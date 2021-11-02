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Цыганков: Успех Шерифа в ЛЧ? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера
Тут и добавить нечего
фото - Олександр Приходько
Полузащитник "
"Почему не забиваем в еврокубках? Наверное, сказывается уровень чемпионата и класс игроков.
Успех "Шерифа"? Ну, значит, "Шериф" сильнее "Динамо" и "Шахтера".У каждого свое мнение. Если нет голов, то есть проблемы. Надеюсь, решим их в матче с "Барселоной".
Много не забиваем, и в том же матче с "Мариуполем" можно было много забивать, чтобы не было разговоров, мол, повезло или еще что-то", - сказал Цыганков.
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