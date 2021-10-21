Травмы затмили эффект. Челси - Мальме 4:0. Обзор матча, видео голов

"Челси" прогнозируемо не имел проблем с "Мальме" в Лиге чемпионов. "Синие" на три головы сильные, но тяжелые погодные условия и агрессивный стиль соперника обусловили травмы нескольких игроков команды Тухелля. Поэтому есть победа, но есть и горький осадок. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, группа H. Третий тур

20 октрября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – “Мальме" 4:0

Голы: Кристенсен (9), Жоржиньо (21, пен, 57, пен), Хавертц (48)