ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Ключевой матч? Ну послушайте, после одного очка в первом круге и "баранки" в графе "забитые мячи" каждый последующий поединок определяющий. Для перспектив, для шансов на еврокубковую весну, для психологической устойчивости, для истории. Для роста. "Динамо" Мирчи Луческу в Лиге чемпионов топталось на месте по сравнению с прошлогодним розыгрышем, поэтому сегодняшний матч был едва ли не самым удобным шансом грянуть кулаком по столу.

Когда, как не дома против соперника, находящегося в процессе тотальной перестройки? "Динамовцам" важно было сбросить с ног психологические кандалы, что, собственно, и случилось в первом тайме. Хотя лучше начала "Барса". С позиционных и быстрых атак, с нескольких перспективных подходов к воротам Бущана. Удар Депая (заблокированный) объявил о серьезных намерениях каталонцев. А потом был навес, до которого не добрался Бущан, но и никто из других игроков не сыграл.

"Динамо" включилось, когда прошел стартовый мандраж. Отлично на фланге открывался и продвигался вперед Цыганков. После одного из обострений Виктора мяч оказался на ноге у Шапаренко в площади ворот, но Николай пробил крайне неуклюже. Дальше – больше. Розыгрыш углового и мощный выстрел Де Пены, с которым, однако, ногами справился тер Штеген. Чемпион Украины нагнетал, что вылилось еще в один момент имени Шапаренко. Николая в ходе отличной комбинации вывели на ударную позицию (ключевая передача от Де Пены) и пробить на этот раз удалось акцентировано. Но немного неточно.

Такое давление продолжалось минут десять-пятнадцать. А потом "Барса" перетащила канат на свою сторону, создав два неплохих момента. Лангле ударом в падении головой пробил в штангу, но был офсайд, а Нико Гонсалес из гущи футболистов не добил до ворот (Фати не смог сыграть вторым темпом). Качнуться могло как в одну, так и в другую сторону. Вовсе не сравнить с тем, что было в первом матче между командами. Тогда мы видели односторонний футбол.

Качели продолжались и во втором тайме. "Динамо" создало момент со стандарта, "Барса" ответила давлением, что обусловило ошибку Бущана. За таким матчем было приятно и интересно наблюдать, хотя голы точно не были бы лишними. А голы-красавцы – и подавно. Караваев мог такой оформить после шикарной комбинации "Динамо" и удара вторым темпом. Крутил в дальнюю "девятку", однако перекрутил.

Когда "Динамо" включало скорости, комбинировало, то доставляло сопернику немало неприятностей. Проблема в том, что периоды активности чередовались с периодами пассивности. Ну и защищаться с каждой минутой становилось все труднее. Фати после борьбы с Кендзерой падал в штрафной площади, претендуя на пенальти, однако арбитр хорошо разобрался с помощью видео. Но уже в одной из последующих атак "Барсы" киевлянам ничто не помогло: активность Мингезы на фланге, прострел был перекушен кем-то из "динамовцев", поэтому мяч не дошел до Дембеле. Но дошел до Фати, который и плюхнул под перекладину – 0:1.

Теперь уже нужно было матч спасать. Сидорчук отважился на дальний удар, но тер Штеген – это не Турбаевский из "Мариуполя". Те же выводы напрашивались после удара Буяльского (вратарь снова забрал). Но кульминация попыток "Динамо" уйти от поражения – это трехходовка Витиньо-Вербич-Цыганков. Там еще и Леднев принял участие, незряче скинув под удар Цыганкову. Здесь тер Штеген уже не просто забрал мяч, а выдал супер-сейв (Вербич на добивании отправил мяч значительно выше перекладины). Еще один хороший шанс – это удар Заборного после подачи углового. "Динамо" на свой гол наработало, но не забило. Наверное, в этом и есть проблема класса украинского чемпиона по сравнению с испанским грандом.

Еще будет шанс зацепиться за Лигу Европы в очном поединке с "Бенфикой" на ее поле. Если честно, то игра, показанная сегодня, дает определённые надежды. Но будет ли "Динамо" стабильным? Вопросы ближайшего будущего.

Лига чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Киев. НСК "Олимпийский". 02.11.2021

Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Барселона" (Испания) 0:1

Гол: Фати 70

"Динамо": Бущан – Кендзера (Тымчик 77), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 81), Буяльский (Леднев 81) – Цыганков, Де Пена (Вербич 77) – Гармаш (Витиньо 71)

"Барселона": тер Штеген – Мингеза, Гарсия, Лангле (Араухо 79), Альба – Бускетс, Френки Де Йонг, Гонсалес – Гави (Дембеле 66), Депай, Фати (Бальде 87)

Предупреждения: Гармаш 41, Буяльский 45+1 – Гарсия 20, Гави 46, Лангле 50