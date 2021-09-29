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Маркевич: Хуже всего, что Динамо умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным форвардом
Мирон Богданович считает, что шансов у киевлян в матче с Баварией немного
dynamo.kiev.ua
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Мюнхене, где в раках 2-го тура
"Бавария" сейчас находится в фантастической спортивной форме, сметая со своего пути всех и не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов. Поэтому ввязываться с мюнхенцами в открытый футбол, это сразу подписать себе приговор. Нужно быть реалистами: лишь четкая игра в обороне, кураж вратаря и молниеносные контрвыпады еще позволяют киевлянам надеяться на спасение. Все же, класс "Баварии" заметно выше.
Но хуже всего, что "Динамо" умудрилось войти в сезон, так и не решив проблему с забивным нападающим", - сказал Маркевич.
Напомним, что матч "Бавария" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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