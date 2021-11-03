Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария повторила рекорд Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов
Мюнхен такой же крутой теперь, как и Париж
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" разгромила "Бенфику" (5:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За 4 поединка в соревновании в текущем сезоне команда Нагельсманна забила 17 голов, а пропустила всего 2 мяча.
Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд "Пари Сен-Жермен". Французы в сезоне-2017/18 также отправили в ворота своих оппонентов 17 голов за 4 стартовых встречи.
17 - Bayern's 17 goals after 4 Champions-League-games is a joint-record alongside PSG in 2017/18. Goalgetter. #FCBSLB pic.twitter.com/GehQZp2bvD— OptaFranz (@OptaFranz) November 2, 2021
"Бавария" набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. "Бенфика" (4) – на 3-м месте, "Барселона" (6) – на второй позиции, а замыкает квартет киевское "Динамо" (1).
Популярное сейчас
- Актер без Оскара. Врач симулировал удар игрока соперника в матче Второй лиги
- Определился лучший игрок Динамо в матче с Барселоной
- Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
- Динамо - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 02.11.2021
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО