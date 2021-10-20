ЛЧ. Лилль - Севилья 0:0. Наошибались на три матча вперед

Такие матчи не красят Лигу чемпионов, это точно. От самого статусного турнира Европы ждут высококлассных матчей с интересными индивидуальными и командными действиями. Но в Лилле сегодня этого не было.

Обе команды здорово делали только одно - разрушали. В атакующих действиях и "Лилль", и "Севилья" допускали огромное количество ошибок при обострениях; пасов под удар почти не было.

Наверное, испанцы все же были немного лучше. В первом тайме у них несколько раз опасно прикладывался Окампос, но долговязый Иво Грбич, вытягиваясь в струнку, вытаскивал из угла его удары. Головой Лукас тоже забить не смог - вратарь успел его дезориентировать, хотя позиция была удобная. "Лилль" ответил на это все единственным шансом Ренату Санчеша, который с близкого расстояния не пробил Буну.

У "Догов" сильно разочаровал Бамба - почти каждая его передача вперед шла в молоко; у "Севильи" тем же отвечали Сусо и Окампос, а Оливер Торрес, такое ощущение, "исполнил Супрягу", играя в прятки вместо футбола.

13 - Lille have not won any of their last 13 Champions League home games, since a 3-1 win over AEK Athens in October 2006. This is the joint-worst run in the history of the competition (Steaua Bucharest also at 13). #LOSCSEV #UCL pic.twitter.com/8g0GFIfVUS — OptaJean (@OptaJean) October 20, 2021

Из-за неэффективности хавбеков форвардам - Рафе Миру и Йылмазу - приходилось бить со сверхдальних дистанций, что они и делали. Конечно, без толку.

В концовке команды еще и немного сбились на грубость, но тоже "нерезультативно" - красную карточку арбитр так и не достал.

Стало быть, 0:0. Борьба в группе G накаляется до предела - "Зальцбург" далеко впереди с 7 очками; у "Севильи" - 3, у "Вольфсбурга" - 2, у "Лилля" - 1.

ЛЧ. Группа G. 3-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Севилья" - 0:0

"Лилль": Грбич - Челик, Фонте, Джало, Рейнилдо - Ренату Санчеш (Иконе, 71), Андре, Онана (Шека, 71), Бамба - Дэвид (Веа, 82), Йылмаз

"Севилья": Буну - Навас, Диего Карлос, Рекик (Жордан, 57), Акунья (Аугустинссон, 65) - Фернандо, Дилейни - Сусо (Ракитич, 74), Оливер (Гомес, 64), Окампос (Ламела, 74) - Рафа Мир

Предупреждения: Челик, 59, Иконе, 77, Андре, 88, Йылмаз, 90+1 - Ламела, 82