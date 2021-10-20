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Педриньо - о 0:5 от Реала: После второго гола мы немного опустили руки

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Донецкий клуб разгромно проиграл мадридцем в ЛЧ

Педриньо - о 0:5 от Реала: После второго гола мы немного опустили руки

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Педриньо подвел итоги поражение от мадридского "Реала" (0:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Не хватало вертикальных передач на вас и Фернандо, ведь свободные зоны были. Вы согласны?

- Согласен, не хватало передач на ход, вертикальных передач. Зоны были, не хватало последних решений. Это усложнило и приостановило нашу игру.

- В какой момент вы почувствовали, что команда поплыла?

- После второго гола мы немного опустили руки. В первом тайме была более-менее равная игра. Первый гол пропустили в интересной ситуации. После второго гола мы позволили им слишком много, – сказал Педриньо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Педриньо
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (7)
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2.dc (Николаев)
20.10.2021 в 12:52
Ага, млин, "немного опустили руки", и вернулись к более привычному карманному билиарду …
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+1
0
vahtang (Львов)
20.10.2021 в 12:39
От "немного опустили руки" до " совсем протянули ноги" совсем недалеко...
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+1
0
Comment06 (Украина)
20.10.2021 в 12:25
Потеряли нюх скауты Шахтера- не тех бразильцев покупают.
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+1
0
Русланбай (Рівне)
20.10.2021 в 12:30
Так і бразильці тепер не такі як колись. Транферний ринок настільки став роздутий, що гравець рівня ЛЧ коштує 20 млн . А не як не 10 і не 5.
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+1
0
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scorpius (Ck)
20.10.2021 в 12:18
Что значит "немного"? Вообще-то вы тупо не играли почти всю игру!
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+2
0
cucumber (Киев)
20.10.2021 в 12:17
Зайве підтвердження тому, що бразильский табір психологично не стійкий, в них немає лідеру, який би міг повести за собою команду. До того ж Дзербі ніколи раніше не мав справи з бразильцями, він зі страху провалитися де надо і де не надо робить ставку на бразильців. Схоже, що з таким тренером в ЛЧ Шахті нема чого ловити, причому реально непотрапляння навіть у ЛЄ. Чим раніше визнаємо, що з таким тренером здійснена помилка, тим краще буде для нашого футбола. вася огурцов
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2021 в 12:12
Потому и играете в Шахтёре а не в топ чемпионатах. А в Европе и после 0:3 играют, а иногда даже побеждают.
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+3
0


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