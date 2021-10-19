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Майкон: В матчах с Реалом я себя показал хорошо, как и вся команда

Лига Чемпионов
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И снова Реал сыграет с Шахтером в группе

Майкон: В матчах с Реалом я себя показал хорошо, как и вся команда

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Майкон накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против "Реала" вспомнил прошлогоднее противостояние с мадридским клубом.

"Если говорить глобально, я себя показал хорошо, как и вся команда. Добились хорошей победы благодаря хорошей командной игре. Помимо индивидуального, самое главное – как играет вся команда. Думаю, мы показали себя достойно в обоих матчах.

Второй матч с "Реалом" сложнее. Да, первый был непростым. К сожалению, мы тогда потеряли много футболистов из-за ковида. Понимали, что состав неполный. Но команда показала себя, на удивление, очень и очень достойно", - сказал Майкон.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Майкон де Андраде
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