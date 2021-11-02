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Назаренко: В матче Динамо - Барселона я оцениваю выше шансы на победу у киевлян
До матча остались считанные минуты
Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко поделилс ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором "
"Думаю, что режиссура сегодняшнего поединка не будет особо отличаться от предыдущих баталий с участием этих команд. Да, у "Барселоны" существенные кадровые проблемы, однако у нее хватает исполнителей, которые на "ты" с мячом. Вот почему это позволит каталонцам не изменять своему игровому стилю.
Кстати, я бы не стал переоценивать значение отсутствия у руля "Барселоны" главного тренера. А может, наоборот, это только послужит дополнительным стимулом сплотиться и доказать в Киеве случайность последних неудач.
Хотя пусть каталонцы сами разбираются со своими проблемами. Сегодня я оцениваю выше шансы на победу у киевлян. Очень много будет зависеть от того, как они будут дорожить голевыми моментами. Также хозяевам ощутимые дивиденды могут принести домашние заготовки при стандартных положениях. Тем более, что у "Барселоны" отсутствует гренадер Жирар Пике, мастерски играющий на "втором этаже". Будет интересно, ведь уже близка развязка в групповом турнире", - сказал Назаренко.
Напомним, что матч "Динамо" — "Барселона" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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