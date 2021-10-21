Сабо: Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" (1:0) .

"Я не получил удовольствия от игры - слабенькая игра была, очень слабенькая. В первом тайме киевляне вообще ни разу не ударили по воротам и игра проходила на одной половине поля. От "Барселоны" ожидал большего - их место в чемпионате Испании точно по игре. А киевляне ничего не создали. Да и "Барселона" не имела голевых моментов, кроме забитого гола. Не понятно, куда пошел Миколенко в этом эпизоде.

Дорогие такие пижоны вышли, а не могут даже обыграть, потому что наши страхуют. Киевляне умеют страховать. На каждый фланг по двое-трое. Очень тяжело обвести. Но, еще раз скажу, что мне игра не понравилась - очень слабая для Лиги чемпионов.

Стартовый состав "Динамо"? Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл. Владислав сейчас очень плохой. Возможно, кто-то нагнет, его хотят продать, нужен спрос. Супрягу ставят, а он абсолютно ничего не может показать.

Кто-то скажет, что хорошо, что не проиграли 5:0, но и 1:0, и 5:0 - все равно взяли ноль очков. Ждем ответный матч второго ноября. "Барселона" сейчас слабенькая команда", - сказал Сабо.