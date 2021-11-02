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Луческу: Гармаш полезнее, чем все остальные нападающие Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Тренер объяснил, в чем заключается уникальность футболиста

Луческу: Гармаш полезнее, чем все остальные нападающие Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему в нападении киевлян играет полузащитник Денис Гармаш, тогда как в распоряжении коуча есть достаточное количество форвардов.

"Это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за "Динамо". Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы.

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Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры", – сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 17 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
02.11.2021 в 15:31
он красиво падает
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+1
-2
royalstas (Вінниця)
02.11.2021 в 15:25
Я знаю хто сьогодні буде в нападі)
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0
-2
Болельщик39 (Харьков)
02.11.2021 в 15:13
У Луческу талант реанимировать игроков, находить им необычное место или справляться с необузданными.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
02.11.2021 в 15:11
Как ни странно, но это так. Гармаш хоть и псих, но он обостряет... и он не боится... потому шо псих. )))
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+3
0
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sergkir
02.11.2021 в 15:03
Нападающих в Динамо нет давно уже
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+3
-2
Footballers (Умань)
02.11.2021 в 14:59
Не поспориш
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+3
0


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