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Шевчук: Шансов на выход в евровесну у Шахтера становится все меньше
Эксперт - о предстоящем матче "горняков" с "Реалом" в ЛЧ
ДК от Шурика
Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Реалом".
- Вячеслав, этот тот случай, когда для "Шахтера" матч пройдет под девизом все или ничего?
- Я бы так не говорил. Понятно, что шансов на выход в евровесну у горняков все меньше и меньше, тем не менее у Роберто Де Дзерби молодая команда, которую тренер продолжает строить. "Шахтер" прогрессирует, и еще нужно время, чтобы все работало, как часовой механизм. Коллективу просто необходимо пройти через такие матчи, как с "Реалом", чтобы набираться опыта.
- "Шахтер" в состоянии исправить ситуацию в своей группе в ближайшем матче?
- В нынешней Лиге чемпионов я пока не увидел тот "Шахтер", который хочется видеть, тот который может доминировать и все время показывать качественную игру. Были проиграны поединки с "Шерифом" и "Реалом", а в игре с "Интером" не хватало концовки в атакующих действиях.
- Насколько снижается потенциал горняков в связи с отсутствием Педриньо и Траоре?
- В игре с "Реалом" на месте Траоре действовал Фернандо, но Де Дзерби был недоволен действиями бразильца. Это молодой игрок, который раньше играл на позиции левого и правого вингера. Сейчас в мире мало исполнителей топового уровня на позиции девятки. Если взять ту же Бразилию, там много классных вингеров, инсайдов, но с оттянутым форвардом есть проблемы. Если Де Дзерби удастся переквалифицировать Фернандо в центрального нападающего, то "Шахтер" только выиграет. У этого игрока отличная скорость, он хорошо открывается в глубину и с хорошим ударом. Но еще нужно работать над концентрацией внимания во вратарской соперника, над игрой корпусом и головой.
- Сколько процентов вы даете на удачный расклад для "Шахтера" в Мадриде?
- Кто бы ни встречался, для меня перед игрой шансы команд всегда 50 на 50. Футболисты "Шахтера" должны забыть игру на НСК Олимпийский, быть сконцентрированными, организованными. А то, что "Шахтер" знает, как обыгрывать "Реал", горняки показали в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, - сказал Шевчук.
Напомним, матч "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня, 3 ноября в Мадриде. Начало встречи - в 19:45.
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