Педриньо - о 0:5 от Реала: После второго гола мы немного опустили руки

Полузащитник "Шахтера" Педриньо подвел итоги поражение от мадридского "Реала" (0:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Не хватало вертикальных передач на вас и Фернандо, ведь свободные зоны были. Вы согласны?

- Согласен, не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру.

- В какой момент вы почувствовали, что команда поплыла?

- После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много, – сказал Педриньо.