Тухель посетовал на медлительность Челси, в то время как Аллегри сравнил игроков Юве с моряками

Менеджер "Челси" Томас Тухель и алленаторе "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировали итог встречи между лондонской и туринской командами в рамках 2-го тура группового этапа ЛЧ. Напомним, итальянцы одолели англичан со счетом 1:0.

"На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали. Мы хорошо работали на тренировках, однако сейчас действовали скованно. Не знаю, почему так вышло. Ребята играли медленно и устало, не были быстрыми в принятии решений. В дебюте нам следовало наказывать соперника", – отметил Тухель.