Лерой Сане о голе Бущану: По воротам Динамо я не бил

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я отыграл неплохо. Мы доминировали на поле и к тому же мало что позволили сопернику в обороне. По воротам в том эпизоде я даже и не бил, а хотел сделать навес.

Чуть повезло, что моя техника в ту секунду меня подвела", — сказал Сане.