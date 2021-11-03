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Сульшер: Второй гол Роналду? Получилось в стиле Майкла Джордана
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Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал паритет в матче между "красными дьяволами" и "Аталантой" (2:2) в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Роналду невероятен. Если и есть кто-то, кто должен быть с мячом на последних минутах, то это именно он. Криштиану – лучший бомбардир в истории. Мне тяжело это говорить, ведь теперь он опередил меня по голам за "МЮ", но он молодец. Второй гол Роналду вышел в стиле Майкла Джордана, когда тот выиграл чемпионат в дополнительное время".
"Никто не может ставить под сомнение характер и умения этих исполнителей, парни никогда не сдаются. Бывает, мы играем лучше, чем в матче с "Аталантой", но качество придет постепенно, если команда будет подходить к делу с таким же отношением, как и в этом поединке. У нас хороший настрой".
"Оба гола соперника – на тоненького. Вполне возможно, что при первом мяче был офсайд у игрока, который перекрывал обзор для Де Хеа. Обычно Давид ловит такие мячи. Воздух был наэлектризован. "Аталанта" хорошо подготовлена физически, против них сложно играть".
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