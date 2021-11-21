На матче Яремчука в ЛЧ будет работать российский рефери

23 ноября "Бенфика" украинца Романа Яремчука сыграет с "Барселоной" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на "Камп Ноу". На этом поединке в поле будет работать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Линейными арбитрами будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери – Кирилл Левников.

За VAR будут отвечать итальянцы: главный – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.

Отметим, что Карасев еще ни разу не пересекался с Бенфикой, однако трижды судил матчи с участием Барселоны. "Блауграна" победила во всех трех встречах, которые, кстати, тоже состоялись на "Камп Ноу", с общим счетом 13:2.

Напомним, что "Барселона" и "Бенфика" встретятся 21 ноября в 22:00 по киевскому времени. В этом поединке может решиться судьба второй путевки группы E в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас у испанцев шесть очков в активе, а у португальцев – четыре.