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Гармаш сыграл 350 матчей в карьере

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Матч против "Барселоны" стал значимым для игрока "Динамо"

Гармаш сыграл 350 матчей в карьере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Матч против "Барселоны" (0:1) стал для игрока "Динамо" Дениса Гармаша юбилейным, 350-м на украинском этапе его профессиональной карьеры.

Из этого числа 31-летний футболист провел 320 поединков в составе "бело-синих". Еще 30 матчей Денис отыграл в футболке сборной Украины.

Официальный дебют Гармаша за киевский клуб состоялся 31 октября 2007 года в матче Кубка Украины против симферопольского "ИгроСервиса", который завершился победой динамовцев со счетом 4:1. Первый матч в чемпионате Украины хавбек провел 31 августа 2009 года, выйдя в основе против донецкого "Металлурга" (3:1), а еврокубковый дебют состоялся 27 июля 2010 года во встрече с "Гентом" (3:0).

За национальную сборную Украины дебютировал 7 октября 2011 года в товарищеском матче против команды Болгарии (3:0).

Среди 320 динамовских матчей Дениса Гармаша 208 игр приходятся на чемпионат Украины, 77 – на еврокубки, 8 – на национальный Кубок и еще 7 – на Суперкубок.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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