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Травмы затмили эффект. Челси - Мальме 4:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Челси - Мальме ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Травмы затмили эффект. Челси - Мальме 4:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" прогнозируемо не имел проблем с "Мальме" в Лиге чемпионов. "Синие" на три головы сильные, но тяжелые погодные условия и агрессивный стиль соперника обусловили травмы нескольких игроков команды Тухелля. Поэтому есть победа, но есть и горький осадок. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа H. Третий тур
20 октрября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – “Мальме" 4:0
Голы: Кристенсен (9), Жоржиньо (21, пен, 57, пен), Хавертц (48)

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В статье: Челси (Лондон) Мальме (Швеция)
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