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Грозный: Молодежь Динамо воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться
Эксперт говорит, что Бавария сейчас - лучшая в мире
fcdynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал поражение "Динамо" от "Баварии" (0:5) в поединке второго тура группового этапа
"Мы видим пример футбола будущего. "Бавария" сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест.
Что в этом позитивного для "Динамо"? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться", — считает Грозный.
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Источник:MEGOGO
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
30.09.2021 в 20:52
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