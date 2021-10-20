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Динамо провело тренировку на Камп Ноу - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Сегодня, 20 октября киевляне сыграют против "Барселоны"

Динамо провело тренировку на Камп Ноу - ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вчера, вечером накануне поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" провело предматчевую тренировку на стадионе, где состоится сама игра – знаменитом "Камп Ноу".

Утром в день матча игроки выйдут на небольшую прогулку после завтрака. Затем команду ждет теоретическое занятие. Предматчевая установка состоится перед выездом на "Камп Ноу", куда динамовцы отправятся за два часа до стартового свистка.

Команда вернется в Киев в четверг, переночевав после матча в Барселоне.

Напомним, уже сегодня, 20 октября "Динамо" сыграет против "Барселоны" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало - 19:45.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Камп Ноу
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Источник:
ФК Динамо Киев

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