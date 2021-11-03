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Бавария повторила рекорд Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Мюнхен такой же крутой теперь, как и Париж

Бавария повторила рекорд Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" разгромила "Бенфику" (5:2) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За 4 поединка в соревновании в текущем сезоне команда Нагельсманна забила 17 голов, а пропустила всего 2 мяча.

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Таким образом, мюнхенцы повторили рекорд "Пари Сен-Жермен". Французы в сезоне-2017/18 также отправили в ворота своих оппонентов 17 голов за 4 стартовых встречи.

"Бавария" набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. "Бенфика" (4) – на 3-м месте, "Барселона" (6) – на второй позиции, а замыкает квартет киевское "Динамо" (1).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
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