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Так кто здесь в кризисе? Видео, как Ювентус победил Челси в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Ювентус - Челси ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Так кто здесь в кризисе? Видео, как Ювентус победил Челси в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из центральных матчей игрового дня состоялся в Турине, где казалось бы кризисный "Ювентус" принимал "Челси". Кризис кризисом, но результат "Юве" добывает. Два тура – шесть очков. Сначала был бит "Мальме", а теперь не устоял и "Челси". Очень важная победа для самоутверждения Макса Аллегри.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группa Н. Второй тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Челси" 1:0
Гол: Кьеза 46

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В статье: Челси (Лондон) Ювентус
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