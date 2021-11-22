Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и киевским "Динамо".
Нагельсманн не рассчитывает на Зюле, Киммиха и Упамекано, но все свои турнирные задачи мюнхенцы в группе уже решили. "Динамо" в домашнем матче против "Баварии" нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостевом матче сыграет с "Барселоной". Подарит ли госпожа Удача такой расклад? Будет ли экспериментировать Юлиан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 ноября – в 19:40 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Шевченко: Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы
- Маркевич - после разгрома от Ворсклы: Можно сказать, что была равная игра
- Дженоа Шевченко нанесла лишь один удар против Ромы, команда Моуриньо - 19
- Де Дзерби: Обыграем Интер и Шериф - и для Шахтера откроются все двери
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова