уровень и "Баварии", а также уровни чемпионатов Украины и Германии разные. Но нужно выполнить установку тренера и отдать все силы на поле. А после игры уже посмотрим, как нам удастся сыграть.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 22:08
Покажите в Европе, как ставят пенальти за ваши симуляции! Ах, да, там не будет ваших судей(((( Ну тогда покажите силу ваших звёздных и дорогих игроков! Ничейку сделайте, лично спасибо скажу!
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