ЛЧ. Милан - Порту 1:1. Одного тайма и одного желания недостаточно

Лига Чемпионов. Четвертый тур. Группа В

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Порту" 1:1

Голы: Мбемба 61 (автогол) - Л. Диас 6

"Милан": Татарушану, Калабрия (Калулу 46), Томори, Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Тонали (Кесси 69), Салемакерс, Б. Диас (Крунич 68), Леау (Мальдини 85), Жиру (Ибрагимович 76)

"Порту": Диого Кошта, Жоау Мариу, К. Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Т. Мартинес 86), Оливейра (Витинья 69), Груич, Л. Диас (Б. Кошта 79), Тареми (А. Пепе 86), Эванилсон (Консейсау 78)

Предупреждения: Томори 55 - Груич 49, Мбемба 65, Консейсау 90+2

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Предматчевый ролик в Твиттере "Милана" говорил "не об игре, а о жизни. Больше нет отмазок". Подпись над ним призывала быть мужественными. Давиде Калабрия говорил о последнем шансе. Его тренер Стефано Пиоли - о "последнем перекрестке". Причём оба верили в силу команды, в её способность достичь успеха. Опираясь на рекордное для клуба начало сезона в лиге - 31 очко из 33-ех возможных, в том числе и победы над "Лацио", "Аталантой" и в воскресенье над "Ромой", "Милан" сегодня искал не просто первые очки, а первую победу в Лиге Чемпионов.

Впрочем, ЛЧ - совсем другой турнир.

В "Милане" были очень рады прежде всего темпу игры против "Ромы". Но темп "Порту" они не выдержали уже третий тайм подряд. В третьем туре было 4:20 по ударам по воротам за матч, здесь - 2:8 за тайм. Пиоли много говорил о выходе из-под прессинга, но здесь уже в самом дебюте при таком Беннасер потерял мяч, и Груичу оставалось выложить Диасу. И таких перехватов до перерыва было много. До штрафной гости просто делали, что хотели. А в штрафной хозяев спасал вратарь. Потащив три удара Груича (два головой и ногой). Эванилсон не попал ударом в упор.

В концовке тайма "Порту" несколько снизил давление, и "Милан" проснулся. На 33-ей минуте он наконец нанес первый свой удар по воротам в матче. Кошта вытащил выстрел Жиру издали. Также Салемакерс завершал красивую контратаку. Выше. В начале второго тайма красно-черные также играли собраннее, агрессивнее. Можно сказать - доминировали. Хотя и здесь первый момент создали бело-синие. С подачи штрафного Эванилсон головой попал в перекладину. Однако затем, также во время штрафного, Кошта вытащил удар Жиру, а прострел Калулу Мбемба срезал не туда.

Трибуны уже включились, вернулась атмосфера "Сан Сиро" времен "Гранде Милан". Хозяева старались все больше и больше, играли все быстрее. А опытные хладнокровные гости пытались успокоить. Получалось у них очень неплохо. Тареми даже чуть не закрутил мяч в сетку с 12-ти метров после перехвата. Осторожно и спокойно португальцы вели игру к тихому окончанию. В частности, и с мячом на половине поля итальянцев. У последних уже не осталось ни идей, ни сил. Даже у Златана, который разве что забил из офсайда.

"Милан" прервал худшую серию в истории клуба в Кубке Чемпионов на пяти поражениях подряд. Ему уже не грозит "баранка" по итогам этого группового турнира. Впрочем, до былого "Милана" ему ещё очень далеко. Позорный первый тайм и ничего, кроме желания и автогола соперника во втором - так он отыграл матч последней надежды. Его шансы на второе и даже на третье место невелики. Возвращение в ЛЧ после семи лет отсутствия получается крайне сложным и неудачным.

А "Порту" не проиграл уже пятый гостевой матч в турнире из последних шести. Сегодня он и вовсе наиграл на победу. В любом случае с пятью очками и матчем против "Атлетико" дома в запасе он продолжит борьбу против мадридцев за выход из группы.