Реал играл против Шахтера без прессинга и интенсивности. Но Де Дзерби этим не воспользовался

Знаете, что хуже всего? Что плохой день Роберто Де Дзерби пришелся на 15.09.2021. Тогда было поражение от "Шерифа", которое, очевидно, и станет определяющим для судьбы "Шахтера" в этом еврокубковом сезоне. Сыграй "горняки" хотя бы вничью – все было бы по-другому.

А теперь уловите тональность первого абзаца: "плохой день", "худшее", "если бы"… "Шахтер" Роберто Де Дзерби – это как вчерашний выпускник футбольной академии, которому свойственна нестабильность. После "Шерифа" и "Реала" в Киеве итальянского тренера было просто критиковать - он заслуживал какие-то плохие эпитеты. После "Интера" в Киеве" и "Реала" в Мадриде его мало просто хвалить - он заслуживал сладких комплиментов. В контексте столь нестабильной команды нельзя говорить о какой-то системности или классе. Де Дзерби уже и сам постел соломки, анализируя текущие поражения акцентом на следующий сезон.Остается только одно – рассматривать каждый отдельный матч этой Лиги чемпионов как отдельный отрезанный от мира островок и смириться с тем, что этот сезон был принесен в жертву.В следующем году уже будет другой разговор.

Итак, поединок против "Реала" в Мадриде. Однозначно в коллекцию достижений даже несмотря на поражение 1:2. Можно иронизировать о рожденном наконец забитом мяче (первым на две украинских команды в Лиге чемпионов за восемь матчей), однако это не тот случай, когда уместно глумиться. "Шахтер" забил справедливый гол и заслуживал, наверное, что-то большее. Точнее, не так: "Реал" не заслуживал чего-то существенного по сравнению с достижением соперника (т.е. на три очка против нуля у оппонента). Справедливым итогом поединка была бы ничья.

"Реал" - "Шахтер" – основная статистика / скриншот - InStat

"Шахтер" не проигрывал мадридцам в интенсивности и в качестве работы с мячом. 836 ТТД (923 – у соперника) на "Сантьяго Бернабеу" – это очень солидный результат, хотя для идеальной игры потребовался немного более высокий процент успеваемости (у "Шахтера" – 83, у "Реала" – 86). С очень удачной игрой в пас это принесло бы свои плоды.

Да, "Реал" в целом выполнил большее количество передач (646 против 549-ти), но здесь важны другие нюансы. Во-первых, качество передач – по 91 процент точности у обеих команд. Во-вторых, направленность и ценность передачи. У "горняков" вдвое больше ключевых пасов (18 против 9), однако по точным ключевым передачам паритет – по шесть. А внизу – карта выполненных передач в штрафную. Видно, что "Реал" действовал несколько разнообразнее. Во-первых, проникал глубже во владение соперника; во-вторых, использовал всю ширину поля, тогда как "Шахтер" почти не подходил к штрафной площади с флангов; в-третьих, у мадридцев есть длинные передачи в штрафную даже из центра поля, а "горняки" все пытались разыграть до верного. Но потому Карло Анчелотти и побеждал в четырех топ-чемпионатах из пяти – его команды могут быть разными. Де Дзерби этому только учится.

Передачи в штрафную площадку в исполнении игроков "Реала" (вверху) и "Шахтера" (внизу) / скриншот - InStat

Там, где "Реал" не подбирал розыгрышами мяча, подбирал другими элементами. Например, имеет шесть атак по стандартам, тогда как у "Шахтера" только одна. Но большее падет в глаза существенная разница в показателях скоростных атак: "Реал" провел их 16, а "Шахтер" только шесть (быстрые атаки с ударами - 4:3 в пользу "Реала"). При том, что мадридцы больше владели мячом – 53 процента против 47.

Если разобраться, все очень просто. "Реал" против "Шахтера" играл совсем не так, как "Барса" – против "Динамо" днем ​​раньше. Карло Анчелотти не мог не знать о том нюансе, что успеха в матчах против "Шахтера" в этом сезоне достигали те соперники, которые применяли высокий и активный прессинг. Но "Реал" опустился глубоко и встречал соперника перед воротами, позволяя "Шахтеру" держать и разыгрывать мяч в зоне между центральным кругом и радиусом штрафной площадки Тибо Куртуа. Этим можно объяснить такое большое количество позиционных атак "Шахтера" – 63 против 49 у мадридцев (10:7 в пользу "Шахтера" – позиционные атаки с ударами). Трудно сказать, такова была тактика, или просто "Реал" ситуативно сбился на такую ​​игру. Однако получилось так, что "Шахтер" был полностью лишен пространства в атакующей трети поля, но имел достаточно времени для розыгрышей мяча и подготовки позиционных наступлений. От этого и такое большое количество ключевых передач. Держа мяч на чужой половине поля, нужно было продвигать его вперед в условиях отсутствия открытых зон. Так что "горняки" искали щели, что далеко не всегда приносило успех (только 6 ключевых пасов из 18-ти находили адресатов).

Тепловая карта действий игроков "Реала" (слева) и "Шахтера" (справа) / скриншот - whoscored

Тепловая карта только подтверждает эти выводы. И дает ответ на вопрос, почему у "Реала" было столько скоростных атак. Отборы/перехват/подбор на своей половине поля приводили к быстрому переходу к атаке (сорок раз "Реал" выходил в наступление сразу от своих ворот – так называемый билд-ап). Хотя эффективность прессинга составляла всего-навсего 19 процентов.

Можно говорить о том, что "Реал" не прессинговал, а опускался и ждал ошибок соперника при работе с мячом. Однако "Шахтер" – не та команда, которая не умеет обращаться со снарядом. Вот и объяснение такой хорошей статистике "Шахтера" на "Сантьяго Бернабеу" по интенсивности, игре в пас и продвижению мяча вперед. Другое дело – реализация и индивидуальные действия.

Из восьми голевых моментов реализовывать нужно было больше одного. На своей половине поля не нужно было дарить сопернику золотой шанс для взятия ворот (привет Трубину и Марлону). Судакова, вероятно, нужно было выпускать раньше, а фланговые защитники Исмаили и Додо могли бы активнее идти в обыгрыши, понимая, что "низко посаженный" "Реал" не успеет так быстро заполнить пространство на флангах даже после перехвата. Такие нюансы и сделали результат в пользу соперника.

Эта игра была бы хорошим дополнением к хорошему результату других матчей. Но ведь результата нет. И нет стабильности. Нет уверенности, что после достойного выступления на "Бернабеу" "Шахтер" не провалится в домашней игре с "Шерифом". Сейчас в действиях команды нет системности, но есть авантюризм.