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Тренер Динамо U-19: Барселона – эмоциональная команда, которая ведет определенную работу с арбитром
Игорь Костюк прокомментировал победу над каталонцами
fcdynamo.com
Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал
– Проанализировали игру в Барселоне и четко понимали, как каталонцы играют, за счет чего создавали моменты. Они используют одну схему, не меняя ее. Немного не разобрались при быстрых переходах, моменты возникали и у наших ворот, но и мы создали достаточное количество голевых эпизодов даже в равных составах.
У нас было больше моментов, чем у соперников. Мы хорошо подготовились, разобрав "Барселону". Ребята молодцы, спасибо им за то, что услышали мои слова перед игрой о мотивации. У них должна быть не только внешняя мотивация, но и внутренняя, которая сегодня была видна на поле, и это принесло результат
– Сложилось впечатление, что основной задачей "Барселоны" было сломать кого-то из наших лидеров. Насколько мешали провокации, симуляции и неспортивная борьба на поле со стороны соперников?
– В футболе любые средства хороши. "Барселона" – эмоциональная команда, которая ведет определенную работу с арбитром. Но ребята сегодня молодцы, устояли перед провокациями соперника и довели матч до победы.
- Какие слова прозвучали от вас и руководства клуба в раздевалке после игры?
- Все рады, поздравили с победой. Одной ногой мы уже в 1/16 финала, теперь будем биться за первое место в группе.
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