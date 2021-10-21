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Динамо и Шахтер – лучшие спарринг-партнеры для Барсы и Реала перед Класико. Аудиомнение #120
"Сине-гранатовые" и "меренги" вряд ли даже особо устали
Фото: 1) Real Madrid; 2) Getty Images
Обсуждаем поединки "Шахтер" – "Реал", "Барселона" – "Динамо". Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Просим руководство "Шахтера" найти замену Степаненко из-за жестокого обращения Де Дзерби с Тарасом и футбольным болельщиками. Хвалим "Реал", не видим "горняков" и киевляне даже в Лиге Европы, ругаем трех игроков "Динамо" и очень много раз употребляем глагол "проваливаться". В общем, не подкаст, а сплошная обида на украинские гранды.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:38 – "Шахтер" – "Реал" (0:5);
11:00 – "Барселона" – "Динамо" (1:0);
23:31 – Не попадайте в офсайд!
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