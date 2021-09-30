Вольфсбург - Севилья 1:1. Обзор матча и видео голов

Натужно "Севилья" идет в этой Лиге чемпионов. В первом туре не смогла переиграть "Зальцбург", во втором – "Вольфсбург". Но в Германии вообще могла проиграть, поэтому не стоит гневить судьбу. Отыграться удалось с пенальти на 86-й минуте.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2021/22, второй тур

"Вольфсбург" - "Севилья" 1:1

Гол: Штеффен (49) - Ракитич (86 пен)