Назаренко: В матче Динамо - Барселона я оцениваю выше шансы на победу у киевлян

Экс-хавбек сборной Украины Сергей Назаренко поделилс ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором " Динамо " примет "Барселону".

"Думаю, что режиссура сегодняшнего поединка не будет особо отличаться от предыдущих баталий с участием этих команд. Да, у "Барселоны" существенные кадровые проблемы, однако у нее хватает исполнителей, которые на "ты" с мячом. Вот почему это позволит каталонцам не изменять своему игровому стилю.

Кстати, я бы не стал переоценивать значение отсутствия у руля "Барселоны" главного тренера. А может, наоборот, это только послужит дополнительным стимулом сплотиться и доказать в Киеве случайность последних неудач.

Хотя пусть каталонцы сами разбираются со своими проблемами. Сегодня я оцениваю выше шансы на победу у киевлян. Очень много будет зависеть от того, как они будут дорожить голевыми моментами. Также хозяевам ощутимые дивиденды могут принести домашние заготовки при стандартных положениях. Тем более, что у "Барселоны" отсутствует гренадер Жирар Пике, мастерски играющий на "втором этаже". Будет интересно, ведь уже близка развязка в групповом турнире", - сказал Назаренко.