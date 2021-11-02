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ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Третье подряд поражение в Лиге чемпионов, четвертый подряд матч без голов

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Ключевой матч? Ну послушайте, после одного очка в первом круге и "баранки" в графе "забитые мячи" каждый последующий поединок определяющий. Для перспектив, для шансов на еврокубковую весну, для психологической устойчивости, для истории. Для роста. "Динамо" Мирчи Луческу в Лиге чемпионов топталось на месте по сравнению с прошлогодним розыгрышем, поэтому сегодняшний матч был едва ли не самым удобным шансом грянуть кулаком по столу.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет - изображение 1

Когда, как не дома против соперника, находящегося в процессе тотальной перестройки? "Динамовцам" важно было сбросить с ног психологические кандалы, что, собственно, и случилось в первом тайме. Хотя лучше начала "Барса". С позиционных и быстрых атак, с нескольких перспективных подходов к воротам Бущана. Удар Депая (заблокированный) объявил о серьезных намерениях каталонцев. А потом был навес, до которого не добрался Бущан, но и никто из других игроков не сыграл.

"Динамо" включилось, когда прошел стартовый мандраж. Отлично на фланге открывался и продвигался вперед Цыганков. После одного из обострений Виктора мяч оказался на ноге у Шапаренко в площади ворот, но Николай пробил крайне неуклюже. Дальше – больше. Розыгрыш углового и мощный выстрел Де Пены, с которым, однако, ногами справился тер Штеген. Чемпион Украины нагнетал, что вылилось еще в один момент имени Шапаренко. Николая в ходе отличной комбинации вывели на ударную позицию (ключевая передача от Де Пены) и пробить на этот раз удалось акцентировано. Но немного неточно.

Такое давление продолжалось минут десять-пятнадцать. А потом "Барса" перетащила канат на свою сторону, создав два неплохих момента. Лангле ударом в падении головой пробил в штангу, но был офсайд, а Нико Гонсалес из гущи футболистов не добил до ворот (Фати не смог сыграть вторым темпом). Качнуться могло как в одну, так и в другую сторону. Вовсе не сравнить с тем, что было в первом матче между командами. Тогда мы видели односторонний футбол.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет - изображение 2

Качели продолжались и во втором тайме. "Динамо" создало момент со стандарта, "Барса" ответила давлением, что обусловило ошибку Бущана. За таким матчем было приятно и интересно наблюдать, хотя голы точно не были бы лишними. А голы-красавцы – и подавно. Караваев мог такой оформить после шикарной комбинации "Динамо" и удара вторым темпом. Крутил в дальнюю "девятку", однако перекрутил.

Когда "Динамо" включало скорости, комбинировало, то доставляло сопернику немало неприятностей. Проблема в том, что периоды активности чередовались с периодами пассивности. Ну и защищаться с каждой минутой становилось все труднее. Фати после борьбы с Кендзерой падал в штрафной площади, претендуя на пенальти, однако арбитр хорошо разобрался с помощью видео. Но уже в одной из последующих атак "Барсы" киевлянам ничто не помогло: активность Мингезы на фланге, прострел был перекушен кем-то из "динамовцев", поэтому мяч не дошел до Дембеле. Но дошел до Фати, который и плюхнул под перекладину – 0:1.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет - изображение 3

Теперь уже нужно было матч спасать. Сидорчук отважился на дальний удар, но тер Штеген – это не Турбаевский из "Мариуполя". Те же выводы напрашивались после удара Буяльского (вратарь снова забрал). Но кульминация попыток "Динамо" уйти от поражения – это трехходовка Витиньо-Вербич-Цыганков. Там еще и Леднев принял участие, незряче скинув под удар Цыганкову. Здесь тер Штеген уже не просто забрал мяч, а выдал супер-сейв (Вербич на добивании отправил мяч значительно выше перекладины). Еще один хороший шанс – это удар Заборного после подачи углового. "Динамо" на свой гол наработало, но не забило. Наверное, в этом и есть проблема класса украинского чемпиона по сравнению с испанским грандом.

Еще будет шанс зацепиться за Лигу Европы в очном поединке с "Бенфикой" на ее поле. Если честно, то игра, показанная сегодня, дает определённые надежды. Но будет ли "Динамо" стабильным? Вопросы ближайшего будущего.

ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет - изображение 4

Лига чемпионов. Группа Е. Четвертый тур
Киев. НСК "Олимпийский". 02.11.2021
Арбитр в поле – Овидиу Хацеган (Румыния)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Барселона" (Испания) 0:1
Гол: Фати 70

"Динамо": Бущан – Кендзера (Тымчик 77), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 81), Буяльский (Леднев 81) – Цыганков, Де Пена (Вербич 77) – Гармаш (Витиньо 71)

"Барселона": тер Штеген – Мингеза, Гарсия, Лангле (Араухо 79), Альба – Бускетс, Френки Де Йонг, Гонсалес – Гави (Дембеле 66), Депай, Фати (Бальде 87)

Предупреждения: Гармаш 41, Буяльский 45+1 – Гарсия 20, Гави 46, Лангле 50

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (204)
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Геродот (Винница)
03.11.2021 в 00:46
От прежней Барсы времен Месси и других не осталось и следа. Есть, кроме вратаря, пару неплохих игроков, которые выделяются (Депай, Де Йонг), плюс молодой Фати, а остальные как все. Но и такую полуразобранную Барсу киевляне не смогли обыграть. Бросалось в глаза, что они проигрывали Барсе силовую борьбу, к тому же испанцы лучше принимали и держали мяч. И свой гол все-таки забили, пусть и от рикошета от ноги Шапаренка. Моменты были и у Динамо, но мастерство подвело. Согласен с теми болелами, кто пишет о главной причине голевой засухи киевлян - отсутствие хорошего, забивного нападающего, способного завершать результативно атаки. Гармаш не нападающий, он хорош только для игр против команд типа Мариуполя или Миная, а сегодня ничем не запомнился, кроме желтой карточки и традиционных для него разговоров с судьей. Непонятно, зачем приглашали Шкурина, если он сидит на банке, или покупали того же Рамиреса. Некого, как оказалось, выпускать для усиления на замену. Все пять замен игру не усилили. В общем, шансы на евровесну для Динамо стали весьма проблематичными, хотя есть маленькая надежда, что удачно сыграют против Бенфики на ее поле. Но наверное не больше шансов на успех и у Шахтера в завтрашней игре против Реала. К сожалению.
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0
0
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:44
все кто крутятся в этой помойке по названием украинский футбол живут безбедно и давно забили на всяких там вболивальныкив шмоливальныкив..До лампочки им всё
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+1
0
В. Банев (Харків)
03.11.2021 в 00:38
Все закономерно. Дед заставил игрочил бояться детей барсы. Сидели все перед штрафной. Напа Луч не подразумевал вообще. Чтоб ударить по воротам пацаны пробегали 50-70 метров, какая реализация после этого?
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0
0
italiano
03.11.2021 в 00:36
Играли вроде хорошо,но такие индивидуальные ошибки в ЛЧ выходят боком!
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0
-1
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
03.11.2021 в 00:35
Сегодня ДК понравилось. Команда была, игра была. Проблема одна, индивидуально слабые игроки, в моментах это было видно, и не только в завершающей фазе. Ваш кэп)
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0
-1
cucumber (Киев)
03.11.2021 в 00:33
Нема форварда. А у всіх гравців в нападі дрожат колінки навіть у домашньої грі. Потрібно міняти не ліжка а дівчат. вася огурцов
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 00:33
Все говорят Луческу не при чем. Как это не при чем. Что делает тренер более менее нормальный, когда проигрывает матче и ему нужно обязательно победа? Вы пускает 2-3 нападающих в атаку. А что этот делает? меняет по позиции Шапаренко и Буяльского... и на кого?? О майн год. На деревянных баночников Шепелева и Ленднева. А Рамирес и Шкурин продолжают банку греть.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:31
Голубая печаль(((
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+1
-1
italiano
03.11.2021 в 00:37
Не печалься,завтра вас отпердолят ,получишь оргазм)))
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0
-2
aleks68
03.11.2021 в 00:45
ты с рождения отпердоленный и что дальше?убогое .....
0
0
diaigor (Львів)
03.11.2021 в 00:27
Не розумію керівництво клубу, команда грає в лізі чемпіонів ДЕ НАПАДНИК !!! Хто має забити гол??? Лєднєв мяч не може зупинити…
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+1
0
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:28
гармаш чем плох?Петраченко в сборную позвал
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0
-1
diaigor (Львів)
03.11.2021 в 00:30
Гармаш самий сильний, кажуть Пітерський Зеніт ним цікавиться
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:32
гармаш ценен на 1.5 млн, это смешно.
0
0
аалекс ( Крым)
03.11.2021 в 00:24
Шансы были не проиграть, тем более, что Барса слаба как никогда, но немного не повезло. Может Шахтер сможет забить первый гол в ЛЧ для наших команд?
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0
0
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:30
В матче с шерифом разьве что. В том же матче думаю и будут первые и последнии голы в еврокубках для наших команд...
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+1
0
MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:45
Таврия , я убежден, такую Барсу 9-0 вынесла бы. имхо
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0
0
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:24
интересно,сколько лет ещё эта рыгаловка будет продолжаться? Или так уже будет всегда
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+1
-1
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:24
пока эпоха бидности не закончится
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0
-3
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:25
дык она только началась
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:27
Дурнушка, у тебя понос не закончится словесный никогда!))
+1
-1
aleks68
03.11.2021 в 00:46
любишь потявкать гнида
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:25
Пока снова не появятся деньги на покупку игроков хотя бы за 15-30 млн, а не за 2-3...
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0
0
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:28
деньги просто так не появляются,их воруют
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:39
Жмеринка ++++++++
0
0
MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:47
А Вы смотрите матчи 1,2лиги и U? может им шанс дать, поколению тиктока? Они на самом деле уверены в себе!
0
0
MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:23
Добрый вечер, мне матч понравился. После первых 15 мин. это был футбол. Прежде чем писать, почитал коменты.Первое, почти нет настоящих спортсменов-блогеров, а есть диванные ЭкспЭрты.... Без поражений не бывает больших побед. Второе- молодежь, вы сами себя лажаете, пишущи о не спроможности данной команды, это же Вы , ваше поколение. Третье- Опять срач. Четвертое и самое главное- они -профи...а наши звезды рас....яди, с деньгами -огромными для их возраста в нашей стране. З.Ы. а U-19 смогла вынести сверстников и Каталонии 4-1.
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+1
0
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:26
уважаемый,вы предлагаете писать только хвалебные оды?
Ответить
0
0
MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:29
НЕТ, но и гавном не забрасывать....У разобранной Барсы , вот реально, кто и наших или бывшего совка сможет одной левой выиграть?
0
0
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:33
вы думаете,что кто то из наших футболёров читает эт всё
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0
0
MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:36
Уверен, что НЕТ... Но, к моему огромном сожалению, его не читают и люди, действительно разбирающиеся в футболе и настоящие болельщики...так в большинстве своем необразованный сброд... (не примите на свой счет)
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MoriArti (Александрия)
03.11.2021 в 00:41
А еще, на мой взгляд, масла в огонь подливают псевдо журналисты...Читая их "сочинения!" всегда -Двойка...
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osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:46
все кто крутятся в этой помойке по названием украинский футбол живут безбедно и давно забили на всяких там вболивальныкив шмоливальныкив..До лампочки им всё
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0
0
Comment06 (Украина)
03.11.2021 в 00:22
К сожалению, даже в таком полуразобранном состоянии Барселоне хватило мастерства и везения увезти из Киева три очка. Динамо на победу не наиграло, но и поражения не заслужило. Сегодня была лучшая игра в нынешней ЛЧ. Настрой был сумасшедшим, но банально не хватило мастерства. Перед глазами- удар Караваева в дальний угол на технику(только где техника?), добивание Вербича с убойной дистанции по воробьям, деревянная обработка мяча Ледневым в штрафной, корявый удар Забарного из вратарской площадки плюс два сейва тер Штегена от де Пены и Цыганкова. Но в целом за такую игру не стыдно и с за третье место потягаться с Бенфикой можно.
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unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:21
С тем, что сейчас именуется Барселоной, нужно и можно было выходить и играть в жесткий силовой футбол без нытья и рассусоливания. Сборняк молокососов перед воротами Барсы, который кто-то почему-то назвал защитниками, регулярно пожарил, как только ДК связывало 3-4 передачи и доставляло мяч в штрафной. Вызывает полное непонимание боязнь и мандраж игроков ДК.
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0
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Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:23
Как раз очень даже силово бились, если вы смотрели матч.
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unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:25
Смотрел. На последних минутах Барса катала мяч, а наши на них смотрели - с усилием, наверное.
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:29
Кстати, гол в ворота Динамо забил тоже молокосос.
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unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:35
По моему ясно написано о линии защиты, а не об отдельном игроке группы атаки.
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:41
ясно, конечно.
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Lion Killer (Львів)
03.11.2021 в 00:21
Я не розумів що в ДК робить Родрігес. Так само не розумію, яка роль в команді в Де Пени. Це ж просто інородне тіло, яке хаотично літає по орбіті без будь-якої цілі
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:24
Там общекомандный уровень весь такой!
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Рівнянин (Рівне)
03.11.2021 в 00:25
Може Рамірес? Родрігес на цей час в оренді.
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:18
я бы на 5-10 лет вообще бы отказался от эврокубков.с нашими ингульцами,колосами...какие Реалы и Барселоны.Полная разруха
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-3
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:20
Ты жалок и смешон ка.ца.п со своими "наш" и "мы". "Ваш" и "вы" - на мокшанских болотах
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Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:20
В России чемпионат сильнее.
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:21
Да неужели?
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:22
я на осокорках сейчас возле аромы кафы,подьежай.я тебе сто раз говорил я Украинец.У тебя шиза наверное
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:24
Ну заибца, а я сейчас в Днепре.... Подъезжай, клоун. Давай вернемся к тому с чего начали - ты напишешь свой мэйл и перестанешь делать попытки личные вопросы обсуждать на общем обозрении
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:25
..
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:26
я с Пеликаном Юрой пью кофе подьежай к Осокоркам и увидимся потолкуем.Надоело что ты меня называешь рашистом.Слава нации
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:27
Ты читать умеешь?
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:27
ладно буду в днепре через 2 года наберу.
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:27
Набирай
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aleks68
03.11.2021 в 00:21
а "зенит"-молодцы??родился долб....бом?
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0
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Рівнянин (Рівне)
03.11.2021 в 00:18
Немає лавки.Немає ким підсилювати гру при замінах.Лєднєву і Шепєлєву взагалі не місце в Динамо,і ще Андрієвському.Вербіч далекий від своєї найкращої форми.В такій ситуації краще взяти хлопчаків з молодіжки:Діалло,Волошиних,Ваната,а не випускати на заміну це каліцтво.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.11.2021 в 00:18
Хотелось большего от Динамо, но всё никак. В этом году лучше чем в прошлом. Поэтому в следующий раз вообще будет красота в пользу Динамо. )
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:31
д@біл тут місцевий ти! вболівальник ДК кажеш? а визнати, що арбітри вкрали дві нічиї в Динамо, кишка тонка. позорний слабак ти, безхребетна людина. об таких як ти я ноги витираю. та де там ноги? ти як туалетний папір!
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.11.2021 в 00:34
П.Н.Х negpuло . Ты на самом деле думаешь, что я с тобой буду здесь что-то обсуждать. Клоун бль… ))))
+1
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:36
я не думаю, а давно знаю, що ти сцикло! і зараз змиєшся в унітаз. харкаю тобі в лице тримай!
0
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ВиктАн
03.11.2021 в 00:17
Почти 400 минут не могут забить, какая ЛЧ? ЛЕ это максимум
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:19
КОМУ ты хочешь забить???!!!
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0
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
03.11.2021 в 00:15
На один гол кияни награли. Претензій в Луча не повинно буди ні до арбітра ні до вар.
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-2
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:16
Он найдет, на что свалить. Он опытный.
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+2
-2
vlotko (Броди)
03.11.2021 в 00:33
Як до арбітра немає? Пригадайте карточку Гармаша, а за більш жорстке подібне порушення перед штрафною іспанців - нічого. А воротар Барси рукою м'яч випустив за лінію воріт , а потім спіймав, де кутовий? Та і посвистував на користь іспанців, ігнорував грубу гру Барси і присікав за таке ж ДК. Ще б пенальті не відмінив би - був би повний ажур.
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0
-1
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:13
навіть якщо цю позорну путалону і протягнуть продажні арбітри з групи, то варто очікувати на чергові 8-2. ото поржемо. бо завжди так її тягнуть, щоб потім опустилась! підніму келих за смерть гнилої команди барси
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+1
-1
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:14
Поднимайте кэлыхы, украинцы. Сегодня ваш день! (отскочили)
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0
-4
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:15
Если бы арбитры вытягивали Барсу, то пеналь в ворота Динамо уж точно не отменили бы.
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.11.2021 в 00:16
Да это местный дебил, не обращай внимание.
+3
-1
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:17
а за що там пеналь? за те, що хваті собі ногою в ногу потрапив? на Вітіньйо був поштовх в спину - це чистий пенальті!
+2
-1
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:17
У команды, которая приехала в Киев, от великой Барселоны осталось только название, несколько футболистов на закате карьеры, дырявая защита, вратарь, который тащит только против ДК и пару молодых игроков.
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+1
-1
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:19
та завжди барсу тащили арбітри в ЛЧ, якою вона б не була. гнила команда кажу ж. нехай здохне в сегунді за борги!
+1
-1
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:26
Игроков Барсы
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0
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:28
Игроков Барсы как никого раньше били по ногам. Били много и больно. Вот и свистели. А потом некоторые товарищи начали падать вместо того, что-бы играть.
0
0
pilips111 (Чернигов)
03.11.2021 в 00:13
Девочка классный ассист сделала
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0
-3
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:12
"Вот и всё, что было. Вот и всё, что было. Ты его как хочешь назови". Разобранная Барселона, всё равно Барселона. Шансов на евровесну у ДК нет. Ну и ничего, каштаны в Киеве цветут не хуже, чем в Европе. Вот пусть и любуются весной цветущими деревьями сухие деревья динамовские. Что касается Барсы, то она может дома "хлопнуть" Бенфику - и вот она, весна в лиге чемпионов. Правда, за этим - вылет сразу от первого же соперника. Ну а Динамо - такое Динамо, пусть тренируется на Минаях с Ингульцами. Пока Металлист Харьков не подошел.
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+3
-3
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:16
будуть на металісті тренуватись
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+2
-2
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:12
Прям как в воду глядел. Если молодежка крупно выигрывает - то основная команда точно проиграет. Доказано Динамо.
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+1
0
ВиктАн
03.11.2021 в 00:15
А причем молодёжка, что в ДК нет футболиста способного мощно , точно и главное в одно касание пробить по воротам? Большинству украинских футболистов нужно два- три касания, чтоб обработать мяч, в одно касание никто не способен играть, разве не так?
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+1
0
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:18
Недавно Сидорчук забил два шикарными ударами издали. Могут жеж! Но только в УПЛ :(
+1
0
Locanus (Kiev)
03.11.2021 в 00:10
В ЛЄ чи ЛК разом з кротами. Вчитись грати у футбол.
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0
-1
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:13
После сегодняшнего поражения ЛЕ будет за счастье и дикую удачу.
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0
-1
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:10
Мирча поднял наш футбол с колен!Завтра ждем разгром Шахтера.
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0
-7
osadob07 (жмеринка)
03.11.2021 в 00:12
ну да и будем радиты що щахта продует с большим счётом
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:16
конечно,я против шахтера с 2014 когда началась война с рашистами.
0
-1
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:12
Это когда он ваш футбол поднимал? Когда в Зените бабло заколачивал?
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:15
с какого ты района в киеве?
0
-2
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:16
С того, где тебя на х.ую видели
+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:18
Упоротый как всегда. Раены ему надо)))
+2
0
aleks68
03.11.2021 в 00:25
.....ракицкий гоняй .... на своё динамо и не гавкай
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 00:09
упертый цыган не выставляет Шкурина не он его взял а он лучше Леднева-Шепелева-Вербича --пусть играют в УПЛ там у них 1 соперник ШД а остальные команды как получиться
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+1
-1
ВиктАн
03.11.2021 в 00:09
Неплохо играли, но беспокоит, что никто в составе ДК не способен пробить мощно в одно касание. Пропущенный гол, не в несколько касаний или удар щечкой еле еле, а хлестко в одно касание.
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+1
-1
kre4et (Киев)
03.11.2021 в 00:07
После первых 15 минут хотелось выключить всё это действо, но потом на удивление Динамо перехватило инициативу и минут 10-15 я бы даже сказал контролировало игру. В итоге конечно получилось всё предсказуемо, но в этом есть и вина Луческу... Почему он не менял Гармаша, который постоянно попадал в оффсайды, много разговаривал с арбитром и по сути не мог ничего противопоставить никакущей обороне барсы? Да и Де Пена, хоть и отрабатывал в обороне, но в атаке много обрезок и вообще слабо сыграл...
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+1
0
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:10
Так Гармаш и оффсайд - близнецы-братья. Напомнить из-за кого гол Бенфике не засчитали? Оффсайда бояться - Гармаша не выпускать. А кого тогда?
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.11.2021 в 00:07
Справедливий результат, хоча Динамо могло забити і повинно було зрівнювати рахунок, але... Не вчасно Шапаренко травмувався, Лєднєв ніякий, а от Вітіньо не погано, розіграється ще. Дембеле підсилив гру Барси, добавив швидкості і гостроти... Каталонці мають виходити в флей-офф, а Динамо свій шанс втратило ... (((
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:07
Украина понад усэ!
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-7
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:08
Еще одно го.в.но ка.ца.пское.. Как там ракицкий сегодня отыграл?
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:09
рот закрой
0
-5
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:09
Пшол нах. сявка
+4
0
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:10
потеряйса гус
0
-5
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:11
Да ты уже заипал это слово писать. Напряги бестолковку - что-то новое придумай
+4
0
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ua-football-2021 (Київ)
03.11.2021 в 00:13
Пітар з пітєра - на х.й пішла, шавка
+2
-1
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:09
Понад усе сьогодні пропустив газпром...
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+3
0
aleks68
03.11.2021 в 00:10
а "великий"зенит в .опе чучело лапотное
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+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
03.11.2021 в 00:07
Гнати того цигана копняками, а гравців треба відпиздтити гарненько. Темні часи нашого футболу. Вони втрачають їмя клубу перетворюючись на пусте місце, і втрачають багато вболівальників, оскільки це лайно дивитись неможливо!!!
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Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 00:11
А что ты хотел?В 2013 не нравился футбол,теперь смторим это...
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0
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Spokoyno (Київ)
03.11.2021 в 00:05
Се ля ві Далі бій "переважаючому класом гравців" супернику і знов мінімально програли... Змарнувавши дійсно пару вбивчих моментів От чому Фаті в декілька разів більше "коштує". Утім ми лише трошки до їх дна не дістались
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:33
ще один безхребетний "вболівальник" ДК.. боягуз
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Il Gatto
03.11.2021 в 00:05
Здається, Луческу вже не знає і не може шось витягнути з цих футболістів. Вони просто або зупинились в розвитку або вже не слухають коуча. Схоже це таки буле останнім сезоном румуна, хіба що він якось фантастично перетрясе команду
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:07
Тут третя причина: вони дісталися до своєї стелі. За винятком може циганкова з Шапаренко...
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0
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Il Gatto
03.11.2021 в 00:24
Так. Їм, і ще Миколенку, щоб повністю не ув’язнути в упл і суркісах, потрібно йти з команди чим швидше, тим краще
0
0
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:07
Они просто уперлись в свой потолок. Подтолкнуть их выше, наверное невозможно
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+3
0
VAO (Луганск)
03.11.2021 в 00:08
луческу максимум из них уже выжал. то что футболисты банально не могут не стоять в оффсайде пол игры, забежагать по флангу, прибегать к партнеру под передачу когда его пресуют 2-е и просто отдавать правильные темповые пасы в контрах, уже не мирча виноват.
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+2
0
VAO (Луганск)
03.11.2021 в 00:04
Бавария в этой группе как про игрок в фифу против новичков. Кто знает, были в ЛЧ результаты когда 1 команда выигрывала в группе все матчи? а то бавария близка к этому
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
03.11.2021 в 00:11
Майже кожен сезон у якійсь з груп хтось набирає 100% результат.
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+1
0
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:04
Тяжело было смотреть матч. Динамо выглядело обреченным. У команды, которая приехала в Киев, от великой Барселоны осталось только название, несколько футболистов на закате карьеры, дырявая защита, вратарь, который тащит только против ДК и пару молодых игроков. Все. И снова без голов. Безнадега. Такое ощущение, что футболисты не верят в себя. В прошлом сезоне ДК выдало один хороший матч на Камп Ноу, где можно было выигрывать. С тех пор беспросветное отбывание номера в ЛЧ. В позитивном и негативном плане выделить некого: все сыграли одинаково посредственно. Жаль.
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+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:06
Ну так, такими ударами тер штегена пугать, как йижака голым задом.
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-1
George_D (Харьков)
03.11.2021 в 00:20
Если бить постоянно во вратаря, но любой неумеха будет непробиваемым!
0
0
_ZA POROGA_ (Покров)
03.11.2021 в 00:04
не верится уже , что 20 лет назад ДК был приличной командой , похоже , за эти 20 лет в команде произошли необратимые процессы - надежды на будущее - никакой , разве что грыню с игорешей стереть с динамовской памяти ..
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+2
-2
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:07
Здесь вина не в Суркисе, который «все купил», а в нашем убогом чемпионате (все-таки экономический крах это вещь серьёзная) и психологии игроков, из которых в «тырнете» делают звезд, а против мало-мальски организованных команд играть не умеют.
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shat (киев)
03.11.2021 в 00:03
спасибо за игру ! не важно что проиграли , бились старались , молодцы , если бы Луческу на 5 минут с заменами не потянул , то неизвестно как всё закончилось бы .
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+4
-1
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:10
По заменам согласен. Стоило выпускать тех же игроков хотя-бы на 65й минуте или сразу реагировать на замены противника. Любое давление на «футболистов» задней линии Барсы (называть этот цирк шапито защитниками сейчас просто нельзя) приводило к пожарам.
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+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:02
Разгром не состоялся. Барса пожалела чэрвоно-чорных.
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+1
-9
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:02
Зато в Турине состоялся
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+7
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 00:02
Зате Юве не пощадив козломордих
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+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 00:03
ты все же выпросил у мачехи денег на интернет на месяц?)
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+5
-1
Счётчик шансов (Полтава)
03.11.2021 в 00:04
дурни думкою богатиют. радуйтесь счёту, что не позорный
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+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
03.11.2021 в 00:05
Хватит коверкать язык, дурачок
+1
-1
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:06
А ты хоть понимаешь смысл, того что пишешь?)
+1
0
aleks68
03.11.2021 в 00:13
вышлю верёвку и мыло,берёзку сам найдёшь.чмо продажное
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+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
03.11.2021 в 00:02
Два отстоя. Одна обезьяна попала в ворота.
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+2
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 00:01
может теперь до цыгана дойдет, что Гармаша давно пора перевести в любительский хоккей тафгаем, а в центр нападения ставить хоть отого смуглого парня, хоть Де Пенью, но тока не Деню
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+2
-1
unnamed (Cape May)
03.11.2021 в 00:12
Если бы Вербичу дали полгода на восстановление и физическое укрепление после паховых колец, он возможно бы вытащил нападение как раньше, но травмы совсем Бену замучили. Видно, что еще сырой.
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0
0
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 00:01
Переведите Самба Диалло в первую команду!!!
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+5
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:02
Пора, наверное. Эта авантюра с Гармашем-форвардом - путь в никуда, сколько бы он там не забивал аутсайдерам УПЛ
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+4
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 00:13
Вот вот. Почему бы не попробовать Диалло в матчах УПЛ.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 00:00
Немає майстерності немає голів...
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+4
0
Karamba911 (Львів)
03.11.2021 в 00:00
Достойна гра!, Жаль що не забили - у вирішальних моментах не вистачало майстерності. В Барселони Кумана сьогодні мали би вигравати, а так .... не повезло і в тому аспекті.
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+3
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:00
Ну еб*на... Смотрел как будто игру против Шахтера. Контроль мяча в Барсы и почти все на этом. В таких играх с такой барсой нужно было минимум на ничью играть. Думаю уже шансов нет на 3 е место. По разнице мы не перегоним Бенфику даже если победим ее. Жаль, очень жаль...
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:05
А разве очные встречи в ЛЧ не приоритетнее разницы?
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:16
А, да, так и есть...но тогда нужно надеятся на победу Динамо в Португалии, и что Бенфика проиграет барсе. Как по мне, то соблюдение этих двух событий вместе, не совсем реально, учитывая форму Бенфики, яму Барсы, и Уровень игры Динамо. Но посмотрим...
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0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 00:10
а если Бенфика хлопнет Барсу. что тогда?
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:20
Тогда Динамо 4-е точно, а барсе нужно надеятся на хотя бы ничью Динамо в Португалии и самим победить Баварию. Короче при твоём раскладе первая Бавария, вторая Бенфика и третья Барса. Динамо четвертое...
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hoy (Київ)
03.11.2021 в 00:23
Dimka26 (Чернигов) А если Бавария сдаст 2 последние игры
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:32
Кому? Детям из Барсы и вялому Динамо? Полурезерв Баварии сильнее и этих и этих... Не строй иллюзий...
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hoy (Київ)
03.11.2021 в 00:18
Romerik (YNWA) Если победим Бенфику считаются очные встречи а не разница
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:00
Лузеры
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ua-football-2021 (Київ)
03.11.2021 в 00:01
Тут нікого не цікавить твоя погана сімейка Лети на х.. курка ватна
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:04
Слабенько))) Это все?
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ua-football-2021 (Київ)
03.11.2021 в 00:10
Слабенько - це твої звичайні висери
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:00
Та ну на......... это полное фиаско! Больше очей нет у кого брать!
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-2
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:02
Тут хотя бы один гол забить. Престижа.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 00:03
Не в этом сезоне!
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-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.11.2021 в 23:59
Краем глаза смотрел. Шапаренко внезапно забыл, как по воротам попадать? Имел 3 хороших момента, непростительно. Нечего нашим делать в ЛЧ, надо с ЛЕ начинать и что-то ворошить там, иначе будем бить все "рекорды".
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0
сиси кейтч (Херсон)
03.11.2021 в 00:01
они в лигу европы не попадут о чем ты гриша
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МЕS QUE UN CLUB
02.11.2021 в 23:59
чистий пенальті в ворота барси знов не поставили!!!! в другому матчі поспіль крадуть нічию в Динамо! гори в сегунді гнила путалона!
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Red_Cat (Салоники)
03.11.2021 в 00:02
лечись, придурок.
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-4
diaigor (Львів)
02.11.2021 в 23:59
Гармаш в нападі, все ясно…
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+4
-1
сиси кейтч (Херсон)
02.11.2021 в 23:59
скотынякы
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+4
-2
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 00:03
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
02.11.2021 в 23:59
От ДК уже давно никаких ожиданий. Поэтому, любой более-менее приличный эпизод воспринимается как "вау!". В целом же привычное болото. К цигану претензий нет никаких. Не его это рабода учить Ледневы мяч останавливать. А Шапаренко бить по воротам. Вообщем и целом неплохой контрольный матч перед играми в Чукре;))
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+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
02.11.2021 в 23:59
да неплохо сыграли, с учетом всех ж-оп нашего клубного футбола. судейка-цыган канешна жесть, ему коней сторожить не доверишь, не тошо ЛЧ судить. брак, брак, еще брак - не могу на него смотреть. его и старанием не перекроешь
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+1
-2
Орко СТР (Харків)
02.11.2021 в 23:58
Хто такий Лєдньов ,чого він такий дубовий і розмальований....
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
03.11.2021 в 00:00
А что им ещё делать, играть не умеем так хоть росписями хвастанём .
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Acsakal (Kharkov)
03.11.2021 в 00:04
Хохлома, сер.
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ua-football-2021 (Київ)
02.11.2021 в 23:58
Шкода. Я рахую що рахунок не по грі. Барса переважала тільки у володінні. Ну і суддя сподобався лише тим, що ВАР дивився 10 секунд. Купа помилок на користь Барси.
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 00:04
Да-да, Гармаш чуть не установил рекорд по прыжкам в длину, ему чуть-чуть не хватило, чтобы занырнуть в штрафную...
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ua-football-2021 (Київ)
03.11.2021 в 00:11
До чого тут Гармаш?
+1
-2
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Адекватный фан
02.11.2021 в 23:57
Очень жаль что против этой Барселоны не смогли взять ни единого очка
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+7
0
Варяг1964 (кременчуг)
02.11.2021 в 23:57
безнадега
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+4
-4
сиси кейтч (Херсон)
02.11.2021 в 23:56
динамо команда терпил
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+8
-5
Header (Черкассы)
02.11.2021 в 23:56
Моментами непогано, але більлша частина матчу - знов наче з повними штанами... Бляха, таку Барсу треба було брати теплою. І не треба про "там все одно кваліфіковані гравці" - ті кваліфіковані гравці вантажили навіси всу гру, шо убогий Транмер. От бляха
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+4
-1
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ascent (Луксор)
02.11.2021 в 23:56
Ладно проиграли, но игры то нет совсем, мрак-мрак-мрак, беспросветный...
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+3
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
02.11.2021 в 23:56
ансу фатя, ты меня еще в 2019м зоибал (флешбек - Салпингидис, ты меня еще в 2006м в Запорожье зоибал)
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
02.11.2021 в 23:55
Мда. Барселона изо всех сил хотела потерять очки, но Динамо просто никакое.
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+8
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:01
та рівна гра в Києві! Моментів було достатньо, але як завжди реалізація підкачала
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+2
-5
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 00:01
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 00:03
Да уже так надоело смотреть на этот отскакивающий мяч на 3 метра при приеме, как команда любителей каких-то вышла. Моментов было полно, это и обидно. То выше, то мимо, то в газон ковырнут. Где Динамо, где?
+1
-3
metall5291 (Kharkiv)
03.11.2021 в 00:02
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0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 23:55
Не имею причин лаяты Дынамо.
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+4
-5
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Serega1111 (Киев)
02.11.2021 в 23:57
А ты что здесь делаешь? Писдуй Зинит обсасывать
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+6
-2
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Loader (Днепр)
02.11.2021 в 23:55
Игровым днем удовлетворен. Все, кто должен был проиграть, проиграли. Удивила только Севилья. Барселона в этом сезоне опустилась, конечно, в сторону ДК, но все-таки не до такой степени. Даже такой Барселоне Киев ничего не может предложить.
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+7
-1
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hardcorepwnz (Украина)
02.11.2021 в 23:58
Как раз Севилья не удивила, че им в том плей-офф делать, чтобы вылететь в первом раунде. Они уже готовы упасть в ЛЕ и взять трофей))
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+2
-1
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:00
Ну соперник то был по силам.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
03.11.2021 в 00:03
Не знаю, чего они такое отношение проявляют. На Ла Лигу силы берегут? Так там их все равно съедят дяди с более именитым составом и длинной скамейкой.
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:05
Но и деньги за проход никто не отменял. А они сейчас всем нужны.
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Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 00:01
А Роналду тебя не удивил?
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:07
А что Роналду? Для чего его взяли? Ничьи у Аталанты вырывать?
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Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 00:08
а в прошлом матче победу вырвал у Аталанты.
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:12
Видимо, это текущий уровень МЮ: битвы с Аталантой.
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:02
ну да. особливо коли арбітр допомагає.чергова подачка ніщебродам від судівського корпусу УЄФА!
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+2
-2
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Loader (Днепр)
03.11.2021 в 00:04
Ты о той жалкой попытке заработать хотя бы пенальти?
+1
-2
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МЕS QUE UN CLUB
03.11.2021 в 00:06
про поштовх в спину Вітіньйо в штрафному
+2
0
Лекарь (село Дарница)
02.11.2021 в 23:55
Абсолютные импотенты. Бесхарактерные, бесхребетные. Ноль голов за 4 матча, это позор. В первую очередь это позор тренерского штаба, во главе с цыганом.
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+6
-5
aleks68
03.11.2021 в 00:16
так на руках носили?
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+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
02.11.2021 в 23:55
Ничего нового,как всегда полные нули везде и во всём.Завтра продолжим традиции.
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+3
-2
ДобрийВечір (Трип’ять)
02.11.2021 в 23:55
А фаті гниленький такий.
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+5
-3
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 23:54
Былыся как лэвы, поэтому сыграли напрочуд вдало с именитым соперником. Били даже по воротам!
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+3
-11
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Serega1111 (Киев)
02.11.2021 в 23:57
Пшол.нах, казламордый
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+7
-2
FC Energy (Новая Каховка)
03.11.2021 в 00:02
Почему не на России ещё? Зачем уродуешься?
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+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
02.11.2021 в 23:54
Да и хрен с ними...
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+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
02.11.2021 в 23:53
В принципе достойно сыграли, а в наше время это уже дорогого стоит. Барса вроде и не та, но и игроков туда не покупают абы каких. На ничью наиграли точно, моменты были, вперед шли, не жались.
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+4
-5
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ua-football-2021 (Київ)
02.11.2021 в 23:59
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 00:00
Да что ж оно стоит... Четыре матча - ноль голов...
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+2
-2


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