Хацкевич: Кроме матча с Барселоной, в других играх Динамо будет сложно взять очки

Экс-наставник " Динамо " Александр Хацкевич поделился мнением о перспективах киевской команды во втором круге группового раунда Лиги чемпионов.

"Вы заранее отдаете первое место "Баварии", и я могу сказать, что в группе оно за мюнхенским клубом будет точно. Так, как они играют и как используют свои ресурсы, все знают.

А что касается "Динамо" и его борьбы за вторую строчку, то сложно что-то говорить. В группе сыграно уже 50 процентов матчей — и сколько у динамовцев очков? Одно. Ну вот. Дай Бог, чтобы в домашней игре с "Барселоной" ребята еще набрали. В остальных же матчах сделать это будет очень тяжело", - сказал Хацкевич.