Цыганков: Успех Шерифа в ЛЧ? Значит, они сильнее Динамо и Шахтера

Полузащитник " Динамо " Виктор Цыганков перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной" прокомментировал отсутствие забитых голов в еврокубках.

"Почему не забиваем в еврокубках? Наверное, сказывается уровень чемпионата и класс игроков.

Успех "Шерифа"? Ну, значит, "Шериф" сильнее "Динамо" и "Шахтера".У каждого свое мнение. Если нет голов, то есть проблемы. Надеюсь, решим их в матче с "Барселоной".

Много не забиваем, и в том же матче с "Мариуполем" можно было много забивать, чтобы не было разговоров, мол, повезло или еще что-то", - сказал Цыганков.