  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо и Шахтер – лучшие спарринг-партнеры для Барсы и Реала перед Класико. Аудиомнение #120
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо и Шахтер – лучшие спарринг-партнеры для Барсы и Реала перед Класико. Аудиомнение #120

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Сине-гранатовые" и "меренги" вряд ли даже особо устали

Динамо и Шахтер – лучшие спарринг-партнеры для Барсы и Реала перед Класико. Аудиомнение #120

Фото: 1) Real Madrid; 2) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки "Шахтер" – "Реал", "Барселона" – "Динамо". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте также457 минут. Динамо продлило безголевую серию в еврокубках и обновило антирекорд Днепра
Читайте такжеНе рисунок стиля, а мазня. Шахтер был разгромлен Реалом, потому что не проявил тактическую гибкость
Читайте такжеФутбол Динамо на Камп Ноу – словно подростковый секс. Хорошо о нем – только если приукрасить

Просим руководство "Шахтера" найти замену Степаненко из-за жестокого обращения Де Дзерби с Тарасом и футбольным болельщиками. Хвалим "Реал", не видим "горняков" и киевляне даже в Лиге Европы, ругаем трех игроков "Динамо" и очень много раз употребляем глагол "проваливаться". В общем, не подкаст, а сплошная обида на украинские гранды.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Шахтер" – "Реал" (0:5);

11:00 – "Барселона" – "Динамо" (1:0);

23:31 – Не попадайте в офсайд!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Карло Анчелотти Лига чемпионов Барселона Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Жуниор Мораес Николай Матвиенко Виктор Цыганков Роберто Де Дзерби Владислав Супряга Виталий Миколенко Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...