Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педриньо - о 0:5 от Реала: После второго гола мы немного опустили руки
Донецкий клуб разгромно проиграл мадридцем в ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Педриньо подвел итоги поражение от мадридского "Реала" (0:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Не хватало вертикальных передач на вас и Фернандо, ведь свободные зоны были. Вы согласны?
- Согласен, не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру.
- В какой момент вы почувствовали, что команда поплыла?
- После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много, – сказал Педриньо.
Популярное сейчас
- Шахтер – Реал 0:5. Видео голов и обзор матча
- Игра - огонь. Атлетико - Ливерпуль 2:3. Видео голов и обзор матча
- ВИДЕО, как Месси сделал дубль и принес ПСЖ волевую победу в Лиге чемпионов
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19 октября 2021
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО