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Гецко: Даже хорошо, что Динамо невыразительно сыграло с Mариуполем. Получат нагоняй от Луческу и злее будут
Матч с Барселоной - последний шанс зацепиться за еврокубки
fcdynamo.kiev.ua
Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от противостояния "Динамо" с "Барселоной" в 4-м туре
"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент - эта не та грозная "Барселона" времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.
Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда "Барселона" играла с "Динамо" экскпериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене. Кстати, даже хорошо, что последние поединки с "Mариуполем" они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало с приазовцами.
Согласен, у "Динамо" остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с "Барселоной" все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс - в молниеносном переходе от обороны - в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать побуду", - сказаал Гецко.
Напомним, что поединок "Динамо" - "Барселона" начнется 2 ноября в Киеве в 22.00.
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