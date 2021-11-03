Бущан: Счет матча с Барселоной точно не по игре. У нас было много моментов

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире Megogo прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

— Я думаю, счет точно не по игре. Мы старались, у нас было много моментов. У них и вратарь выручил. Поэтому мы расстроены результатом.

— Команда услышала тренера, который ее критиковал?..

— Вам понравился матч? Больше мне нечего добавить.

— Установка была быстро начинать контратаки?

— Ну... Не получилось. Я думаю, мы посмотрим и сделаем выводы. Конечно, результат не очень. Мы настраивались на победу и играли на победу — это было сегодня видно. Хорошая была игра от нас, но, к сожалению, проиграли.

— "Динамо" все еще на последнем месте в группе. Это не конец света?

— Это не конец света. Перед началом Лиги чемпионов нам тоже рассказывали... Но мы не опускаем руки, у нас еще есть два матча, и мы можем еще весной быть в еврокубках.