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Ващук: В матче с Барселоной киевлянам необходимо отдаться на поле на 120%
Барселона сейчас не в лучшей форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник киевского "
"За счет чего "Динамо" может удачно сыграть с "Барселоной"? Выиграть у каталонцев можно за счет желания. Киевлянам нужно выложиться на поле более, чем на сто процентов. Нужно сыграть выше того уровня, который есть. Необходимо отдаться на поле на 120 процентов в матче с "Барселоной". Я надеюсь, что будет положительный результат. Также "Динамо" нужно минимизировать ошибки в обороне.
Можно ли сравнивать ту "Барселону" 90-х, которую мы громили, и эту, которая находится немного в разобранном состоянии? Вы сами ответили на поставленный вопрос (смеется). Эта "Барселона" разобранная, она без главного тренера. Но у "Барселоны" есть стержень, так как в клубе действует система, которая построена не только каким-то одним главным тренером. У каталонцев есть система клуба. Футболисты "Барселоны", выходя на футбольное поле, знают, что они на нем будут делать. Действительно, нынешней "Барсе" не хватает большинства лидеров. У "блаугранас" есть другие лидеры на поле, но они представляют немного не ту "Барселону", которую все привыкли видеть.
"Динамо" нужно не обращать внимание на это. У "Барселоны" свои перипетии. Но нам, как говорится, надо играть в свою игру", - сказал Ващук.
Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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