  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Грозный: Молодежь Динамо воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный: Молодежь Динамо воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт говорит, что Бавария сейчас - лучшая в мире

Грозный: Молодежь Динамо воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал поражение "Динамо" от "Баварии" (0:5) в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы видим пример футбола будущего. "Бавария" сейчас — лучшая в мире. Она играет как единое целое и почти без слабых мест.

Что в этом позитивного для "Динамо"? То, что молодежь воочию увидела тот уровень, к которому нужно стремиться", — считает Грозный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Вячеслав Грозный Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MEGOGO

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
30.09.2021 в 20:52
Ну так уже другий рік ця молодь дивиться а прогресу ніякого.... і через рік буде таке ж. Лише мені здається що такий великий капітан як Сидорчук гравець рівня УПЛ і то окрім матчів з Шахтарем.... І це було видно ще 2 роки тому, що потрібно посилення. В опорну зону і центр захисту. І це як мінімум. Не зрозуміло що там з нападником бо набрали всякого шлаку... його то багато, а толку з нього мало....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...