  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шевчук: Шансов на выход в евровесну у Шахтера становится все меньше
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевчук: Шансов на выход в евровесну у Шахтера становится все меньше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт - о предстоящем матче "горняков" с "Реалом" в ЛЧ

Шевчук: Шансов на выход в евровесну у Шахтера становится все меньше

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Реалом".

- Вячеслав, этот тот случай, когда для "Шахтера" матч пройдет под девизом все или ничего?

- Я бы так не говорил. Понятно, что шансов на выход в евровесну у горняков все меньше и меньше, тем не менее у Роберто Де Дзерби молодая команда, которую тренер продолжает строить. "Шахтер" прогрессирует, и еще нужно время, чтобы все работало, как часовой механизм. Коллективу просто необходимо пройти через такие матчи, как с "Реалом", чтобы набираться опыта.

- "Шахтер" в состоянии исправить ситуацию в своей группе в ближайшем матче?

- В нынешней Лиге чемпионов я пока не увидел тот "Шахтер", который хочется видеть, тот который может доминировать и все время показывать качественную игру. Были проиграны поединки с "Шерифом" и "Реалом", а в игре с "Интером" не хватало концовки в атакующих действиях.

- Насколько снижается потенциал горняков в связи с отсутствием Педриньо и Траоре?

- В игре с "Реалом" на месте Траоре действовал Фернандо, но Де Дзерби был недоволен действиями бразильца. Это молодой игрок, который раньше играл на позиции левого и правого вингера. Сейчас в мире мало исполнителей топового уровня на позиции девятки. Если взять ту же Бразилию, там много классных вингеров, инсайдов, но с оттянутым форвардом есть проблемы. Если Де Дзерби удастся переквалифицировать Фернандо в центрального нападающего, то "Шахтер" только выиграет. У этого игрока отличная скорость, он хорошо открывается в глубину и с хорошим ударом. Но еще нужно работать над концентрацией внимания во вратарской соперника, над игрой корпусом и головой.

- Сколько процентов вы даете на удачный расклад для "Шахтера" в Мадриде?

- Кто бы ни встречался, для меня перед игрой шансы команд всегда 50 на 50. Футболисты "Шахтера" должны забыть игру на НСК Олимпийский, быть сконцентрированными, организованными. А то, что "Шахтер" знает, как обыгрывать "Реал", горняки показали в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, - сказал Шевчук.

Напомним, матч "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 ноября в Мадриде. Начало встречи - в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zbirna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 12:50
Та їх вже після першого туру не було.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...