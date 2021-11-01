Гецко: Даже хорошо, что Динамо невыразительно сыграло с Mариуполем. Получат нагоняй от Луческу и злее будут

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от противостояния "Динамо" с "Барселоной" в 4-м туре Лиги чемпионов .

"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент - эта не та грозная "Барселона" времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда "Барселона" играла с "Динамо" экскпериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене. Кстати, даже хорошо, что последние поединки с "Mариуполем" они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало с приазовцами.

Согласен, у "Динамо" остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с "Барселоной" все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс - в молниеносном переходе от обороны - в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать побуду", - сказаал Гецко.