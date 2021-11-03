Шапаренко не доиграл матч с Барселоной из-за повреждения

Киевское Динамо проиграло Барселоне в матче 4-го тура Лиги чемпионов Барселоне (0:1).

В концовке матча, на 81-й минуте, из-за повреждения поле покинул Николай Шапаренко, который был заменен на Владимира Шепелева.

Вероятно, у Шапаренко проблемы с задней поверхностью бедра.

Более точные характер травмы, как и сроки восстановления игрока, будут известны позже.

Напомним, что в текущем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах за Динамо.