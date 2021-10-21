Футбол Динамо на Камп Ноу – словно подростковый секс. Хорошо о нем – только если приукрасить

0:1 от "Барселоны" на "Камп Ноу" для "Динамо" – это словно итоги секса для шестнадцатилетнего. Друзьям будешь рассказывать о ночном марафоне, хотя на самом деле просто увидел обнаженную партнершу, закончив все еще до начала. "Мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели этот барьер. Во второй половине мы уже не боялись играть и атаковать. Еще фол был на Гармаше в штрафной, защитник сыграл против него. Сила "Барселоны" – агрессивность при прессинге в атаке", - сказал Луческу и как-то не убедил. Классический случай того, когда можно добавить немного красок, потому что счет не критичен.

В процессе интима, если не получается нормально, можно хотя бы визуально наслаждаться красотой, а вот за вчерашнюю игру "Динамо" априори сложно зацепиться глазом. Ни до, ни после перерыва. Мирча Луческу говорит о каком-то сломанном барьере, но статистика свидетельствует об абсолютной импотенции в атаке. Три удара в течение девяносто минут – и ни один не долетел до ворот. Примечательно, что все три заблокировал Жерар Пике. Он же и забил, он же самостоятельно допустил столько тактических фолов, сколько и половина игроков "Динамо" вместе взятых. Можно еще добавлять деталей (сто передач с точностью 95 процентов, десять перехватов, шесть подборов, восемь единоборств, 0,49 xG), но и так понятно, что почти футбольный пенсионер едва не самостоятельно остановил хваленую киевскую молодежь.

Карта касания мяча лучшего игрока матча Жерара Пике. Обратите внимание, что для гола в ворота "Динамо" хватило одного прикосновения в штрафной площадке киевлян / Скриншот - whoscored

"Динамо" держало у себя мяч менее сорока процентов игрового времени. Классический образец игры вторым номером, который предусматривает контратаки. Для этого, собственно, в старте и появился Супряга. Но что в итоге? "Динамо" организовало столько же скоростных атак, сколько и "Барселона", которая играла в свою "тики-таку" (по одиннадцать). В контратаки каталонцы выбегали преимущественно во втором тайме, когда "Динамо", по словам Луческу, сломало барьер и стало смелее переходить центр поля.

Тепловая карта действий игроков "Динамо" (справа) и "Барселоны" (слева) / Скриншот - whoscored

Вот только тепловая карта действий "динамовцев" не отображает ни одной горячей зоны на половине поля соперника. Интенсивность была в своей штрафной, между собственной штрафной и центром поля, и немного на флангах. О флангах надо сказать подробнее. Де Пена – провал (26 касаний мяча, 17 передач, шесть потерь мяча, из которых четыре – на чужой половине поля, хотя имеет шесть подборов). Цыганков – почти провал, спасает только одна ключевая передача и один фланговый навес. Караваев вышел на 85-й минуте и имел в распоряжении семь минут чистого времени. В течение этого отрезка он шесть раз коснулся мяча, дважды вступил в единоборства, дважды совершил обводки игроков. Вроде бы неплохо, были даже два прорыва к чужим воротам, но... Вместо фланговых подач шли дальнейшие попытки на замахе убрать оппонента и как следствие – потеря перспективного шанса хотя бы загрузить мяч в штрафную. Всего же у Караваева три потери за семь минут, что нивелирует все предыдущие его полезные ТТД.

Потери – это вообще отдельная тема. Еще раз оцените соотношение владения мячом: 61 на 39 (62 на 38 по другим данным). Но общих потерь больше у "Динамо" – 68 против 64 у "Барсы". Это как полгода добиваться свидания с девушкой, а потом прийти на него без цветов и пропуска на романтическую локацию.

О какой контригре или конструктиве можно говорить, если у "Динамо" 32 потери мяча на своей половине поля и семь фолов за матч? Это априори смерть в зародыше любых контратак и немощность по противодействию атакам соперника.

Зоны потерь мяча игроками киевского "Динамо" / Скриншот - whoscored

Обратите внимание, что большинство потерь мяча игроками "Динамо" – это зона между центральным кругом и собственной штрафной площадкой (частично совпадает с зонами самой высокой интенсивности каталонцев на тепловой карте). Такие потери оставляли команду в полупозиции: не было возможности и времени опуститься в оборону полузащитникам, не было возможности подняться выше защитникам для командного прессинга. Поэтому понятно, почему довольно высокие оценки за матч получили Забарный, Сирота, Шапаренко – они постоянно оказывались в эпицентре событий и имели возможность находиться в зоне мяча. Правда, только в роли защищающейся стороны.

Что может помочь, когда игра не идет? Правильно, стандарты. Но их нужно зарабатывать. Первая проблема – это отсутствие интенсивности на чужой половине поля. Не будет работы с мячом на подступах к штрафной – не будет и фолов от соперника. Вторая причина – бездарная утрата тех шансов, которые все же возникали. Из трех стандартов "Динамо" выжало одну атаку на ворота тер Штегена. "Барса" – с пятнадцати стандартов пять атак.

Количество и схема розыгрышей стандартов "Барселоны" (сверху) и "Динамо" (снизу) / Скриншоты - InStat

Мирча Луческу говорит об эффективности прессинга "Барсы" – это действительно правда (65 процентов). Но легко прессинговать, когда не чувствуешь контрпрессинга (25 процентов от "Динамо"). "Барса" не была непобедимой или хотя бы монолитной. Да, она владела мячом и "накручивала" счетчик ТТД (1029), но была не супер-эффективной. Из восьмидесяти позиционных атак только пять (!) закончились ударами по воротам. Это всего-навсего шесть процентов эффективности. Проблема в том, что у "Динамо" и того меньше – пять процентов (43 позиционные атаки, из которых лишь две закончились ударами). А суммарный показатель xG всех ударов "Барсы" составил 0,18 (не путать с общим показателем xG, который составляет 1,84) – это очень мало.

Ну и в завершение – интересная карта выносов мяча. Обычно этот элемент происходит в непосредственной близости от ворот, когда нет времени на обработку мяча, передачу ближнему или акцентированный розыгрыш. Классическая картина – у "Барселоны" (оранжевые кружочки на карте ниже). А обратите внимание на карту выносов "Динамо" (синие кружочки на карте ниже). Паническое пинание по мячу было не только в площади ворот, но и за пределами штрафной зоны и даже ближе к центру поля.

Выносы мяча игроками "Барселоны" (оранжевым) и "Динамо" (синим) / Скриншот - whoscored

Это финиш. Наши команды достигли дна, хотя еще год-полтора назад нас убеждали, что от самой низкой точки украинский футбол уже оттолкнулся. Суть этого сезона – мерить, кого из наших меньше унизили.

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