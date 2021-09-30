Грозный: Молодежь Динамо воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал поражение "Динамо" от "Баварии" (0:5) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов .

"Мы видим пример футбола будущего. "Бавария" сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест.

Что в этом позитивного для "Динамо"? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться", — считает Грозный.