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Динамо рассказало, какие вопросы обсуждали Суркис и Лапорта
В Киеве состоялась дружеская встреча президентов двух клубов
Фото: ФК Динамо Киев
Накануне матча Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоялась дружеская встреча президентов и топ-менеджеров двух клубов, а также официальных лиц УЕФА.
Проблемы испанского и украинского футбола, влияние пандемии на развитие клубного футбола в Европе, экономическая ситуация европейского футбола в нынешних условиях - эти и другие темы звучали в разговорах президента "Динамо" Игоря Суркиса, президента "Барселоны" Жоана Лапорты и клубных менеджеров.
Двумя неделями ранее стороны уже встречались на официальном ужине в Барселоне, а в Киеве продолжили общение и футбольные дискуссии.
Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.
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