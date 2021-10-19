Майкон: В матчах с Реалом я себя показал хорошо, как и вся команда

Хавбек " Шахтера " Майкон накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" вспомнил прошлогоднее противостояние с мадридским клубом.

"Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.

Второй матч с "Реалом" сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно", - сказал Майкон.