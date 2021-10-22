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Хацкевич: Кроме матча с Барселоной, в других играх Динамо будет сложно взять очки
Не самая радужная перспектива
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-наставник "
"Вы заранее отдаете первое место "Баварии", и я могу сказать, что в группе оно за мюнхенским клубом будет точно. Так, как они играют и как используют свои ресурсы, все знают.
А что касается "Динамо" и его борьбы за вторую строчку, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей — и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот. Дай Бог, чтобы в домашней игре с "Барселоной" ребята еще набрали. В остальных же матчах сделать это будет очень тяжело", - сказал Хацкевич.
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