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Леоненко: Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Зачем так далеко?

Лига Чемпионов
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Эксперт разобрал голы "Реала" в ворота "горняков"

Леоненко: Зачем падал Кривцов? Где стоял Трубин? Зачем так далеко?

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" в матче с "Реалом" (0:5) в Лиге чемпионов.

"Реал" начал с уважением к "Шахтеру", но уважение было в районе 15-20 минут. Дали "Шахтеру" поиграть, поконтролировать мяч и выглядеть реально интересно. Потом "Реал" прибрал игру в свои руки и начал потихоньку заканчивать атаки. "Шахтер" тоже атаковал, но оборона "Реала" не давала создавать ничего опасного.

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На 37-ой минуте Кривцов решил все закончить. У меня вопрос к Кривцову: "Зачем падал?". По Трубину еще вопросы. Где он стоял? Зачем так далеко?

Во втором тайме Винисиус решил, что пора забивать. Додо начал атаку, потеряли мяч. Потом был шедевральный пас от Модрича. Нужно это отметить, ведь у нас не все люди умеют исполнять, даже если руками разрешить. Вот так мы окончательно добили себя в игре с "Реалом".

Третий гол. Три человека обыграли шестерых. Это чтобы коротко и не затягивать, - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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