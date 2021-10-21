  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сабо: Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Йожеф Йожефович может закрутить интригу

Сабо: Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл

Новина українською

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" (1:0).

"Я не получил удовольствия от игры - слабенькая игра была, очень слабенькая. В первом тайме киевляне вообще ни разу не ударили по воротам и игра проходила на одной половине поля. От "Барселоны" ожидал большего - их место в чемпионате Испании точно по игре. А киевляне ничего не создали. Да и "Барселона" не имела голевых моментов, кроме забитого гола. Не понятно, куда пошел Миколенко в этом эпизоде.

Дорогие такие пижоны вышли, а не могут даже обыграть, потому что наши страхуют. Киевляне умеют страховать. На каждый фланг по двое-трое. Очень тяжело обвести. Но, еще раз скажу, что мне игра не понравилась - очень слабая для Лиги чемпионов.

Стартовый состав "Динамо"? Возможно, кто-то заставляет Луческу, чтобы Супряга играл. Владислав сейчас очень плохой. Возможно, кто-то нагнет, его хотят продать, нужен спрос. Супрягу ставят, а он абсолютно ничего не может показать.

Кто-то скажет, что хорошо, что не проиграли 5:0, но и 1:0, и 5:0 - все равно взяли ноль очков. Ждем ответный матч второго ноября. "Барселона" сейчас слабенькая команда", - сказал Сабо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...