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Де Врей: Сам не понимаю, как Пятов сумел отразить мой удар головой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "Интера" дал комментарий после матча

Де Врей: Сам не понимаю, как Пятов сумел отразить мой удар головой

Фото: Gazzeta.it

Новина українською

Защитник "Интера" Стефан де Врей подвел итоги матча с "Шахтером" (0:0) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был тяжелый матч и мы должны отдать должное "Шахтеру", потому что он хорошо держал мяч, даже когда мы прессинговали

Мы могли бы сыграть лучше. Разочарованы результатом, потому что хотели выиграть, но если посмотреть на ход игры, то ничья, вероятно, справедлива. Мы должны сесть и как следует проанализировать, что произошло, чтобы улучшить свои навыки в предстоящих играх.

Сегодня все могло сложиться по-другому. Даже не знаю, как Пятов отбил мой удар головой! Это так обидно, потому что мы очень хотели победить.

Теперь, конечно, наши следующие две игры в Лиге чемпионов будут иметь решающее значение", - сказал Де Врей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефан де Врей
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Источник:
ФК Интер

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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
29.09.2021 в 10:02
Каком к верху
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+2
0
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Fata Morgana (Запорожье)
29.09.2021 в 09:50
Поймал кураж. Хотя одним своим пасом мог бы так ляпнуть, что и десяток таких сейвов потом ничего не стоили бы уже...
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+1
0
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 09:33
мы тоже не пониманием, обычно ляпов полный.
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+4
-1
aleks68
29.09.2021 в 10:19
за дырявыми ....из динамо смотри и не ной
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+1
-2
Golfik25 (Киев)
29.09.2021 в 10:22
В нору лезь. Раз в жизни сцыш выйти и получить в табло))
+1
-1
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2.dc (Николаев)
29.09.2021 в 09:25
А вот так и отразил))) … да ты не парься лишнего, вас таких "страдальцев", шо песку на пляже …)))
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+2
-2


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