Луческу: Гармаш полезнее, чем все остальные нападающие Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему в нападении киевлян играет полузащитник Денис Гармаш, тогда как в распоряжении коуча есть достаточное количество форвардов.

"Это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за "Динамо". Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы.

Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры", – сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 17 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.