Динамо – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и киевским "Динамо".

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Нагельсманн не рассчитывает на Зюле, Киммиха и Упамекано, но все свои турнирные задачи мюнхенцы в группе уже решили. "Динамо" в домашнем матче против "Баварии" нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостевом матче сыграет с "Барселоной". Подарит ли госпожа Удача такой расклад? Будет ли экспериментировать Юлиан? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 ноября – в 19:40 по киевскому времени.