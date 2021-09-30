Так кто здесь в кризисе? Видео, как Ювентус победил Челси в Лиге чемпионов

Один из центральных матчей игрового дня состоялся в Турине, где казалось бы кризисный "Ювентус" принимал "Челси". Кризис кризисом, но результат "Юве" добывает. Два тура – шесть очков. Сначала был бит "Мальме", а теперь не устоял и "Челси". Очень важная победа для самоутверждения Макса Аллегри.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группa Н. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Челси" 1:0

Гол: Кьеза 46