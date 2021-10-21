Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травмы затмили эффект. Челси - Мальме 4:0. Обзор матча, видео голов
Челси - Мальме ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" прогнозируемо не имел проблем с "Мальме" в Лиге чемпионов. "Синие" на три головы сильные, но тяжелые погодные условия и агрессивный стиль соперника обусловили травмы нескольких игроков команды Тухелля. Поэтому есть победа, но есть и горький осадок. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов, группа H. Третий тур
20 октрября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – “Мальме" 4:0
Голы: Кристенсен (9), Жоржиньо (21, пен, 57, пен), Хавертц (48)
Популярное сейчас
- 1:0. Барселона открыла счёт в матче против Динамо – Видео
- Определилось время начала товарищеского матча сборных Украины и Болгарии
- Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
- Шахтер U-19 вырывает победу у сверстников из Реала в напряженном поединке
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Новости по теме
- 22:30 Зарубежные Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов
- 00:52 Украинские Таблица коэффициентов. Нидерланды не идут в отрыв от Украины, Англия замахнулась на испанскую гегемонию
- 19:33 Зарубежные УЕФА оштрафовал Челси из-за поведения фанатов в матче с Мальме