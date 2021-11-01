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Эрик Гарсия: С Динамо будет тяжело, учитывая дальний переезд и непогоду
Каталонцы не ждут легкой прогулки
ФК Барселона
Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия поделился ожиданиями от матча 4-го тура
"Эта игра очень важна, потому что, если мы выиграем, наша судьба в группе снова будет в наших руках.
Все мы знаем, насколько это будет тяжело, учитывая дальний переезд и непогоду. На нашем поле они усложнили нам жизнь, и на выезде вряд ли будет иначе. Тем не менее команда готова морально и физически.
Френки (Де Йонг) и Рональд (Араухо) - ключевые игроки для нас, а Ансу и Усман (Дембеле) - игроки, которые могут делать разницу. Это отличные новости, что они вернулись.
Когда я принял решение вернуться в "Барселону", я был уверен в своем решении, и это не изменилось. У нас отличная команда, и даже несмотря на то, что результаты не такие, как нам хотелось бы, нам еще предстоит пройти долгий путь в этом сезоне. У нас конкурентоспособная команда.
В последнее время я чувствую себя хорошо, уверенно и более комфортно. Я хочу продолжать помогать команде.
Я сам первый себя критикую, и я знаю, что мне нужно совершенствоваться... Знаю, что были игры, в которых я мог сыграть лучше, но я работаю над улучшением. Надеюсь, что останусь в "Барсе" надолго и буду помогать команде.
Серхи (Бархуан) помогает команде. Он должен сделать нас сильнее – у нас были результаты, которые были против нас, но я уверен, что с некоторыми изменениями от тренера, при условии, что мы добудем несколько хороших результатов, мы будем расти как команда.
Команда находится в хорошей психологической форме даже несмотря на то, что сейчас не лучший период. Мы мотивированы, и мы хотим изменить ситуацию к лучшему", - сказал Гарсия.
Напомним, что матч "Динамо" - "Барселона" состоится во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00.
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