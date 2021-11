Бавария повторила рекорд Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов

"Бавария" разгромила "Бенфику" (5:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За 4 поединка в соревновании в текущем сезоне команда Нагельсманна забила 17 голов, а пропустила всего 2 мяча.

Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд "Пари Сен-Жермен". Французы в сезоне-2017/18 также отправили в ворота своих оппонентов 17 голов за 4 стартовых встречи.

17 - Bayern's 17 goals after 4 Champions-League-games is a joint-record alongside PSG in 2017/18. Goalgetter. #FCBSLB pic.twitter.com/GehQZp2bvD