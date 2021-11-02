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Луческу: Гармаш полезнее, чем все остальные нападающие Динамо
Тренер объяснил, в чем заключается уникальность футболиста
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему в нападении киевлян играет полузащитник Денис Гармаш, тогда как в распоряжении коуча есть достаточное количество форвардов.
"Это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за "Динамо". Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы.
Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры", – сказал Луческу.
В нынешнем сезоне Гармаш провел 17 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
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