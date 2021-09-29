Де Врей: Сам не понимаю, как Пятов сумел отразить мой удар головой

Защитник "Интера" Стефан де Врей подвел итоги матча с "Шахтером" (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был тяжелый матч и мы должны отдать должное "Шахтеру", потому что он хорошо держал мяч, даже когда мы прессинговали

Мы могли бы сыграть лучше. Разочарованы результатом, потому что хотели выиграть, но если посмотреть на ход игры, то ничья, вероятно, справедлива. Мы должны сесть и как следует проанализировать, что произошло, чтобы улучшить свои навыки в предстоящих играх.

Сегодня все могло сложиться по-другому. Даже не знаю, как Пятов отбил мой удар головой! Это так обидно, потому что мы очень хотели победить.

Теперь, конечно, наши следующие две игры в Лиге чемпионов будут иметь решающее значение", - сказал Де Врей.