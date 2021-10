ЛЧ. Лилль - Севилья 0:0. Наошибались на три матча вперед

Такие матчи не красят Лигу чемпионов, это точно. От самого статусного турнира Европы ждут высококлассных матчей с интересными индивидуальными и командными действиями. Но в Лилле сегодня этого не было.

Обе команды здорово делали только одно - разрушали. В атакующих действиях и "Лилль", и "Севилья" допускали огромное количество ошибок при обострениях; пасов под удар почти не было.

Наверное, испанцы все же были немного лучше. В первом тайме у них несколько раз опасно прикладывался Окампос, но долговязый Иво Грбич, вытягиваясь в струнку, вытаскивал из угла его удары. Головой Лукас тоже забить не смог - вратарь успел его дезориентировать, хотя позиция была удобная. "Лилль" ответил на это все единственным шансом Ренату Санчеша, который с близкого расстояния не пробил Буну.

У "Догов" сильно разочаровал Бамба - почти каждая его передача вперед шла в молоко; у "Севильи" тем же отвечали Сусо и Окампос, а Оливер Торрес, такое ощущение, "исполнил Супрягу", играя в прятки вместо футбола.

13 - Lille have not won any of their last 13 Champions League home games, since a 3-1 win over AEK Athens in October 2006. This is the joint-worst run in the history of the competition (Steaua Bucharest also at 13). #LOSCSEV #UCL pic.twitter.com/8g0GFIfVUS