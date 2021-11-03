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Шапаренко не доиграл матч с Барселоной из-за повреждения
Не самая приятная новость как для Динамо, так и для сборной
Фото: ФК Динамо Киев
В концовке матча, на 81-й минуте, из-за повреждения поле покинул Николай Шапаренко, который был заменен на Владимира Шепелева.
Вероятно, у Шапаренко проблемы с задней поверхностью бедра.
Более точные характер травмы, как и сроки восстановления игрока, будут известны позже.
Напомним, что в текущем сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах за Динамо.
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