Бавария повторила рекорд Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов

"Бавария" разгромила "Бенфику" (5:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За 4 поединка в соревновании в текущем сезоне команда Нагельсманна забила 17 голов, а пропустила всего 2 мяча.

Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд "Пари Сен-Жермен". Французы в сезоне-2017/18 также отправили в ворота своих оппонентов 17 голов за 4 стартовых встречи.

17 - Bayern's 17 goals after 4 Champions-League-games is a joint-record alongside PSG in 2017/18. Goalgetter. #FCBSLB pic.twitter.com/GehQZp2bvD — OptaFranz (@OptaFranz) November 2, 2021

"Бавария" набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. "Бенфика" (4) – на 3-м месте, "Барселона" (6) – на второй позиции, а замыкает квартет киевское "Динамо" (1).