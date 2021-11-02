Динамо рассказало, какие вопросы обсуждали Суркис и Лапорта

Накануне матча Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоялась дружеская встреча президентов и топ-менеджеров двух клубов, а также официальных лиц УЕФА.

Проблемы испанского и украинского футбола, влияние пандемии на развитие клубного футбола в Европе, экономическая ситуация европейского футбола в нынешних условиях - эти и другие темы звучали в разговорах президента "Динамо" Игоря Суркиса, президента "Барселоны" Жоана Лапорты и клубных менеджеров.

Двумя неделями ранее стороны уже встречались на официальном ужине в Барселоне, а в Киеве продолжили общение и футбольные дискуссии.

Напомним, поединок "Динамо" - "Барселона" состоится сегодня, 2 ноября. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этого матча.

Фото: fcdynamo.com