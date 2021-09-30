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Лерой Сане о голе Бущану: По воротам Динамо я не бил

Лига Чемпионов
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Мюнхенцы одержали уверенную победу над киевлянами

Лерой Сане о голе Бущану: По воротам Динамо я не бил

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес.

Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела", — сказал Сане.

Отметим, 25-летний футболист вышел в старте "Баварии", а на 74-й минуте встречи сделал 4:0 в пользу своей команды. Также Сане был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Лерой Сане
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Источник:
УЕФА

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