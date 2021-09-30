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Так кто здесь в кризисе? Видео, как Ювентус победил Челси в Лиге чемпионов
Ювентус - Челси ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из центральных матчей игрового дня состоялся в Турине, где казалось бы кризисный "Ювентус" принимал "Челси". Кризис кризисом, но результат "Юве" добывает. Два тура – шесть очков. Сначала был бит "Мальме", а теперь не устоял и "Челси". Очень важная победа для самоутверждения Макса Аллегри.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группa Н. Второй тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Челси" 1:0
Гол: Кьеза 46
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