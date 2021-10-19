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Майкон: В матчах с Реалом я себя показал хорошо, как и вся команда
И снова Реал сыграет с Шахтером в группе
shakhtar.com
Хавбек "
"Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.
Второй матч с "Реалом" сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно", - сказал Майкон.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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