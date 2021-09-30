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Вольфсбург - Севилья 1:1. Обзор матча и видео голов
Вольфсбург - Севилья ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Натужно "Севилья" идет в этой Лиге чемпионов. В первом туре не смогла переиграть "Зальцбург", во втором – "Вольфсбург". Но в Германии вообще могла проиграть, поэтому не стоит гневить судьбу. Отыграться удалось с пенальти на 86-й минуте.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов 2021/22, второй тур
"Вольфсбург" - "Севилья" 1:1
Гол: Штеффен (49) - Ракитич (86 пен)
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