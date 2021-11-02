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Цыганков: Успех Шерифа в ЛЧ? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Тут и добавить нечего

Цыганков: Успех Шерифа в ЛЧ? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной" прокомментировал отсутствие забитых голов в еврокубках.

"Почему не забиваем в еврокубках? Наверное, сказывается уровень чемпионата и класс игроков.

Успех "Шерифа"? Ну, значит, "Шериф" сильнее "Динамо" и "Шахтера".У каждого свое мнение. Если нет голов, то есть проблемы. Надеюсь, решим их в матче с "Барселоной".

Много не забиваем, и в том же матче с "Мариуполем" можно было много забивать, чтобы не было разговоров, мол, повезло или еще что-то", - сказал Цыганков.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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