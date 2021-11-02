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Ващук: В матче с Барселоной киевлянам необходимо отдаться на поле на 120%

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Барселона сейчас не в лучшей форме

Ващук: В матче с Барселоной киевлянам необходимо отдаться на поле на 120%

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук оценил шансы команды Мирчи Луческу в поединке 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной".

"За счет чего "Динамо" может удачно сыграть с "Барселоной"? Выиграть у каталонцев можно за счет желания. Киевлянам нужно выложиться на поле более, чем на сто процентов. Нужно сыграть выше того уровня, который есть. Необходимо отдаться на поле на 120 процентов в матче с "Барселоной". Я надеюсь, что будет положительный результат. Также "Динамо" нужно минимизировать ошибки в обороне.

Можно ли сравнивать ту "Барселону" 90-х, которую мы громили, и эту, которая находится немного в разобранном состоянии? Вы сами ответили на поставленный вопрос (смеется). Эта "Барселона" разобранная, она без главного тренера. Но у "Барселоны" есть стержень, так как в клубе действует система, которая построена не только каким-то одним главным тренером. У каталонцев есть система клуба. Футболисты "Барселоны", выходя на футбольное поле, знают, что они на нем будут делать. Действительно, нынешней "Барсе" не хватает большинства лидеров. У "блаугранас" есть другие лидеры на поле, но они представляют немного не ту "Барселону", которую все привыкли видеть.

"Динамо" нужно не обращать внимание на это. У "Барселоны" свои перипетии. Но нам, как говорится, надо играть в свою игру", - сказал Ващук.

Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Владислав Ващук Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.11.2021 в 21:23
Они итак отдаются в каждом матче. Пора в футбол играть.
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Лекарь (село Дарница)
02.11.2021 в 21:00
Ага... Фраза "отдаться на поле на 120%" какая-то явно неоднозначная
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