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На матче Яремчука в ЛЧ будет работать российский рефери

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Еще никогда не обслуживал поединок "орлов"

На матче Яремчука в ЛЧ будет работать российский рефери

global look press Автор невідомий

Новина українською

23 ноября "Бенфика" украинца Романа Яремчука сыграет с "Барселоной" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на "Камп Ноу". На этом поединке в поле будет работать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Линейными арбитрами будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери – Кирилл Левников.

За VAR будут отвечать итальянцы: главный – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.

Отметим, что Карасев еще ни разу не пересекался с Бенфикой, однако трижды судил матчи с участием Барселоны. "Блауграна" победила во всех трех встречах, которые, кстати, тоже состоялись на "Камп Ноу", с общим счетом 13:2.

Напомним, что "Барселона" и "Бенфика" встретятся 21 ноября в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке может решиться судьба второй путевки группы E в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у испанцев шесть очков в активе, а у португальцев – четыре.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Барселона Сергей Карасев
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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дома лучше) (Буда)
21.11.2021 в 15:33
странно)) нужно было разводить укро и росс
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 15:36
Пенеха, козломордий.
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0
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