Динамо и Шахтер – лучшие спарринг-партнеры для Барсы и Реала перед Класико. Аудиомнение #120

Обсуждаем поединки "Шахтер" – "Реал", "Барселона" – "Динамо". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Просим руководство "Шахтера" найти замену Степаненко из-за жестокого обращения Де Дзерби с Тарасом и футбольным болельщиками. Хвалим "Реал", не видим "горняков" и киевляне даже в Лиге Европы, ругаем трех игроков "Динамо" и очень много раз употребляем глагол "проваливаться". В общем, не подкаст, а сплошная обида на украинские гранды.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Шахтер" – "Реал" (0:5);

11:00 – "Барселона" – "Динамо" (1:0);

23:31 – Не попадайте в офсайд!