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Бущан: Счет матча с Барселоной точно не по игре. У нас было много моментов
Киевляне не падают духом
Александр Приходько - UA-Футбол
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире Megogo прокомментировал
— Я думаю, счет точно не по игре. Мы старались, у нас было много моментов. У них и вратарь выручил. Поэтому мы расстроены результатом.
— Команда услышала тренера, который ее критиковал?..
— Вам понравился матч? Больше мне нечего добавить.
— Установка была быстро начинать контратаки?
— Ну... Не получилось. Я думаю, мы посмотрим и сделаем выводы. Конечно, результат не очень. Мы настраивались на победу и играли на победу — это было сегодня видно. Хорошая была игра от нас, но, к сожалению, проиграли.
— "Динамо" все еще на последнем месте в группе. Это не конец света?
— Это не конец света. Перед началом Лиги чемпионов нам тоже рассказывали... Но мы не опускаем руки, у нас еще есть два матча, и мы можем еще весной быть в еврокубках.
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