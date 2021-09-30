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Тухель посетовал на медлительность Челси, в то время как Аллегри сравнил игроков Юве с моряками

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Тухель посетовал на медлительность Челси, в то время как Аллегри сравнил игроков Юве с моряками

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Челси" Томас Тухель и алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировали итог встречи между лондонской и туринской командами в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ. Напомним, итальянцы одолели англичан со счетом 1:0.

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"На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали. Мы хорошо работали на тренировках, однако сейчас действовали скованно. Не знаю, почему так вышло. Ребята играли медленно и устало, не были быстрыми в принятии решений. В дебюте нам следовало наказывать соперника", – отметил Тухель.

"Моряки, попадая в шторм, всегда находят выход. Именно так и получилось у нас в прекрасном матче против чемпионов Европы. Честно говоря, явных моментов у соперника почти не было, а вот мы не воспользовались рядом опасных контратак. В двух матчах у нас 6 очков и 0 пропущенных голов – это хороший шаг на пути к плей-офф. "Юве" должен понимать, как побеждать в таких поединках. При всем уважении к чемпионам Европы, нашему голкиперу ни разу не пришлось по-настоящему выручать команду", – сказал Аллегри.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Лига чемпионов Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
Football Italia

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